Россияне вновь полюбили США и Европу

Отношение россиян к США и Евросоюзу резко улучшилось и впервые с момента присоединения Крыма позитивные оценки стали преобладать над негативным, свидетельствуют результаты июльского опроса "Левада-центра".

Согласно данным, опубликованным на сайте центра, 42% россиян в целом хорошо относятся к США, иного мнения придерживаются 40% респондентов. Для Евросоюза эти цифры составили 42% и 38% соответственно. При этом подавляющее большинство наших сограждан (68%) поддерживают дальнейшее расширение экономических, политических, культурных связей и сближение со странами Запада.

Социологи отмечают, что отношение россиян к США и ЕС кардинально изменилось всего за два месяца. В мае текущего года симпатии к Соединенным Штатам испытывало всего 20% россиян, к Евросоюзу — 26%.

В последний раз число симпатизирующих США превышало число тех, кто относится к ним плохо, в конце 2013 — начале 2014 года.

"Из приводимых данных опросов общественного мнения можно сделать вывод, что пропагандистский эффект от политики противостояния, изоляционизма и «опоры на собственные силы» заканчивается, хотя и не исчез совсем. Мобилизация такого рода, хотя и выглядит очень масштабно, захватывает лишь поверхностные слои массового сознания. С прекращением пропагандистского давления на общество или с ростом усталости от него прежние ценностные установки россиян постепенно восстанавливаются", - отмечают социологи.