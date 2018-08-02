Долги россиян банкам растут в два раза быстрее зарплат

Россияне берут потребительские кредиты быстрее, чем растет их уровень зарплат и сбережений. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Минэкономразвития, рост потребительских кредитов в июне 2018 года составил 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае, а с устранением сезонности – более чем на 20%. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках – до 7,1% (с 7,6 и 7,7% в мае соответственно).

Всего за первые полгода 2018 года, кредитный портфель россиян вырос на 1,1 трлн рублей и достиг 13,3 трлн рублей.

Только Сбербанк за это время выдал потребительских кредитов на рекордные 714 млрд руб. – это на 74% больше, чем годом ранее, ВТБ дал населению 400 млрд руб. – на 32% больше, чем за тот же период 2017 г.

Значительно нарастили выдачу кредитов и микрофинансовые организации. По данным Национального бюро кредитных историй, МФО в апреле – июне выдали займов «до зарплаты» на 26,3 млрд руб. – на 23,8% больше, чем годом ранее. Уязвимые группы населения уже серьезно закредитованны, считает главный аналитик ITS Wealth Management Георгий Окромчедлишвили, в дальнейшем существенного роста этих займов не предвидится. Но и заметного снижения тоже, для этого должен возобновиться стабильный экономический рост, заключает он.