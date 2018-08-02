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Московский листок

Россияне вновь полюбили США и Европу

Опубликовано 02.08.2018 в разделе комментариев 4

Россияне вновь полюбили США и Европу

Отношение россиян к США и Евросоюзу резко улучшилось и впервые с момента присоединения Крыма позитивные оценки стали преобладать над негативным, свидетельствуют результаты июльского опроса "Левада-центра".

Согласно данным, опубликованным на сайте центра, 42% россиян в целом хорошо относятся к США, иного мнения придерживаются 40% респондентов. Для Евросоюза эти цифры составили 42% и 38% соответственно. При этом подавляющее большинство наших сограждан (68%) поддерживают дальнейшее расширение экономических, политических, культурных связей и сближение со странами Запада.

Социологи отмечают, что отношение россиян к США и ЕС кардинально изменилось всего за два месяца. В мае текущего года симпатии к Соединенным Штатам испытывало всего 20% россиян, к Евросоюзу — 26%.

В последний раз число симпатизирующих США превышало число тех, кто относится к ним плохо, в конце 2013 — начале 2014 года.

"Из приводимых данных опросов общественного мнения можно сделать вывод, что пропагандистский эффект от политики противостояния, изоляционизма и «опоры на собственные силы» заканчивается, хотя и не исчез совсем. Мобилизация такого рода, хотя и выглядит очень масштабно, захватывает лишь поверхностные слои массового сознания. С прекращением пропагандистского давления на общество или с ростом усталости от него прежние ценностные установки россиян постепенно восстанавливаются", - отмечают социологи.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Крамольник написал 02.08.2018 14:29
А рядом с клеткой с кацапопитеком в другой клетке будет находиться хохлокантроп с одинаковыми с кацапопитеком условиями содержания и выгула.
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Это мерзкое словечко *роисяне*
1984..... написал 02.08.2018 14:10
То советских лепили, теперь роисян.
Да РУССКИЙ Я, РУССКИЙ!
И этим горжусь. Какой восторг!
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(без названия)
Ну слава богу написал 02.08.2018 14:04
Жопорожец димон излечился от запора и продолжает засирать Инет?
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(без названия)
Дмитрий г.Запорожье.+-,,., написал 02.08.2018 13:48
Это потому что драпать туда собрались.Да во х...кацапопитеки угадали.Будут заперты в клетке зоопарка под названием московия в границах 13 в.к которой будет прикреплена табличка с надписью....КАЦАПОПИТЕК-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению КАЦАПОПИТЕКА в человека,который закончился неудачей и КАЦАПОПИТЕК снова вернулся,в присущее КАЦАПОПИТЕКУ изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...А особо достойных будут выводить в общество людей,конечно в наморднике и на поводке со строгим ошейником.Вот примерно так.
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