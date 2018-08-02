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Московский листок

ГосСМИ Белоруссии законодательно обязали писать статьи по заказу госорганов

Опубликовано 02.08.2018 в разделе комментариев 0

ГосСМИ Белоруссии законодательно обязали писать статьи по заказу госорганов

Государственные средства массовой информации Белоруссии обязали создавать материалы по заказам государственным органов. Как сообщает Tut.by, это следует из указа президента № 299 от 31 июля 2018 года.

Согласно опубликованному 2 августа на Национальном правовом интернет-портале указу, редакции СМИ, которые работают с господдержкой, обязаны "проводить государственную политику". "Под проведением государственной политики через средства массовой информации понимается создание редакциями по заказам государственных органов информационных сообщений и (или) материалов, теле- и (или) радиопередач, направленных на обеспечение государственных и общественных интересов, а также их распространение через средства массовой информации, в том числе с использованием глобальной компьютерной сети интернет, -- говорится в документе.

 



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