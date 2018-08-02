Рубль может обвалиться на 15% из-за санкции США против госдолга РФ

Курс доллара может взлететь как минимум до 72 рублей если США введут санкции против госдолга России, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Citigroup.
Аналитики полагают, что на такой шаг власти США могут пойти при "худшем сценарии" при котором иностранным инвесторам запретят покупать и держать облигации федерального займа (ОФЗ) РФ. В этом случае нерезидентам придется полностью ликвидировать вложения в российские гособлигации, составляющие 1,9 трлн рублей на начало июля. Распродавая бумаги и конвертируя вырученные рубли в валюту, иностранные инвесторы смогут взвинтить курс доллара на 15%. При этом распространение санкций только на новые выпуски бондов ослабят рубль примерно на 5%. В случае выхода нерезидентов из ОФЗ доходность десятилетних бумаг может вырасти с 7,76 до 8,61% к концу 2018 года и до 11,9% к концу 2019 года.
"Хотя Конгресс США пока не рассматривает какие-либо новые санкции, риски, связанные с тем, что такие ограничения могут быть реализованы позднее, все еще остаются. Дополнительный отток капитала, связанный с подобным решением, может в конечном счете ослабить рубль", - отмечают аналитики.
Издание отмечает, что об ужесточении санкций против России в Вашингтоне снова заговорили на фоне скандала о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы США.
Напомним, летом 2017 года США одобрили расширение санкций в отношении России и допустили их распространение на государственный долг России, евробонды и деривативы. Однако позднее министерство финансов США заявило, что распространение санкций на госдолг РФ может привести к негативным последствиям не только для российского, но и для глобального финансового рынка, а также для американских инвесторов.
сам из патриотов буду, из норода как бы написал 02.08.2018 14:35
"Санкции нам только на пользу, пьем стекломой, не мечтаем о большем!"
"Лучше член таджикский в ж. опе, чем мечтанья о Европе! "
"Жрал бы с помойки я, да очередь твоя! "
"Лучше член кавказкий у русской бабы во рту, чем Томагавк пиндоский на лету! "
"Я б не пил бы, я б не ел, все б на Путина глядел! "
"Я б не пила, я б не ела, все б на Путина глядела! "
"Мы б не пили, мы б не ели, все б на Путина глядели! "
"Можешь, Трамп , как я так ловко, жрать прогнившую морковку?! "
"Чоб нам русским не вельможам перейти на корм подножный?! "
"Жрем турецкий помидор, шоб пиндосам дать отпор! "
"Си Цзиньпину русский рад, с радостью подставит зад! "
"Трампунашу русский рад, с радостью подставит зад! "
"Синдзо Абэ русский рад, с радостью подставит зад! "
"Меркель тоже русский рад, нечем трахать ей их в зад! "
"Искандерам не дали визы, а у Рогозина приступ шизы! "
"Тополям санкции не страшны, да и китайцам продано полстраны! "
"Скорее рак на горе свистнет, чем Путин с Кремля сдриснет! "
"Ты,Европа, пидорами то не хвались, у самих добра такого завались! "
"Видишь где по колено г. овно, знай, там русский живет давно! "
"Только русский откроет ед(б)ало, не сомневайся, откуда
.овном завоняло! "
"Не страшит нас Истории канализации, вот такая,пендос,у нас кульминация! "
"Говорят, дескать, русские - холопы нелегитимные, зато у нас с президентом отношенья интимные! "
" Нет на РФ кризисного состояния, просто колени болят от
стояния! "
"Пусть мы русские через пень-колоду убиенные, зато членами чеченскими ж. опы закаленные!"
"Говорят, вот мы с допингом облажались, а нам пох.уй - мы везде обосрались!"
" Идем без страны, без гимна, без флага - вот это духовность, вот это отвага! "
" Не видеть вам флага, не слышать гимнА, хоть мал отдохнете от русскоговна! "
" Получи "новичком" в нос пендос! Газ - не НАШ, чо за глупый вопрос?! "
"Да, дипломатам нашим досталося... Ну так и в Европе давно чота ничо не взрывалося...! "
"Да пусть рубель совсем бл. ть обвалится, голожопым об чем то печалиться?! "
Дмитрий г.Запорожье.+-,.., написал 02.08.2018 13:28
perplexed написал 02.08.2018 13:27