Российские власти выплатили Навальному 4 млн рублей компенсации по делу "Ив Роше"

Россия выплатила Алексею Навальному более 4 млн руб. компенсации по делу "Ив Роше", которые политику присудил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Три недели назад, кстати, правительство России выплатило мне компенсацию – больше 4 млн руб. – за сфабрикованное дело "Ив Роше" и незаконное уголовное преследование", - написал Навальный в своем блоге.

Напомним, в октябре прошлого года Европейский суд по правам человека присудил братьям Навальным компенсацию в 80 тысяч евро, признав несправедливым судебное разбирательство против них.

"Суд постановил, что Россия должна выплатить каждому заявителю 10 000 евро в качестве морального ущерба. Кроме того, РФ должна Алексею Навальному оплатить судебные расходы в сумме 45 тысяч евро, а также 10,971 евро и 460 тысяч рублей компенсации расходов Олегу Навальному", - говорилось в решении ЕСПЧ.

Согласно заключению, в отношении Алексея и Олега Навальных были нарушены статей 7 и 6 Европейской конвенции о правах человека. В частности, суд посчитал, что решения российских судов были произвольными и необоснованными. Принятое решение "подорвало справедливость уголовного судопроизводства коренным образом", считают в ЕСПЧ.

30 декабря 2014 Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Навальных виновными в мошенничестве и хищении средств компании "Ив Роше Восток" и приговорил Алексея к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, а Олега - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Олег Навальный вышел на свободу 29 июня 2018 года.