Гибель в ЦАР съёмочной группы Расторгуева МИД РФ пытается полностью списать на "тюрбаны"

Российскую съемочную группу за день до ее гибели в Центральноафриканской республике (ЦАР) задержала местная полиция и отпустила за взятку. Об этом сообщила 1 авгута "Интерфаксу" коллега и соавтор погибшего режиссера-документалиста Александра Расторгуева сценарист Сусанна Баранжиева, с которой он поддерживал связь, находясь в Африке.

"За день до нападения он писал мне, что их задержали полицейские, - рассказала Баранжиева. - Я спросила за что, он ответил, что там нельзя снимать. Пришлось полицейскому давать взятку, чтобы выбраться оттуда".

Также Расторгуев писал, что первый день съемок прошел впустую, а основной пласт материала они планировали снять 30 июля, и при этом сетовал на отсутствие переводчика, потому что "водитель ничего не понимал", сообщила собеседница агентства. Также, по ее словам, Расторгуев писал ей, что у них есть план съемок и что им нужно переехать в другой город. После этого связь с ним оборвалась.

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. "Дождь" со ссылкой на источники в проекте "Центр управления расследованиями" (ЦУР), запущенного "Открытой Россией" Михаила Ходорковского в 2016 году, сообщил, что россияне снимали в Африке документальный фильм о деятельности российских наемников из ЧВК Вагнера. В российском МИД эти данные назвали абсурдом и околесицей.

Представитель руководства города Сибю Марселин Йойо сообщил АР, что членов съемочной группы "похитили около десяти человек в тюрбанах, говоривших только по-арабски". По его словам, россиян убили на месте, а их водитель сбежал и сообщил о произошедшем властям.

Йойо добавил, что россияне выехали из Сибю вечером 30 июля, хотя "представители местных сил безопасности советовали им не отправляться в путь, потому что было уже темно".

Тела погибших были найдены примерно в 23 километрах от Сибю и доставлены в госпиталь миссии ООН в ЦАР, рассказал журналистам представитель организации Владимир Монтейро. Мэр этого города Анри Депеле сообщил Reuters, что на съемочную группу напали из засады, а целью убийства могло быть ограбление.

В то же время эксперты и коллег погибших россиян не очень верят в такую версию, указывая, что район, в котором напали на россиян, считается в ЦАР относительно безопасным.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) предположила, что погибшие журналисты "собирались расследовать связи российских ЧВК с антиправительственными группировками" в ЦАР.

Представитель правительства ЦАР Анже Максим Казагуи рассказал, что местные министерства не выдали россиянам журналистскую аккредитацию для работы в этой стране. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что россияне оформляли поездку в ЦАР как туристическую.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

От редакции: "Полумасками, полусказками я сыт по горло!" - говорил в таких случаях господин Мерзляев в рязановском "О бедном гусаре замолвите слово" - это к вопросу о тюрбанах... ЧВК работают и с местными бандами, уж коли в стране есть силы, к которым прикомандированы эти "военспецы". Так что для устранения очень важного и "стрёмного" для ЧВК канала информации могли быть использованы "тюрбаны" - надевает же киллер маску, чтобы не быть опознанным сразу. Существенно тут другое, что Орхан был "на карандаше" у подопечных "питерского" господина Пригожина ещё со времён Сирийской кампании и Донбасса - и вот МИД РФ в лице Захаровой предлагает нам поверить в простое совпадение. Что наёмники из ЧВК делали в ЦАР своё дело, а группа Расторгуева - своё, и никто никому не переходил дорогу.

Просто было поздновато и поехали они опасной дорогой, а до этого дали взятку (что должно создать ореол некоей незаконности дальнейшего пути)... Но почему-то засада "людей в тюрбанах" не открыла огонь по автомобилю (а с целью ограбления обычно так и поступают), а куда-то повела пленников, и вот там их уже, допросив (хотя языка русского никто из "тюрбанов" не знал), убили. Хотя и этого официальные представители олигархической власти РФ в ЦАР не подтверждают, конечно. Кстати, а повстанцы, которым помогают пригожинские военспецы - не в тюрбанах ли ходят? Это так, предположение. Важны теперь целиком все показания оставшегося в живых шофёра - если его не "перехватят" всё те же парни из ЧВК, как уже одного журналиста российского перехватили - "вышли" из окна. Ведь информация о тюрбанах явно исходит от него, от почему-то не тронутого "соплеменниками" шофёра.

Д.Ч.

Материалы по теме:

В нашем, коммунистическом, раю он точно заслужил вечную память

Съёмочная группа Орхана Джемаля была похищена и убита в безопасном районе ЦАР ночью

Посольство РФ в ЦАР не подтверждает информацию о том, что съёмочную группу Джемаля допрашивали и пытали