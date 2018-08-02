МИД заявил об отсутствии следов пыток на телах убитых российских журналистов

На телах убитых в Центральной Африке российских журналистов врачи не обнаружили следов пыток, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения", - цитирует Захарову Интерфакс.
31 июля стало известно, что в ЦАР погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они отправились в Центральноафриканскую Республику для съемок документального фильма о деятельности российских наемников из ЧВК "Вагнер". Россияне прибыли в страну 27 июля и отправились на джипе в Декоа, а затем в город Кага-Бандоро. Их тела были обнаружены примерно в 23 километрах от Сибю и доставлены в госпиталь миссии ООН в ЦАР. По версии местных властей съемочную группу захватили члены исламской группировки "Селека".
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