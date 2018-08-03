Тебя в ПНИ, квартиру нам. Или о гуманизации психиатрической помощи

Все для блага человека

Известно, что когда наши власти собираются учинить что либо для блага человека – проблем не оберёшься. Такая уж у них природа. В итоге заботы о пенсионерах превратились в отобрание пенсии. Заботы о защите детей от жестокого обращения - в криминальные изъятия для усыновления, шантаж родителей (в политических и экономических целях) и работорговлю.

Сейчас власти решили позаботиться о лицах, страдающих психическими расстройствами. Уменьшили срок содержания в психиатрическом стационаре до одного месяца. Вроде гуманно. Да. Только вот есть нюансы. Итак, об этих нюансах расскажут Эдуард Рудык (правозащитник, член правления Комитета за гражданские права) и Дмитрий Федоров (научный сотрудник, знакомый одной из жертв новой психиатрической тенденции).

Лечить дорого, изолировать дёшево

Э.Р. У нас сейчас сокращают финансирование медицины. Москве осталось только 3 больницы, а это ведь 15-ти, а фактически, 20-миллионный город. Сократили срок лечения.

А.З. Правильно я понимаю, что вроде как в гуманных целях?

Э.Р. А на самом деле людей, которым необходимо длительное лечение, отправляют в интернат. За 30 дней часто нельзя вылечить больного, есть больные, которые нуждаются в лечении три месяца и более. Больных, которых нельзя быстро вылечить, отправляют в психоневрологический интернат (ПНИ). Государству вместо того, чтобы лечить больного человека, проще отвести его в интернат и пусть он там заканчивает свои дни. Экономия на больных людях.

А.З. А какие условия проживания в интернате?

Э.Р. Режим в плане выхода на свободу одинаков и в психиатрической больнице и в интернате. Это закрытые учреждения и там и там. В интернате вообще-то должны быть созданы более мягкие, санаторные условия, так как там люди не в остром возбуждении. Когда в интернате возникает возбуждение и человек становится опасен, его отправляют в больницу. Потому что в интернате не лечат, в интернате живут. А потом из психбольницы обратно в интернат. Но поскольку интернатами стали бывшие психбольницы, то условия там фактически такие же.

Стали интернатами одна из крупнейших и неплохих больниц - московская городская психиатрическая больница номер 15, московская загородная психиатрическая больница номер 10; московская психиатрическая больница номер 14 сейчас стала филиалом московской городской клинической больницы номер 1 имени Алексеева. Это уже перевалочный пункт, туда отправляют больных для признания недееспособными и отправления в дом-интернат. Пожилые люди, причём, психически больные люди, в массовом порядке отправляются в эти интернаты, зачастую без согласия родственников.

Прав меньше, чем у собаки

А.З. А зачем лишать дееспособности?

Э.Р. При лишении дееспособности человек за себя не отвечает. Не требуется его согласия фактически. За него всё будет решать опекун. Недееспособный человек - это человек, у которого прав меньше, чем у собаки. Собаку статья о жестоком обращении с животными защищает, а статьи о жестоком обращении с недееспособными нет.

По вышедшему недавно кодексу административного судопроизводства решение о госпитализации пациента может быть принято в его отсутствии, в том случае, если его состояние здоровья не позволяет присутствовать на суде. А решать вопрос, позволяет ли состояние здоровья находиться в суде, будет та же врачебная комиссия, которая выходит в суд с ходатайством о лечении в недобровольном порядке.

То есть, убил пять человек – имеешь право знакомиться со своими документами, пользоваться адвокатом, а несчастная бабушка, у которой отбирают жильё, не имеет права присутствовать на собственном суде, смотреть документы. Её отправят в больницу, где сначала лишат дееспособности (для этого нужно ещё одно судебное заседание), а потом отберут квартиру.

Ничего личного, просто нужно ваше жильё.

А.З. И кто занимается отъёмом жилья?

Э.Р. Занимаются органы опеки и попечительства.

А.З. И насколько это массовая практика?

Э.Р. Становится массовой практикой сейчас. Например, интернат номер 34 рассчитан на 900 человек. Очень часто это делается в московской городской клинической больнице номер 1 имени Алексеева. Там находятся пожилые люди, их берут в 14-ю больницу, как в перевалочный пункт, и переводят затем

в 15-й интернат.

Было более 30 обращений в Комитет за гражданские права. Очень многим людям помочь нельзя - они лишены дееспособности. Помещение в ПНД пожизненное. Случаи выписки очень редки. Судебные решения были по документам вынесены в их присутствии, но сами они отрицают, что присутствовали на суде.

А.З. Как именно отнимают жильё?

Э.Р. Опекунами таких людей, зачастую в обход родственников, становятся органы опеки. Опекун может распоряжаться имуществом недееспособного человека.

Отчуждать его он может по согласию с органами опеки и попечительства, но в этом случае именно органы опеки и попечительства являются опекуном. То есть органам опеки нужно самим у себя спросить согласие и все.

Когда человек поступает в интернат, жильё продают якобы в его интересах. Якобы какая-то сумма идёт ему. Либо человека убеждают расприватизировать квартиру. Затем снимают с регистрации. Квартира уходит в госфонд, а далее, при посредстве кого-нибудь из органов местного самоуправления, квартиру уже используют. Либо человека просто мотивируют продать квартиру, угрожая при отказе, положить в дурку.

Это проблема, которая затронула очень многих одиноких пожилых людей.

Меня на этот круглый стол привела ситуация с одной моей хорошей знакомой, – рассказывает Дмитрий Федоров (научный сотрудник). - Её зовут Илевская

Нина Михайловна. Ей 71 год. Она, действительно, психически больна с молодых лет. Однако, в перерывах между лечениями в психиатрических учреждениях, она была вполне в состоянии себя обслуживать. Она поддерживала хорошие отношения с соседями, ухаживала за двумя кошками. Однако неожиданно врачи заявляют, что она одна жить не может. За её спиной было проведено судебное заседание, её поместили в ПНИ № 34. И вот она там сейчас находится. Условия там ужасные. Я видел несколько психиатрических больниц, в этом интернате все гораздо хуже, и по внешнему виду, и по отношению персонала, и по свидетельству этой женщины.

Когда она несколько месяцев находилась в 14-й больнице для хроников, её близкие люди спрашивали у лечащего врача, когда её отпустят. Им говорили, что рано. Когда говорили, что боимся каких-то злоупотреблений с её квартирой, зав.отделением цинично ответила, что "вы можете беспокоится, ваше право". Как я понимаю, на тот момент уже было проведено судебное заседание. Подпись с неё получили, пользуясь тем, что она не поняла куда её привезли, сказали, что везут на обследование, и она не взяла с собой очки, а у неё плюс 7.

Потом, когда я обратился в независимую психиатрическую ассоциацию, мне рассказали, что это проблема, которая затронула очень многих одиноких пожилых людей, страдающих психическими расстройствами.

Не пора ли оторвать ручки

В общем шаловливые ручки нашего руководства наделены даром, которым обладают руки царя Мидаса, но противоположной направленности. Превращают всё, к чему прикоснутся, но только не в золото, а в полное дерьмо. Не пора ли вырвать с корнем эти поганые ручки?