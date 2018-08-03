Киев "национализировал" Илью Муромца

Монтаж памятника Илье Муромцу на Трухановом острове в Киеве начался 31 июля. Высота памятника вместе с гранитным постаментом и холмом, на котором он установлен, составила 11 метров. Скульптору Владимиру Журавлю позировал украинский спортсмен, обладатель титула «Самый сильный человек мира» Василий Вирастюк. Памятник был частично отлит в формах, изготовленных при помощи 3D-принтера.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил Илью Муромца украинским богатырем. Соответствующая запись сделана на официальном сайте политика и приурочена к открытию памятника богатырю в одном из парков города.

«Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец стоит здесь, на историческом месте, где когда-то располагалась богатырская застава», — считает Кличко.

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Ну установили и установили. В Москве вон поставили памятник Владимиру Святому, да еще напротив кремля. Хотя киевский князь на Москве сроду не бывал, да и не было при его жизни никакой Москвы. Но Владимир крестил Русь, вот его и "приватизировали" (или, если хотите, национализировали в пользу РФ) - пусть стоит, особо не мешает. Правда, никто вроде не утверждает, что Владимир Святой был московским князем - родился и вырос он и правда не территории РФ (вернее, на территории, которая потом станет Россией).

На Украине "национализировали" Илью целиком, "переселили" из Мурома под Чернигов, выдали, так сказать, новую метрику. Оно и понятно - "киевские" богатыри были как назло сплошь "москалями".

Добрыня Никитич, исторический персонаж, родной дядя Владимира Святого. Сам из Новгорода.

Алеша Попович родом из Ростова Великого.

Вот кто точно с Украины - это Змей Горыныч...

Ну и с Ильей Муромцем тоже незадача выходит. Богатырь вроде бы принял монашество в Киево-Печерской лавре под именем Илия и был причислен к лику святых как «преподобный Илия Муромец» (канонизирован в 1643 году). Илия Муромец жил в XII веке и скончался иноком Киево-Печерской лавры около 1188 года. Правда, тогда он никак не мог встретиться с Владимиром Святым, который крестил Русь на 200 лет раньше кончины святого.

Стоит отметить, что первое летописное упоминание Моровийска относится к XII веку, Муром же известен с 862 года. То есть уроженец Моровийска никак не мог служить Владимиру Святому, а вот выходец из Мурома - мог.

Впрочем, какая разница?

А.Б.