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Московский листок

Кризис? А российские олигархи стали богаче на $24 млрд.

Опубликовано 02.08.2018 в разделе комментариев 4

правительство пенсионеры
Кризис? А российские олигархи стали богаче на $24 млрд.

За первое полугодие 2018 года состояние 24 российских миллиардеров выросло на 14 млрд долларов. Самым богатым россиянином в мировом рейтинге богачей по данным Bloomberg Billionaires Index стал глава «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием более 20,4 млрд долларов (44-я строка в мировом рейтинге). 

Немногим Мордашову уступает председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин (45-я строка). На 1 августа его состояние оценивается в 20,3 млрд долларов. За полгода он сумел пополнить капитал на 2,24 млрд долларов, пишет РБК. 

Солидную сумму (2,91 млрд долларов) к своему состоянию прибавил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, теперь его капитал превышает 15 млрд долларов (76-я строка).

Состояние совладельца НОВАТЭКа Геннадия Тимченко увеличилось на 2,46 млрд, до 13,6 млрд долларов (99 место).

***

Тут и комментировать нечего - кому война, а кому мать родна... То есть кому кризис, а кому самый чёс!

В свое время говорили - что хорошо для Форда, то хорошо и для Америки. Но почему же так херово в России, когда так хорошо Мордашову, Лисину, Алекперову и Тимченко?

Ведь у нас такой кризис, такой кризис, что надо срочно увеличить пенсионный возраст, чтобы отобрать у несостоявшихся пнсионеров целых 2 милларда долларов! А ведь любой из "старших" российских олигархов смог бы покрыть пенсионный дефицит даже не из базового капитала, а из годовой прибыли! А если б скинулись, то просто бы даже и не заметили...

Мне даже интересно, такая простая мысль не приходила в голову никому в правительстве? А Путину, чьи друзья богатеют как на дрожжах, почему не приходила?

Потом, как и сто лет назад, будут удивляться - нас-то за что? Мы ж хорошие, на храмы жертвуем, на детишек больных. Вот и сегодня по телевизору показывают мальчика с какой-то неизлечимой болезнью. Ему нужно тысяч пятьдесят долларов или около того. Но у государства нету, оно все денежки нужным людям отдает... А пенсионеры - они не то что ненужные, они просто вредные люди. Как ни корми, как ни лечи, все равно не помолодеют и помрут на финал. А у Мордашова денежки-то целей будут...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 4
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Анекдот
про Мордашова написал 02.08.2018 01:28
Делегаты празднуют окончание съезда "Единой России".
"Новый русский" лежит лицом в тарелке.
- "Леха, друг, как жизнь?"
Тот поднимает рожу, облепленную черной икрой:
- "Удалась!"
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(без названия)
путлераст написал 02.08.2018 01:05
гордимся нашими олигархами!!
они защищают нас от НАТО!
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автору
Гаденыш написал 02.08.2018 01:00
Опять цифры не сходятся. В заголовке 24 млрд, а в статье 14...((
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Мы сИваном Ильичем работали на дизеле. Он - м-к и я му-к! И поэтому у нас Этот дизельсп-и-здили!
!!!Q!!TOTOT VSHBOGBLJA!!!&&&- написал 02.08.2018 00:46
"Кризис? А российские олигархи стали богаче на $24 млрд."
- Таки надо учиться, учиться и учиться, как завещал Великий Ленин! Если вы таки выучите Теорию Относительности, то сразу поймете - таки почему одни богатеют, а другие - таки беднеют! То таки бы-дло, каторае в позднем СССР горячо таки поддержало долбостройку - таки не понимало, что демакратия - вещь таки очень относительная - то таки да...
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