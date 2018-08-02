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Московский листок

Рубль может обвалиться на 15% из-за санкции США против госдолга РФ

Опубликовано 02.08.2018 в разделе комментариев 3

Рубль может обвалиться на 15% из-за санкции США против госдолга РФ

Курс доллара может взлететь как минимум до 72 рублей если США введут санкции против госдолга России, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Citigroup.

Аналитики полагают, что на такой шаг власти США могут пойти при "худшем сценарии" при котором иностранным инвесторам запретят покупать и держать облигации федерального займа (ОФЗ) РФ. В этом случае нерезидентам придется полностью ликвидировать вложения в российские гособлигации, составляющие 1,9 трлн рублей на начало июля. Распродавая бумаги и конвертируя вырученные рубли в валюту, иностранные инвесторы смогут взвинтить курс доллара на 15%. При этом распространение санкций только на новые выпуски бондов ослабят рубль примерно на 5%. В случае выхода нерезидентов из ОФЗ доходность десятилетних бумаг может вырасти с 7,76 до 8,61% к концу 2018 года и до 11,9% к концу 2019 года.

"Хотя Конгресс США пока не рассматривает какие-либо новые санкции, риски, связанные с тем, что такие ограничения могут быть реализованы позднее, все еще остаются. Дополнительный отток капитала, связанный с подобным решением, может в конечном счете ослабить рубль", - отмечают аналитики.

Издание отмечает, что об ужесточении санкций против России в Вашингтоне снова заговорили на фоне скандала о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы США.

Напомним, летом 2017 года США одобрили расширение санкций в отношении России и допустили их распространение на государственный долг России, евробонды и деривативы. Однако позднее министерство финансов США заявило, что распространение санкций на госдолг РФ может привести к негативным последствиям не только для российского, но и для глобального финансового рынка, а также для американских инвесторов.

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
сам из патриотов буду, из норода как бы написал 02.08.2018 14:35
Предлагаю такие лозунгии для настоящих патриотов:
"Санкции нам только на пользу, пьем стекломой, не мечтаем о большем!"
"Лучше член таджикский в ж. опе, чем мечтанья о Европе! "
"Жрал бы с помойки я, да очередь твоя! "
"Лучше член кавказкий у русской бабы во рту, чем Томагавк пиндоский на лету! "
"Я б не пил бы, я б не ел, все б на Путина глядел! "
"Я б не пила, я б не ела, все б на Путина глядела! "
"Мы б не пили, мы б не ели, все б на Путина глядели! "
"Можешь, Трамп , как я так ловко, жрать прогнившую морковку?! "
"Чоб нам русским не вельможам перейти на корм подножный?! "
"Жрем турецкий помидор, шоб пиндосам дать отпор! "
"Си Цзиньпину русский рад, с радостью подставит зад! "
"Трампунашу русский рад, с радостью подставит зад! "
"Синдзо Абэ русский рад, с радостью подставит зад! "
"Меркель тоже русский рад, нечем трахать ей их в зад! "
"Искандерам не дали визы, а у Рогозина приступ шизы! "
"Тополям санкции не страшны, да и китайцам продано полстраны! "
"Скорее рак на горе свистнет, чем Путин с Кремля сдриснет! "
"Ты,Европа, пидорами то не хвались, у самих добра такого завались! "
"Видишь где по колено г. овно, знай, там русский живет давно! "
"Только русский откроет ед(б)ало, не сомневайся, откуда
.овном завоняло! "
"Не страшит нас Истории канализации, вот такая,пендос,у нас кульминация! "
"Говорят, дескать, русские - холопы нелегитимные, зато у нас с президентом отношенья интимные! "
" Нет на РФ кризисного состояния, просто колени болят от
стояния! "
"Пусть мы русские через пень-колоду убиенные, зато членами чеченскими ж. опы закаленные!"
"Говорят, вот мы с допингом облажались, а нам пох.уй - мы везде обосрались!"
" Идем без страны, без гимна, без флага - вот это духовность, вот это отвага! "
" Не видеть вам флага, не слышать гимнА, хоть мал отдохнете от русскоговна! "
" Получи "новичком" в нос пендос! Газ - не НАШ, чо за глупый вопрос?! "
"Да, дипломатам нашим досталося... Ну так и в Европе давно чота ничо не взрывалося...! "
"Да пусть рубель совсем бл. ть обвалится, голожопым об чем то печалиться?! "
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рЫдактору
Дмитрий г.Запорожье.+-,.., написал 02.08.2018 13:28
А где же высказывания кацапопитеков,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация,которые считают себя экономистами,ну там идиоты типа глазьева,делягина,хазина и прочей ....да хоть того же Жуковского.Эти недосущества еще недавно во все горло критиковали Набиулину,а Жуковский и сейчас критикует мин.фин за покупку трежерис(американских ценных бумаг).Ну так чего эти кацапопитеки заткнулись,когда на сегодня эта самая Набиулина по указанию плешивого,плюгавого,кацапорылого Х.У.Й.Л.А продала 90% этих самых ценных бумаг на практически $ 90 млд.?Чего молчат то?Так вот.Молчат они по простой причине,ибо даже обычный человек понимает,что продажа трежерис,это продажа последней заначки,которая поддерживает "кацапские дрова"на плаву,позволяя закупать продукцию критического импорта(да хоть те же дизеля "Мерседес" и иные комплектующие для ростовских комбайнов и такторов).Лукашенко это понял первым и уже истерит,ибо понимает что будет с ним лично,ибо уже сегодня белорусы ездят в Украину за "колбасой".С кацапомойкой будет еще хуже,ибо все последущее я уже видел только я тогда находился внутри системы,а не как сейчас снаружи.Сначала будет установлен фиксированный курс бакса,и запрещен свободный обмен валюты.Потом будет создан "внешторг" осусуществляющий все внешнеторговые операции.Потом в кацапомойке начнет исчезать продовольствие и кацапопитеки начут принимать законы о запрете вывоза продукции за пределы регионов и одновременно ездить в Украину(ну кто куда)за колбасой и сыром,причем расплачиваться будут только валютой,бензином и золотом(золотыми монетами,которые печатают в кацапомойке и которые у Стерлигова начали ржаветь,т.е принимать эти монеты в Украине будут по цене лома)ибо больше не чем.Ну отдельные предприятия начнут торговать брендами и технологиями производства отдельных видов продукции(в основном впк).Дальше начнется закрытие проекта кацапомойка по образу и подобию СССР.Те кто поумнее и помоложе будут искать родственников в Украине, перебираться в Украину на пмж и учиться быть нормальными людьми,а не кацапопитеками.Руководство приграничных регионов,которое поумнее "проведет референдум"и начнет присоединятся к Украине,Финляндии и т.д на любых условиях,которые поглупее попробуют поиграть в банановых диктаторов.Ядерные арсеналы кацапомойки будут взяты под контроль силами НАТО,равно как и АЭС и иные подобные производства,а кацапомойка превратится в то,чем всегда была-Московию в границах 13 в.со спивающимся населением живущим на подачки ЕС.О судьбе плешивого плюгавого кацапорылого Х.У.Й.Л.А(и его команды) уж что то додумате сами.Вариантов не много.От Каддафи до Хусейна.Вот примерно так вспомните,что все началось с того,что кацапье начало против Украины захватническую войну.Кстати.Из воспоминаний Гайдара им(Гадаром) сказано,что придя с Ельциным принимать у Горбачева...закрома Родины...обнаружили там пустоту.Т.е.денег не было пратически совсем.После этого(Гайдара) его поступки выстраиваются в правильный логический ряд.Вот примерно так.
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(без названия)
perplexed написал 02.08.2018 13:27
да разве это обвал. Из-за действий гениального путина мы легко можем увидеть 720.
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