Люди считают вашу затею "200 храмов" преступной. Что скажете?

27 июля мы направили мэру Москвы С.С.Собянину первое обращение из цикла «Письма градоначальнику». Оно называлось «Почему вам так нравится бить детей на митингах?» и вызвало живой отклик читателей (https://forum-msk.org/material/moscow/14869240.html).

Как уведомила начальник отдела писем мэрии И.Н.Чигирева, наше послание переправлено для ответа в Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции» - 8(495) 620-20-61.

Уж не тем ли генералам, которые и организуют «избиение младенцев» на акциях протеста? Сегодня второе письмо.

***

Уважаемый Сергей Семенович!

Возможно, Вы не знаете, что с недавних пор 1 августа в журналистском сообществе называется «день чекиста».

Именно в этот день три года назад генерал ФСБ Д.Песков (генерал, чего уж там?) сочетался третьим браком с разведчицей Т.Навкой, вернувшейся из США после выполнения важного правительственного задания.

«День чекиста» еще и потому, что именно 1 августа 2015 г. Вы в сговоре с губернатором Подмосковья А.Воробьевым секретным соглашением вероломно лишили подмосковных пенсионеров бесплатного проезда по столице.

Это была не льгота, как Вы думаете. Это была компенсация ветеранам за многолетний труд на благо города-героя Москвы, в казну которой шли все их налоги и платежи.

Однако пенсию им начислили и начисляют по месту жительства в Подмосковье. А это на несколько тысяч меньше. И вот, скажем, вместо того, чтобы попытаться ликвидировать эту вопиющую социальную несправедливость Вы с Андрюшей учинили пакость - отобрали у нас бесплатный проезд по первопрестольной.

В этом смысле разбойники с большой дороги в старину действовали честнее, поскольку не объясняли жертвам, что деньги им нужны на Крым, на Сирию, на музыкальные школы.

Вот уже в 6-й раз мы увидели Вас на Пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя рядом с президентом В.Путиным. И все эти годы теряемся в догадках. С одной стороны, к богу придти никогда не поздно. Но с другой - как это сочетается с членством в КПСС, в которую Вы вступили в 1980 году?

Это же партия двигала Вас вперед и вперед. А в итоге крестные ходы, моления, отбивание поклонов. Вы признали свое пребывание в КПСС ошибочным, порвали партбилет или как?

Вопрос не праздный, поскольку, как Вы теперь знаете, Иисус Христос в земной жизни очень не терпел лицемеров, а менял просто выгонял из храмов.

И второе. По-божески ли Вы поступили, сделав подмосковных пенсионеров еще беднее? Им теперь приходится для поездок в Москву ежемесячно тратить 1,5-2 тыс. руб. В год это 24 тысячи, за три года, стало быть, набежало за 70 тыс. руб.

А нас в Подмосковье 3 миллиона душ. Хороший у Вас получается приварок. У Вас не возникало мысли вернуть людям незаконно отобранное у них? В смысле, потраченные ими суммы?

Казалось бы, патриарх Кирилл или, допустим, весьма активный митрополит Волоколамский Иларион вполне могли бы выразить свое «печалование» по поводу тихого грабежа пенсионеров.

Есть у них такая форма защиты униженных и оскорбленных. Да и пожилые люди - собственно говоря, их основной контингент.

Но печалования не прозвучало. Прозвучало другое - награждение Вас 28 июля патриархом Кириллом орденом РПЦ. Вот какие Ваши благодарственные слова приводят СМИ:

«Считаю эту большую награду признанием нашей совместной работы, совместной работы Москвы и патриархии по восстановлению памятников истории и культуры храмов Москвы, сложную, долгую, кропотливую работу, которая возвращает нам историческую память и справедливость. Работу по строительству новых храмов Москвы» (https://www.m24.ru/news/religiya/28072018/40258).

И тут сразу вопросы. Если у нас светское государство, которое по Конституции отделило от себя религиозные организации, то какая у Вас может быть «совместная с патриархией работа по восстановлению древнейших храмов и строительству новых»? Только противозаконная и антиконституционная. Криминально-теневая.

Как-то Вы с гордостью заявили, что у Вашего правительства есть программа «200 храмов», и Вы ее успешно выполняете. Позвольте полюбопытствовать от имени коллег и наших читателей: почему 200 храмов, а не 150? Из каких расчетов Вы изобрели эту цифру? Сколько вообще в Москве православных верующих? Как их подсчитали?

Но главное: на каком основании Вы тратите деньги москвичей на нужды РПЦ? Ну, на каком?

Может, Вы проводили среди них опрос: согласны ли они, чтобы их налоги шли на церковные новоделы? Может, лучше найти им другое применение? Нет, такого опроса Вы не проводили.

Тогда, выходит одно. Превышая служебные полномочия, вопреки интересам службы и злоупотребляя властью, Вы расходуете бюджет Москвы на противоправное строительство и реставрацию церквей.

А это уже целый букет статей Уголовного кодекса. Ветераны Подмосковья давно гадали, куда пошли деньги от экспроприированного у них бесплатного проезда по столице.

Хорошо, что Вы во всем чистосердечно признались. Теперь мы знаем: в том числе и на капризы и прихоти патриарха Кирилла. А он давно известен в миру как ловкий торговый делец, «табачный митрополит» и «второразрядный агент советского КГБ Михайлов».

Очень получается у Вас интересный обмен. Вы этому оборотню - сотни миллионов народных рублей. Он вам - цацку, которой, по совести говоря, грош цена в базарный день.

Что Вы можете на это сказать, Сергей Семенович?



Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»