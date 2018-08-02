Рубль может обвалиться на 15% из-за санкции США против госдолга РФ

Курс доллара может взлететь как минимум до 72 рублей если США введут санкции против госдолга России, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Citigroup.

Аналитики полагают, что на такой шаг власти США могут пойти при "худшем сценарии" при котором иностранным инвесторам запретят покупать и держать облигации федерального займа (ОФЗ) РФ. В этом случае нерезидентам придется полностью ликвидировать вложения в российские гособлигации, составляющие 1,9 трлн рублей на начало июля. Распродавая бумаги и конвертируя вырученные рубли в валюту, иностранные инвесторы смогут взвинтить курс доллара на 15%. При этом распространение санкций только на новые выпуски бондов ослабят рубль примерно на 5%. В случае выхода нерезидентов из ОФЗ доходность десятилетних бумаг может вырасти с 7,76 до 8,61% к концу 2018 года и до 11,9% к концу 2019 года.

"Хотя Конгресс США пока не рассматривает какие-либо новые санкции, риски, связанные с тем, что такие ограничения могут быть реализованы позднее, все еще остаются. Дополнительный отток капитала, связанный с подобным решением, может в конечном счете ослабить рубль", - отмечают аналитики.

Издание отмечает, что об ужесточении санкций против России в Вашингтоне снова заговорили на фоне скандала о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы США.

Напомним, летом 2017 года США одобрили расширение санкций в отношении России и допустили их распространение на государственный долг России, евробонды и деривативы. Однако позднее министерство финансов США заявило, что распространение санкций на госдолг РФ может привести к негативным последствиям не только для российского, но и для глобального финансового рынка, а также для американских инвесторов.