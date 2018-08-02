Что хотят сделать левые с Москвой, если выиграют выборы выборы собянин кумин 1 августа в пресс-центре центрального офиса Интерфакс прошла пресс-конференция, на которой была представлена программа кандидата в мэры Москвы от лево-патриотических сил Вадима Кумина. В пресс-конференции, помимо самого кандидата, приняли участие его делегаты в члены Совета Федерации: депутаты Государственной Думы Валерий Рашкин и Сергей Шаргунов, заместитель председателя правительства Иркутской области Евгений Балашов. Участники пресс-конференции представили на удивление толковую программу кандидата Кумина «Москва - это люди». Открыл пресс-конференцию сам кандидат в мэры Вадим Кумин: «Ежегодный бюджет нашей столицы более двух триллионов рублей - богаче только Нью-Йорк, все остальные столицы Европы – Лондон, Париж, Берлин - могут только завидовать доходам нашего города. Но куда идут эти бюджетные московские деньги, служат ли они простым москвичам? Нет. Нынешняя власть рассматривает Москву как бизнес-проект, как инструмент для извлечения прибыли. За последние годы только на укладку и смену тротуарной плитки потрачено 189 миллиардов рублей, в то время как из москвичей всеми силами и способами выжимают деньги. Расширяется пространство платной парковки, продолжается практика точечной застройки, реализуется никем не контролируемая программа реновации, растут коммунальные платежи. Экология города находится в катастрофическом состоянии, а система образования и медицинской помощи не выдерживает никакой критики». Далее Вадим Кумин прошелся по каждому пункту своей программы. Первое – градостроительная политика должна служить интересам москвичей, а не строительных фирм. Необходимо сломать хребет строительной мафии из 5-10 компаний, подмявшей под себя и реновацию, и капремонт, и точечную застройку, вместо этого - организовать одну компанию со стопроцентным участием города. В реновацию необходимо включить в первую очередь московские общежития (35 тысяч человек) и очередников (75 тысяч). Фокус внимания направить на молодые семьи - а для этого город должен стать арендодателем социального жилья. Второе – коммунальные расходы москвичей тяжелым грузом ложатся на их плечи, и это неприемлемо. Мы можем кардинально снизить расходы москвичей на электричество, газ и воду, если наведем порядок во взаимодействии управляющих кампаний и поставщиков услуг. Я сам строитель-энергетик и прекрасно знаю, как здесь все делается. Цены завышены в разы: там, где энергетики строят за рубль - Москва строит за 3-4 рубля. Третье – вернем московской медицине прежнее качество. Сегодня вы и правда можете записаться на прием к терапевту по интернету, и вас быстро примут, уделят вам 12 минут... Хотя во всем мире минимум 20 минут, за 12 минут женщина даже раздеться-одеться не успевает, когда уж там ставить сложные диагнозы... Ну а если вам нужен врач-специалист, то приготовьтесь ждать приема 4-5 месяцев. Или идите на платный прием. Сейчас медицину реорганизуют в пользу 3-4 частных компаний - эту порочную практику надо прекратить. Четвертое - образование наших детей и внуков это будущее страны. Почти триста миллиардов нынешних московских бюджетных рублей должны остановить коммерциализацию образования, обеспечить столичным педагогам хорошее содержание и условия для работы, гарантировать сохранение бесплатных групп продленного дня и творческих кружков, вернуть в детские сады ясельные группы. Сейчас школы превращены в холдинги, цель которых – получение прибыли. Не должно быть школ, где учится 4-5 тысяч детей и в классе по 40 человек - ребенку в такой школе некомфортно. По ЕГЭ - я считаю, что ЕГЭ в Москве надо отменить. Я обращаюсь к мэрии: не можете защитить права москвичей на федеральном уровне - платите им компенсацию, раньше частичная компенсация обучения в вузах была. Пятое – Москва еще недавно была мировым центром науки, пятая часть советского интеллектуального потенциала работала здесь. Мы вернем столице ее научную славу, сделаем все, чтобы высокие технологии стали одним из главных секторов московской экономики. Надо возрождать проектные институты - в стране есть специалисты, им просто не дают работать. Шестое – основа моей социальной политики - это забота о старшем поколении. Нынешняя так называемая «пенсионная реформа» затрагивает интересы миллиона трехсот тысяч москвичей. Считаю, что профицитный бюджет города мог бы обеспечить компенсационные выплаты для них. Более того, я намерен вернуться в практике «московских» надбавок к пенсии трем миллионам московских пенсионеров, в столице она не может быть меньше 24 тысяч рублей. Седьмое - московская экология. Мы прекрасно знаем, что информация о фактическом ее состоянии закрыта. При нас каждый житель столицы будет иметь доступ к детальной информации об экологической ситуации в его районе. Стихийные свалки будут уничтожены, причем отходы будут перерабатываться, а не захоронятся или сжигаться, а московский бизнес будет поставлен в условия – становись экологически чистым или закрывайся. Восьмое – парковки и московский транспорт. У нас в городе восемьдесят тысяч парковок, и кто из владельцев автомобилей стал счастливее с их появлением? На создание парковок потрачено больше денег, чем они несут московскому бюджету. Городской транспорт пока не способен стать альтернативой личным автомобилям, причем стоимость проезда на общественном транспорте постоянно растет. Я уверен, что парковки за пределами Садового кольца должны быть бесплатными. Экологически чистые трамваи и троллейбусы останутся на улицах столицы. Девятое – поддержка бизнеса. Нынешняя власть давит мелкий и средний бизнес проверками, два миллиона проверок в год! Я запрещу любые внеплановые проверки и дам возможность доступа к долговременным кредитам, упрощу процедуру оформления земельных отношений. Кроме того, сейчас фактически происходит сращивание бизнеса и правоохранительных органов. Предпринимателю в любой момент могут «предъявить» и начать его уничтожать - для этого существуют целые схемы. Я сам очень хорошо знаю бизнес и авторитетно заявляю – с бизнесом сейчас происходит беда, и предпринимателю некуда обратиться за помощью. Десятое – молодежная политика. Без работы с молодежью у столицы не будет будущего, как и у страны, и столица способна запустить программу создания новых рабочих мест для молодежи, системы ее профессиональной ориентации. Молодежь сейчас практически бросили, а нужна программа работы с ней, нужно дать молодым возможность получить квартиру, получить какой-то стартовый капитал. Одиннадцатое – народное самоуправление. Аппарат Правительства Москвы сейчас около 20 000 человек, зарплата которых за пять лет выросла на 43%. Я намерен провести аудит городской системы власти, передать значительную часть властных полномочий муниципальным собраниям, сделать все структуры Мэрии прозрачными для народного контроля. Нам необходимо народное самоуправления, а сейчас муниципальных депутатов лишили сейчас даже решающего права решающего голоса на капремонт. Двенадцатое - честный и прозрачный бюджет. Бюджет столицы огромен, но тратят его люди, которых никто не контролирует. Московская власть сама определяет себе перспективы, сама ищет пути их достижения, сама оценивает результаты. Как в этой ситуации говорить о прозрачности бюджета? Мое решение – каждая структура московской власти станет прозрачной для контроля муниципальных депутатов, боле того – для каждого москвича. Кто у нас знает, кто руководитель Счетной палаты в Москве? Вы слышали, чтобы он хоть раз поднял какой-то острый вопрос? Депутат Мосгордумы имеет права указать на ошибки власти и сразу потребовать наказать виновным - это черным по белому написано в уставе Москвы. Но как это реализуется на практике? Это же цирк. Давайте закончим с цирками. *** Депутат Госдумы и делегат в СФ Сергей Шаргунов отметил, что Вадим Кумин подробно коснулся всех проблемных точек, которые есть в Москве. «Нам говорят о примере других стран, так вот в других странах есть прогрессивная шкала налогообложения. Или возьмем программу реновации - я голосовал против нее. Суть была такова, что любого человека можно отправить к черту на рога, забрав у него квартиру. Через день мне подожгли мое жилище - чудом спасся отец. Расследования, естественно, никакого результата не дало. В измайловских общагах люди сходят с ума, вешаются - но в ответ никакой реакции. Ведь расселение интересно тогда, когда есть прибыль, идущая в соответствующие карманы» - сказал Шаргунов. Евгений Балашов: "Я написал относительно политики действующей мэрии и кандидата в мэры Москвы, что их политика не распротсраняется дальше Бульварного кольца. Потому что дальше человека не видно. Я знаю статистику Москвы, поскольку входил в состав правительства Лужкова и Собянина - в столице много семей, где один безработный, а второй работает не по специальности. 100 тысяч инженеров готовит ежегодно вузы Москвы. Возьмите в метро газету. Найдете кого угодно, даже помощника грузчика. Извоз, интернет-торговля. Кто угодно, но не инженер. Возьмем хлеб. Посмотрите на проиводителей белого хлеба. Ни одного московского. Почему? Да потому что на территориях хлебо-булочных комбинатов идет жилищное строительство. Возьмите хоть ЖК Царицыно. Москва – кладбище промпредприятий". От редакции: Мы редко кого хвалим, но программа Кумина - выполнима и внутренне непротиворечива. В принципе, если захотеть, то ее реализацию можно начать буквально завтра, и через год-два все уже будет сделано. Весь смысл программы - увязать жилищное строительство и социальную жизнь с трудовой, производственной деятельностью города. Москва не город-курорт, здесь живет 12,5 миллионов человек, которые не могут существовать, оказывая только различные услуги сами себе и гостям города. Всю свою многовековую историю Москва была трудовым городом, и только сейчас превратилась в какой-то деиндустриализованный парк развелечений. На месте ЗИЛа, где работало больше 100 тысяч человек, сейчас огромный девелоперский проект. А где будут трудиться все эти новые жители ЗИЛ-Арта? Не будут они трудиться, станут только жуировать жизнью? На месте АЗЛК, где работало почти столько же людей - тоже жилищное строительство. Тушинский машиностроительный завод с 28 тысячами работающих - пустят под реновацию. А на что будут жить все эти люди, оказавшиеся вместо своих пятиэтажек, строившихся вокруг заводов, между прочим, в районах многоэтажной застройки под реновацию? Продавать друг другу героин и оказывать сексуальные услуги? Возникает, конечно, закономерный вопрос - а реализовывать эту замечательную, правильную программу кто будет? Понятно, что мэром Москвы останется Собянин, а ему не с руки давить строительную мафию, прикрывать безумные платные парковки и отбирать у медицинской мафии отжатые у столичного здравоохранения функции. Но у левой оппозиции появляется сегодня четкий ориентир - что нужно сделать с Москвой. И на ближайшее время - готовиться к выборам в Московскую городскую думу, которые уже через год. Причем идти туда не с партийным, а с коалиционным левым и патриотическим списком. Такой список можно сформировать только на основе общей программы. И шансов у левых получить контроль над Мосгордумой достаточно велик - это общемировая тенденция, когда власть в мегаполисах переходит к левым. Если в Мосгордуме левые получат большинство, то следующие выборы мэра Москвы пройдут не через 7 лет, а гораздо раньше... Второй важный вопрос - "коммунистичность" программы Кумина. Сам он с некоторой долей юмора сказал, что всегда к коммунистам прислушиваются уже после революции, а неплохо было бы прислушаться и до... Не может быть "коммунистической" программы в отдельно взятом городе - это вопрос общегосударственный. Нельзя национализировать банки, заводы и телеграф в столице, не выходя за пределы МКАД. Да и национализировать уже особо нечего - заводы разрушены и пущены под застройку, банки и так в основном государственные - только прибыль присваиваться частными лицами, а основные фонды по-прежнему в ведении казны, поэтому государственная доля прибыли идет на расширенное воспроизводство, а частная - на дворцы и яхты. Очень удобно. Поэтому коммунисты и левые должны прежде всего продемонстрировать свою дееспособность в рамках существующей системы, показать, что социалистические (общественные) формы ведения хозяйства - перспективней, а интересы большинства - это и есть интересы государства. Мы же видим, что в России сегодня власть "избранных", как теперь принято говорить - олигархов. Олигархами являются крупнейшие бизнесмены, но олигархами по сути трудятся и главы госкорпораций. Более того, есть у нас и олигархи в погонах, не говоря уже об олигархах в правительстве и администрациях всех уровней. Поэтому у нас невозможны референдумы, хоть это и прописано в конституции как высшая форма власти народа. Но власть реальная не может обращаться к большинству народа, потому что представляет интересы очень ограниченного меньшинства. И интересы этого властвующего меньшинства не просто расходятся с интересами большинства народа - они им прямо противоположны. Сколько такой порядок вещей может продолжаться? Кризис? А российские олигархи стали богаче на $14 млрд. В принципе долго не может, или мы его сменим, или все рухнет прямо нам на голову. Олигархи, кстати, успеют отъехать в безопасное место, а вот простые люди испытают все "радости" очередного обвала. Пока еще что-то можно решить политическими методами. Потом уже все будет по-другому, и это мало, кому понравится. Думайте, товарищи... Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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