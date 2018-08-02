Сироты потребовали обещанные квартиры на митинге во Владивостоке

В четверг в центре Владивостока состоялся митинг сирот¸ требовавших от региональных властей предоставления положенного им по закону жилья.

Как передает Интерфакс, на акцию протеста приехали участники и из других городов Приморья - Артема, Уссурийска, Находки. Они вышли с плакатами, на которых содержались требования к администрации. Они негативно оценили работу местных и региональных чиновников по решению жилищной проблемы и потребовали привлечь виновных к ответственности.

"Выступаем против неудовлетворительной работы администрации Приморья, которая повлекла огромную очередь на квартиры, требуем привлечь виновных к ответственности. Прокуратуре - поставить на контроль распределение квартир", - говорится в резолюции митинга.

По данным региональных властей в настоящее время в очереди на квартиры в Приморье стоят 7040 детей-сирот. Для обеспечения их жильем необходимо более 8 млрд рублей. В краевом бюджете на 2018 год на эти цели предусмотрено около миллиарда рублей.

Это не первая акция протеста, которую проводят приморские сироты во Владивостоке. 1 июня в центре Владивостока прошел митинг детей-сирот. На мероприятие пришли чуть более 60 человек, которые требовали обещанные властью квартиры.

13 июня шесть жительниц Приморья установили палатку на центральной площади Владивостока и объявили голодовку, добиваясь предоставления положенного по закону жилья.

30 июня также во Владивостоке сироты вышли на митинг с требованием увеличить количество средств, выделяемых для обеспечения детей-сирот жильем.