МИД заявил об отсутствии следов пыток на телах убитых российских журналистов

На телах убитых в Центральной Африке российских журналистов врачи не обнаружили следов пыток, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения", - цитирует Захарову Интерфакс.

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они отправились в Центральноафриканскую Республику для съемок документального фильма о деятельности российских наемников из ЧВК "Вагнер". Россияне прибыли в страну 27 июля и отправились на джипе в Декоа, а затем в город Кага-Бандоро. Их тела были обнаружены примерно в 23 километрах от Сибю и доставлены в госпиталь миссии ООН в ЦАР. По версии местных властей съемочную группу захватили члены исламской группировки "Селека".