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Московский листок

Киселёвск. Жизнь мэра-бомжа. Или почему не хватает денег на пенсии?

Опубликовано 02.08.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

правительство пенсионеры
Киселёвск. Жизнь мэра-бомжа. Или почему не хватает денег на пенсии?

Почему в стране не хватает пенсий - можно долго теоретизировать, а можно посмотреть примеры с натуры.

Кемеровская область. Река Чумыш. Водоохранная зона. Красный кирпичный забор выше человеческого роста. За забором хоромина, огромная, как замок людоеда.

Ну и что ж, что в водоохранной зоне реки Чумыш строиться нельзя. Сергей Лаврентьев - он мэр, ему можно. А то, что всякие гражданские активисты Киселёвска про это видео снимают и письма в прокуратуры пишут, так мэр же не один живёт. Рядом с ним строятся многие уважаемые люди Киселёвска. В том числе, настоящее и бывшее полицейское начальство.

"По поводу этих домов обращался в 13-м году к прокурору Жарикову, показывал все документы, он охал и ахал, говорил, что должна бороться природоохранная прокуратура. А потом через месяц дал ответ, что проверил, и это - нормально", - комментирует ситуацию Александр Гартман, лидер шахтёрской организации «Регрессник» (название от термина «Регрессивные выплаты», то есть, выплаты в связи с утратой здоровья). – «Более того, из ответов граждане вообще узнали, что мэр, на самом деле, бомж. Не имеет своего жилья. Скинуться хотя бы по рублю, купить халупу на улице Пушкина, что б разрезы (угольные) контролировал!»

В настоящий момент решением главного управления по экономическим преступлениям расследование данной ситуации было возобновлено.

Приведёт ли это к какому-то реальному результату, вопрос интересный. «Председателя совета по борьбе с коррупцией просим просьба такую же команду, как присылали в город Кемерово, где арестовали генерала СК и его подчиненных», - заявляет Александр Гартман.

Что ещё можно сказать. Письма и обращения в Москву идут. Мэр строится. Принимает похвалы граждан. Присуждает сам себя к званию «Человек года». Получает поздравления от учителей с днём учителя (Почему не мэр поздравил учителей с днём учителя, а обязал учителей поздравлять себя, автор материала не очень понимает. Не очень понимают это и жители Киселёвска. Некоторые интересуются - не надо ли поздравлять мэра ещё и с 8 марта).

Ещё мэр раздает интервью на тему - «Самая главная в жизни профессия - это быть человеком!»

А пока самый человечный в году человек рекламирует данное своё качество, смертность в городе продолжает расти, а рождаемость падать. На данный момент смертность превышает рождаемость более чем в два раза. Это результат и тяжелой социальной обстановки (массовая безработица) и крайне скверной экологии. В настоящий момент шахты в данном регионе закрываются, уголь добывают при помощи разрезов. Это самый дешёвый и наиболее экологически вредный способ. Людей, чьи дома находятся рядом с разрезами, положено отселять. А чтобы люди не особенно «привередничали», предъявляя претензии к качеству предлагаемого взамен жилья, неизвестные люди иногда организуют поджоги отселяемых домов. Совсем недавно один из поджогов кончился тремя смертельными случаями. В общем, самая главная в жизни профессия - это быть человеком. Только вот понятия о человечности у нас и у мэров - разные.

И последний, чисто экстремистский вопрос. Не пора ли положить конец этой мэрской человечности. Ведь пока такие вот будут сидеть и жрать в три горла,

а также строить в заповедных местах, денег не то, что на пенсию, вообще ни на что, кроме удовлетворения их мэрских аппетитов, не хватит.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 02.08.2018 09:45
увидел в магазине "супер измельчатель травы"...подумал про мэров...даже прикинул размеры будущего "измельчателя ...."
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