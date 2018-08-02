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Московский листок

МИД заявил об отсутствии следов пыток на телах убитых российских журналистов

Опубликовано 02.08.2018 в разделе комментариев 2

МИД заявил об отсутствии следов пыток на телах убитых российских журналистов

На телах убитых в Центральной Африке российских журналистов врачи не обнаружили следов пыток, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения", - цитирует Захарову Интерфакс.

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они отправились в Центральноафриканскую Республику для съемок документального фильма о деятельности российских наемников из ЧВК "Вагнер". Россияне прибыли в страну 27 июля и отправились на джипе в Декоа, а затем в город Кага-Бандоро. Их тела были обнаружены примерно в 23 километрах от Сибю и доставлены в госпиталь миссии ООН в ЦАР. По версии местных властей съемочную группу захватили члены исламской группировки "Селека".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Жил один барыга - нефть у России воровал написал 02.08.2018 11:09
Вот, как Ходорковский подставил журналистов. Он только воровать умеет и мэров заказывать. В остальном бездарь...
Даже элементарного не смог: Организовать поездку журналистов. Хоть бы об охране позаботился...
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(без названия)
прыщавый юнец написал 02.08.2018 10:59
а мальчика распятого там рядом не нашли?
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