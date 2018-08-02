"Кризис? А российские олигархи стали богаче на $24 млрд."

За первое полугодие 2018 года состояние 24 российских миллиардеров выросло на 14 млрд долларов. Самым богатым россиянином в мировом рейтинге богачей по данным Bloomberg Billionaires Index стал глава «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием более 20,4 млрд долларов (44-я строка в мировом рейтинге).
Немногим Мордашову уступает председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин (45-я строка). На 1 августа его состояние оценивается в 20,3 млрд долларов. За полгода он сумел пополнить капитал на 2,24 млрд долларов, пишет РБК.
Солидную сумму (2,91 млрд долларов) к своему состоянию прибавил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, теперь его капитал превышает 15 млрд долларов (76-я строка).
Состояние совладельца НОВАТЭКа Геннадия Тимченко увеличилось на 2,46 млрд, до 13,6 млрд долларов (99 место).
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Тут и комментировать нечего - кому война, а кому мать родна... То есть кому кризис, а кому самый чёс!
В свое время говорили - что хорошо для Форда, то хорошо и для Америки. Но почему же так херово в России, когда так хорошо Мордашову, Лисину, Алекперову и Тимченко?
Ведь у нас такой кризис, такой кризис, что надо срочно увеличить пенсионный возраст, чтобы отобрать у несостоявшихся пнсионеров целых 2 милларда долларов! А ведь любой из "старших" российских олигархов смог бы покрыть пенсионный дефицит даже не из базового капитала, а из годовой прибыли! А если б скинулись, то просто бы даже и не заметили...
Мне даже интересно, такая простая мысль не приходила в голову никому в правительстве? А Путину, чьи друзья богатеют как на дрожжах, почему не приходила?
Потом, как и сто лет назад, будут удивляться - нас-то за что? Мы ж хорошие, на храмы жертвуем, на детишек больных. Вот и сегодня по телевизору показывают мальчика с какой-то неизлечимой болезнью. Ему нужно тысяч пятьдесят долларов или около того. Но у государства нету, оно все денежки нужным людям отдает... А пенсионеры - они не то что ненужные, они просто вредные люди. Как ни корми, как ни лечи, все равно не помолодеют и помрут на финал. А у Мордашова денежки-то целей будут...
Анатолий Баранов
про Мордашова написал 02.08.2018 01:28
"Новый русский" лежит лицом в тарелке.
- "Леха, друг, как жизнь?"
Тот поднимает рожу, облепленную черной икрой:
- "Удалась!"
путлераст написал 02.08.2018 01:05
они защищают нас от НАТО!
Гаденыш написал 02.08.2018 01:00
!!!Q!!TOTOT VSHBOGBLJA!!!&&&- написал 02.08.2018 00:46
- Таки надо учиться, учиться и учиться, как завещал Великий Ленин! Если вы таки выучите Теорию Относительности, то сразу поймете - таки почему одни богатеют, а другие - таки беднеют! То таки бы-дло, каторае в позднем СССР горячо таки поддержало долбостройку - таки не понимало, что демакратия - вещь таки очень относительная - то таки да...