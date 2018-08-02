1 августа прошло известие о регистрации общественного объединения «Родственники против пыток». Это объединение задолго до своей государственной регистрации снискало поддержку и уважение многих родных и близких осужденных, а также самих заключенных, пытающихся в колониях и тюрьмах отстоять свои права.

Примечательно, что один из основателей этого объединения Елена Семенова, была недавно подвергнута обыску и допросу в рамках возбужденного против нее уголовного дела за выступление в Европейском парламенте, в котором якобы нанесла вред репутации Казахстана, назвав проводимую политику властей в отношении заключенных геноцидом.

Мы надеемся, что новое объединение будет шириться и усиливаться, превращаясь в массовую организацию в стране, находящейся на третьем месте по количеству заключенных к численности населения. Также мы публикуем последние материалы Елены Семеновой, о происходящих пытках и издевательствах в тюрьмах и колониях Казахстана.

МАМА ПОМОГИ МНЕ, МАМА СПАСИ МЕНЯ, МАМА СДЕЛАЙ ЧТО НИБУДЬ….

20 июля, мною была опубликована статья и видеообращение 40 осужденных с исправительного учреждения ОВ-156\15 п.Шемонаиха, которые боялись за свою жизнь так как, намечались плановые обысковые мероприятия на этот день в народе «ввод войск», а чем они заканчиваются ни для кого не секрет, пытки, насилие и жестокость.

Однако, в этот день не было ни каких плановых обысковых, они состоялись 24 июля. т.е спустя 4 дня. И опять я пишу цитирую: «Тем не менее учитывая, как проходят данные мероприятия а так же учитывая тот факт, что до конца месяца отменены свидания и звонки можно только догадываться о том, что там происходит. Могу предположить, что в течении недели могут такое там творить и ни чего потом не докажешь», и опубликовываю повторно видеообращения осужденных.

После повторной публикации появляются комментарии о том, что все прошло на «ура» цитирую: «присутствовала комиссия из представителей гос.органов. Состав комиссии (начальник ДУИС по ВКО, прокурора 2-го управления областной прокуратуры ВКО, прокурора Шемонаихинской прокуратуры, представителя Нур Отан). Обыскные мероприятия проходили в рабочее время, по результатам которых был составлен Акт, который был подписан всеми членами комиссии.

Прокурор Шемонаихинской прокуратуры Кашаев А. производил видеозапись на видеокамеру в течении всего мероприятия. Никто из руководства ДУИС или сотрудников исправительного учреждения не препятствовал нашему перемещению по территории колонии. Осужденные во время проведения осмотра помещений находились на плацу колонии. Каких-либо жалоб и заявлений со стороны осужденных по фактам нарушения их прав и интересов, в частности на применение физического или психического воздействия (пыток или жестокого обращения и наказания).

Некоторые из осужденных просили представиться и оставить свои контактные данные. После завершения осмотра жилых помещений и досмотра осужденных прокурор Управления областной прокуратуры провёл приём осужденных по личным вопросам». Казалось бы, все прекрасно, если не одно большое НО! ВЫ УШЛИ А ОНИ ОСТАЛИСЬ. Вы, т.е. состав комиссии взяли на себя ответственность заявив о том, что все хорошо, вы не поинтересовались, что будут делать там в течении недели «введенные войска» и почему они там остались? вам было все равно? вас не беспокоил тот факт что именно в ВКО звучат заявления о пытках, изнасилованиях, издевательствах? вас не беспокоил тот факт, что именно с подачи и по приказу начальника ДУИС и бездействия надзирающих органов т.е. прокуратуры процветают пытки и коррупция в ВКО, вас не беспокоил тот факт что за последние 11 месяцев все тот же «Нур Отан» ни разу не отреагировал на заявления о пытках и изнасилованиях? Теперь мне хочется спросить, есть полный список состава комиссии присутствующих во время обысковой операции 24 июля в учреждении ОВ-156\6 п.Шемонаиха, понесут ли они хоть какую ни будь ответственность за пытки которые были совершены в данном учреждения в период времени так называемого планового мероприятия если акт подписан что все прекрасно а по факту оказалось с точность наоборот??????? То, что к надзирающим и курирующим мы уже привыкли, ну вот «Нур Отан» это уже интересней.

Мама сегодня зашла на краткосрочное свидание со своим сыном…. «Мама помоги, мама сделай что ни будь, мама ты все видишь сама, мама спаси меня»…. поясница, ягодицы все синие, он еле ходил. Не мог сидеть, не мог говорить, пальцы рук сводило судорогой… Мама кричала от ужаса и боли, она ничем не могла помочь…

31 июля

После событий в СИЗО Караганды

31 июля в СИЗО Караганды был избит осужденный Чекашкин, который был этапирован в срочном порядке с учреждения ОВ-156\15 г.Семей после того, как разрезал себе шею и написал кровью на стене особого корпуса «в моей смерти винить зампорора и Чиныбаева». Способствовал данному деянию, оперуполномоченный К, который сказал, что из данного учреждения не выйдет ни одно заявление и ни одна жалоба и кинул на тумбочку лезвие со словами «можешь вскрываться», т.е. подводил его намеренно к попытки суицида.

После попытки суицида осужденному нанесли 6 швов и в срочном порядке отправили этапом в Караганду, где он был избит и помещен в бункер. После звонков в прокуратуру Караганды, супруге позвонили из прокуратуры и сообщили, что состояние осужденного хорошее, удовлетворительное, нормальное, сейчас он находиться в камере транзитно -пересыльных.

На вопрос, что такое бункер и почему он там, прокурор растерялась и сказала, что скорее всего, это изолятор и его просто так называют. Прокурор сообщила, что жалоб от него пока не поступало, и сообщила что он сейчас находиться в ДИЗО, т.е. в изоляторе. В связи с чем, стало не понятно он в камере транзитно-пересыльных или в изоляторе?

Задали сразу вопрос почему его туда поместили, ответили за неповиновение сотрудникам учреждения, ОН ХОТЕЛ применить в отношении сотрудников учреждения силу. Так же сообщили, что прокуратурой ДАННЫЙ ФАКТ проверен и в ДЕЙСТВИЯХ сотрудников учреждения нарушений не установлено.

Так в принципе и не поняли, где находиться осужденный, какие факты проверены и какие именно действия сотрудников учреждения применяемые в отношении осужденного Чекашкина не являются нарушением. Точно знаю одно, если к осужденному пришёл прокурор, то жалобы и заявления были в том числе, по факту недавней смерти осужденного в учреждении ОВ-156\15 г. Семей. Возникает вопрос «а был ли прокурор», а если был «где заявления и жалобы.»