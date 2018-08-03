ЦИК и КПРФ "перекрыли кислород" Навальному?

Антинародная роль Центризбиркома

Панфилова «со товарищи» объявила противоречащей части 7 статьи 6 закона «О референдуме РФ» формулировку вопроса, который 5 июля решила поставить на референдум КПРФ. Но прежде, чем обсуждать детали, ещё раз обратимся к Конституции РФ. Согласно статье 3 Конституции РФ:

«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».

То есть, заменителем прямой власти народа, «идентичным натуральному», являются органы государственной власти, которых согласно статье 10 Конституции три: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную».

Центризбиркома в этой троице нет. Но ведь даже конституционным органам государственной власти статья 3 Конституции не даёт вмешиваться в прямое волеизъявление народом, а тут какая-то, народом не избранная Панфилова с соучастниками своих преступлений определяет, быть референдуму или не быть? Как это понять?

Это ещё к вопросу о том, что закон «О референдуме РФ» - это закон загнившего фашистского государства.

Напомню, что КПРФ 5 июля предложила на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Вопрос понятен до предела всем - и избирателям, и (если народ проголосует «да») власти. В самом деле, какими бы тупыми ни были Медведев с министрами, депутатами и сенаторами, но ведь и им по итогам голосования по этому вопросу ничего иного просто не придумать, кроме необходимости заткнуться с повышением пенсионного возраста. Что тут ещё можно придумать, если народ скажет «да»?

Но Панфилова считает формулировку не законной, и считает так потому, что, якобы создается «явная неопределенность в отношении содержания предложенного инициаторами для вынесения на референдум вопроса в случае изменения его правового регулирования в ходе реализации инициативы».

Какая неопределённость? Какое правовое регулирование? Что именно в данном вопросе должно регулироваться правом, если народ запретит заниматься вопросом повышения пенсионного возраста? Это что - писал русский? Что именно Панфилова хотела сформулировать? Она объясняет:

«При таких обстоятельствах рассматриваемая формулировка вопроса способна ввести участников референдума в заблуждение относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования, что в конечном счете не обеспечит выявления действительной воли народа РФ», - говорится в заключении ЦИКи.

Это что она написала? Какое «множественное толкование»? Какие «правовые последствия»? Это что - Гугл перевёл с английского? Чего эти дебилы ЦИКи сказать-то хотели?

То есть, в ЦИКе никто ничего не думал - их этому не учили, а редкие самоучки в ЦИК уже давно избавлены от необходимости думать. Просто Панфилова вызвала «учёного юриста» ЦИКи и поручили ему написать ответ «грамотно». А у этих грамотных правило - для показа грамотности нужно писать заумно (как в законе) и иностранными словами. Вот он и написал, а Панфилова подписала, не соображая, что именно она подписывает.

Разумеется, идиотизма своего ответа ЦИКа не видит, тем не менее, напрашивается вопрос - а зачем ЦИКа позорилась с таким ответом, показывая, что в ЦИКе сидят дебилы до такой степени, что им уже не понятен смысл референдума, который в России понятен даже детям?

А вы вдумайтесь в пункт 16 статьи 15: «Если Центральная избирательная комиссия Российской Федерации установила несоответствие вопроса (вопросов) референдума требованиям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального конституционного закона …избирательные комиссии субъектов Российской Федерации не вправе регистрировать региональные подгруппы, обратившиеся с ходатайством о регистрации в целях реализации инициативы проведения референдума по данному вопросу (данным вопросам)».

Пункт 7 статьи 6, на который ссылается ЦИКа, устанавливает правила для формулировки вопроса: «7. Вопрос, выносимый на референдум, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, чтобы на него можно было дать только однозначный ответ и чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения». Ещё раз (для особо непонятливых) - пункт 7 статьи 6 это требования для ФОРМУЛИРОВКИ вопроса, а не требования к самому вопросу!

Но, как видите, если в референдуме отказано по статье 6, то пункт 16 статьи 15 запрещает проводить референдум не по данной формулировке, а по самому вопросу. А как понимается в этом законе «вопрос», становится ясно из вот этого положения части 18 статьи 15: «…региональная подгруппа, утвердившая на своем собрании такую же по смыслу или содержанию формулировку вопроса». То есть не такую же формулировку вопроса, а такой же по смыслу и содержанию вопрос.

То есть теперь никто в России не имеет права организовывать референдум по вопросу неизменности пенсионного возраста, поскольку по смыслу это будет такой же вопрос, как и вопрос КПРФ, в котором Панфилова уже отказала народу России.

Можете истолковать ситуацию по-другому? Я - нет!

Поэтому, на всякий случай, даю проекты вопросов для референдума, иные по смыслу и содержанию тому вопросу, который вносила КПРФ.

1. Требуете ли вы разогнать нынешний состав Центризбиркома за их тупую неспособность понимать русский язык?

2. Требуете ли вы установить пенсионный возраст мужчин 60 лет и женщин - 55 лет для всех в России, кроме лиц, замещавших государственные должности?

2. Требуете ли вы установить лицам, замещавшим не менее 2 лет государственные должности, возраст выплаты пенсии в 80 лет?

Желающие узнать, кем являются лица, замещающие годолжности, могут обратиться сюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

Если уж экономить деньги на пенсиях, так экономить!

Безусловно, что всё это «игры» безнаказанной фашистской сволочи России, но ведь надо представлять, как эта сволочь уничтожает и будет уничтожать наше будущее.

Последние новости

Это я написал несколько дней назад, но, как сегодня оказалось, «шоу маст гоу он». Через месяц от начала шоу, читаем сообщение от 2 августа:

«КПРФ подала в Мосгоризбирком новое уведомление о вынесении на референдум вопроса о повышении пенсионного возраста.

…В новом варианте вопрос звучит так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?» Об этом сообщил «Интерфаксу» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Обухов добавил, что новый вариант вопроса для референдума был «сформулирован после встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой». Колюшин поблагодарил Памфилову «за помощь в правильном формулировании вопроса».

При этом он отметил, что «сейчас разворачивается борьба уже вокруг инициатив по формулировкам за проведение референдума». Ранее стало известно, что 27 июля в комиссию поступило уведомление о проведении 3 августа собрания еще одной инициативной подгруппы, которая предложила вынести на референдум вопрос «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

…Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что не знает, кто инициировал референдум против повышения пенсионного возраста, помимо КПРФ.

В КПРФ заявили, что «приняли эти рекомендации» к сведению. Однако отступать в Москве, несмотря на заявку от другой инициативной группы, не намерены. Об этом заявил ТАСС первый секретарь московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин. …«В Москве мы не будем отступать, потому что заявка какой-то инициативной группы, просто заявка трех человек — это еще не регистрация группы», — заявил коммунист, пояснив, что для регистрации подгруппе необходимо еще пройти несколько этапов: провести собрание с учетом всех юридических требований, получить одобрение формулировки вопроса от ЦИК, положительное решение Мосгоризбиркома.

…Теперь инициативная группа КПРФ соберется 7 августа, знает Колюшин».

То есть, инициативная группа КПРФ будет не новая, а всё та же, и срок создания 43 инициативных групп (которые КПРФ по-прежнему не организовывает) остаётся 5 сентября.

Мало этого, кто-то ещё появился с инициативой такого же референдума, про которого Панфилова знает, что он появился, но она, якобы, не знает, кто именно. Типа просто три человека сообщили в ЦИКу, что будут проводить собрание инициативной группы с похожим вопросом. А вот кто за этими тремя стоит, Панфилова делает вид, что она «не в курсе дела».

Не хочу ломать голову над этим вопросом (скоро всё узнаем), но видится так: этим трём в ЦИКе отказывают потому, что КПРФ первые, а КПРФ отказывают потому, что в срок до 5 сентября КПРФ не уложилась.

В любом случае шоу продолжается, но итог уже известен. Партия «40 лет без урожая» его гарантирует - она Кремль не подведёт!

***

Мне могут сказать, что написанное мною выше нужно толковать по-иному, поскольку Кремлю нечего бояться какого-то иного референдума, и даже того, который заявляют те три человека, о которых молчит Панфилова. Ведь дело не в факте заявки (её могут подать кто угодно), а в том, что КПРФ это единственная партия, которая теоретически могла бы общероссийский референдум провести.

А Панфилова с сообщниками по указанию фашистов повторит подвиг и пошлёт КПРФ по известному маршруту, и КПРФ, сняв штанишки, по этому маршруту охотно и привычно пойдёт. И нет больше в России сил, кроме КПРФ, для организации такого референдума. Никого нет!

Так ли уж никого?

А Навальный? Про Навального забыли? У него ведь штабы во многих регионах России, и они реально работают, по крайней мере, минимум раз в неделю Навальный рассылает всем своим подписчикам отчёт о том, что они сделали. А на 1 августа 2018 года у Навального 2 176 974 подписчика на его канал, и их число нарастает с каждой минутой, к примеру, на первое января 2018 года подписчиков было 1 629 364 человека, то есть за семь месяцев 2018 года их число увеличилось почти на 550 тысяч человек. Простите, но если к сторонникам «Единой России» приписать не просто уродов, записавшихся в партию для воровства, но и тупых дебилов - «запутинских патриотов», - то и тогда там столько народу не наберётся.

Понятно, почему в Кремле боятся имя Навального произносить?

И кто гарантирует, что Навальный не начнёт организацию референдума, причём, даже после того, как Дума изменит пенсионный возраст? И кто гарантирует, что Навальный эту работу уже не начал, и что это не от него пришли в ЦИКу те три человека?

Вот КПРФ с Панфиловой своими телодвижениями по референдуму Навальному кислород-то и перекрывают!

Приложение:

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) «О референдуме Российской Федерации»

…

Статья 15. Порядок реализации инициативы проведения референдума, принадлежащей гражданам Российской Федерации

1. Участники референдума образуют инициативную группу по проведению референдума.

2. Инициативная группа по проведению референдума должна состоять из региональных подгрупп, создаваемых более чем в половине субъектов Российской Федерации. В каждую региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума (далее - региональная подгруппа) должно входить не менее 100 участников референдума, место жительства которых находится на территории того субъекта Российской Федерации, где образована региональная подгруппа.

3. Гражданин (граждане) Российской Федерации, выдвинувший (выдвинувшие) предложение об образовании инициативной группы по проведению референдума, не позднее чем за пять дней до дня проведения собрания участников референдума для решения вопроса об образовании региональной подгруппы (далее - собрание региональной подгруппы) уведомляет (уведомляют) в письменной форме избирательную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации о месте и времени проведения собрания, а также о вопросе (вопросах) референдума.

4. Собрание региональной подгруппы проводится на территории того субъекта Российской Федерации, где находится место жительства участников референдума, принимающих участие в собрании.

5. Собрание региональной подгруппы правомочно, если в нем принимают участие не менее 100 участников референдума, место жительства которых находится на территории того субъекта Российской Федерации, где проводится собрание. Подписи указанных участников референдума в протоколе их регистрации на собрании региональной подгруппы удостоверяются нотариально.

6. На собрании региональной подгруппы вправе присутствовать представитель избирательной комиссии того субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится данное собрание, а также представитель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

7. В случае поддержки предложения об образовании инициативной группы по проведению референдума и вопроса (вопросов) референдума собрание региональной подгруппы принимает решение о создании региональной подгруппы, а также решения:

1) об утверждении формулировки вопроса (вопросов) референдума;

2) об образовании инициативной группы по проведению референдума;

3) о назначении из числа членов региональной подгруппы уполномоченных представителей региональной подгруппы.

8. Решения собрания региональной подгруппы отражаются в его протоколе.

9. Решение собрания региональной подгруппы считается принятым, если за него проголосовало более половины участников собрания.

10. Уполномоченные представители региональной подгруппы обращаются в избирательную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации с ходатайством о регистрации региональной подгруппы, в котором указывается формулировка вопроса (вопросов) референдума, которая утверждена на собрании региональной подгруппы.

11. К ходатайству о регистрации региональной подгруппы должны быть приложены:

1) протокол собрания региональной подгруппы, а также протокол регистрации участников референдума на собрании региональной подгруппы;

2) доверенности, оформленные на уполномоченных представителей региональной подгруппы;

3) список членов региональной подгруппы и уполномоченных представителей региональной подгруппы в печатном и машиночитаемом виде по форме, установленной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. В списке указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства каждого из указанных лиц, а для уполномоченных представителей региональной подгруппы - также номер телефона каждого из них;

4) письменные заявления членов региональной подгруппы о согласии быть членами инициативной группы по проведению референдума.

12. В состав инициативной группы по проведению референдума может входить подгруппа участников референдума, проживающих за пределами территории Российской Федерации. Такая подгруппа создается в порядке, установленном для создания региональной подгруппы. О создании такой подгруппы уведомляется Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, которая осуществляет регистрацию подгруппы участников референдума, проживающих за пределами территории Российской Федерации.

13. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, получив ходатайство о регистрации региональной подгруппы, незамедлительно уведомляет Центральную избирательную комиссию Российской Федерации о вопросе (вопросах) референдума, указанном (указанных) в ходатайстве. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в течение 10 дней со дня первого такого уведомления проверяет соответствие вопроса (вопросов) референдума требованиям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального конституционного закона, и принимает соответствующее решение.

14. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации в течение 15 дней со дня получения ходатайства о регистрации региональной подгруппы проверяет соответствие ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным конституционным законом, и принимает одно из следующих решений:

1) о регистрации региональной подгруппы. В данном решении указываются формулировка вопроса (вопросов) референдума, фамилии, имена и отчества всех членов региональной подгруппы (при необходимости - иные сведения о членах региональной подгруппы, перечисленные в пункте 3 части 11 настоящей статьи), а также фамилии, имена и отчества уполномоченных представителей региональной подгруппы;

2) об отказе в регистрации региональной подгруппы.

15. Основанием для отказа в регистрации региональной подгруппы является невыполнение требований, предусмотренных статьей 7настоящего Федерального конституционного закона, частями 2 - 5 и 8 - 12 настоящей статьи, либо несоответствие вопроса (вопросов) референдума требованиям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального конституционного закона, установленное Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Решение об отказе в регистрации региональной подгруппы принимается также в случае, предусмотренном частью 18 настоящей статьи.

16. Если Центральная избирательная комиссия Российской Федерации установила несоответствие вопроса (вопросов) референдума требованиям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального конституционного закона, она мотивирует это в своем заключении, которое утверждается решением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и незамедлительно доводится до сведения всех избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. После получения этого заключения избирательные комиссии субъектов Российской Федерации не вправе регистрировать региональные подгруппы, обратившиеся с ходатайством о регистрации в целях реализации инициативы проведения референдума по данному вопросу (данным вопросам).

17. Решение избирательной комиссии субъекта Российской Федерации об отказе в регистрации региональной подгруппы в связи с невыполнением требований, предусмотренных статьей 7 настоящего Федерального конституционного закона, частями 2 - 5, 8 - 12 и 18 настоящей статьи, может быть обжаловано в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, автономного округа. Решение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которым утверждено ее заключение о несоответствии вопроса (вопросов) референдума требованиям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального конституционного закона, может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации. Если из заключения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, утвержденного ее решением, следует, что данное решение принято в связи с несоответствием вопроса (вопросов) референдума Конституции Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации направляет запрос в Конституционный Суд Российской Федерации. В случае принятия Конституционным Судом Российской Федерации решения о признании вопроса (вопросов) референдума не соответствующим (не соответствующими) Конституции Российской Федерации процедуры по реализации инициативы проведения референдума прекращаются.

(в ред. Федерального конституционного закона от 24.04.2008 N 1-ФКЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

18. После регистрации избирательной комиссией субъекта Российской Федерации региональной подгруппы иная региональная подгруппа, утвердившая на своем собрании такую же по смыслу или содержанию формулировку вопроса (вопросов) референдума, не может быть зарегистрирована этой же комиссией до окончания процедур по реализации инициативы проведения референдума по данному вопросу (данным вопросам).

19. В случае регистрации региональных подгрупп более чем в половине субъектов Российской Федерации уполномоченные представители региональных подгрупп более чем половины субъектов Российской Федерации вправе на своем собрании принять решение об обращении в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации с ходатайством о регистрации инициативной группы по проведению референдума и вопроса (вопросов) референдума (далее - ходатайство инициативной группы) и обратиться с указанным ходатайством в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не позднее чем через два месяца со дня регистрации первой региональной подгруппы. На данном собрании также принимаются решения о назначении из числа участников собрания уполномоченных представителей инициативной группы по проведению референдума и ее уполномоченных представителей по финансовым вопросам.

20. В ходатайстве инициативной группы указываются:

1) формулировка вопроса (вопросов) референдума;

2) наименования субъектов Российской Федерации, в которых зарегистрированы региональные подгруппы и на территориях которых предполагается сбор подписей участников референдума, а в случае, предусмотренном частью 12 настоящей статьи, - наименования соответствующих иностранных государств.

21. К ходатайству инициативной группы прилагаются:

1) решения (оригинал или заверенная копия) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации о регистрации региональных подгрупп;

2) протокол собрания уполномоченных представителей региональных подгрупп и решения, указанные в части 19 настоящей статьи;

3) протокол (оригинал или нотариально заверенная копия) регистрации уполномоченных представителей региональных подгрупп при проведении собрания уполномоченных представителей региональных подгрупп;

4) список уполномоченных представителей инициативной группы по проведению референдума и ее уполномоченных представителей по финансовым вопросам в печатном и машиночитаемом виде по форме, установленной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. В списке указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), номер телефона каждого из указанных лиц;

5) доверенности, оформленные на уполномоченных представителей инициативной группы по проведению референдума и на ее уполномоченных представителей по финансовым вопросам.

22. Если Центральная избирательная комиссия Российской Федерации установит соответствие ходатайства инициативной группы и приложенных к нему документов требованиям настоящего Федерального конституционного закона, она в течение 10 дней со дня поступления ходатайства принимает решение о регистрации инициативной группы по проведению референдума, регистрирует ее уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам, с указанием их фамилий, имен и отчеств и дает разрешение на открытие специального счета фонда референдума, а также выдает инициативной группе по проведению референдума регистрационное свидетельство и извещает об этом избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, зарегистрировавшие региональные подгруппы, а в случае, предусмотренном частью 12 настоящей статьи, - также федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел. Форма регистрационного свидетельства устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

23. В регистрационном свидетельстве, выданном инициативной группе по проведению референдума, указывается дата окончания срока сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума.

24. В случае, если Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приняла решение об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума, ей выдается мотивированное постановление, после чего процедуры по реализации инициативы проведения референдума прекращаются. Основанием для отказа в регистрации инициативной группы по проведению референдума является невыполнение требований, предусмотренных частями 19 и 20 настоящей статьи, а также невыполнение предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом требований к регистрации региональных подгрупп.

25. Решение об отказе в регистрации инициативной группы по проведению референдума может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации.

26. Если в течение двух месяцев со дня регистрации первой региональной подгруппы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не поступит ходатайство инициативной группы, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации принимает решение о прекращении процедур по реализации инициативы проведения референдума.

27. Инициативная группа по проведению референдума до официального опубликования решения о назначении референдума вправе отозвать свою инициативу путем представления в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации протоколов собраний более чем половины входящих в ее состав региональных подгрупп об отзыве инициативы проведения референдума. Решение об отзыве указанной инициативы считается принятым, если на собрании региональной подгруппы за него проголосовало более половины членов региональной подгруппы. По результатам рассмотрения представленных документов Центральная избирательная комиссия Российской Федерации принимает решение о прекращении процедур по реализации инициативы проведения референдума.