Митинг против произвола управляющих компаний

В среду, 1 августа, по адресу Малая Филёвская, д. 19 (ЗАО г. Москвы) – прошёл митинг жителей возмущённых управляющей компанией.

Работа управляющих организаций в Москве справедливо подвергается критике со стороны жителей. Фальсификация общих собраний собственников помещений, подделка подписей, покрывательство со стороны чиновников представляют собой реалии существующей в Москве системы ЖКХ. Именно этой проблематике и был посвящён митинг жителей шести домов районов Фили-Давыдково и Кунцево, состоявшийся 1 августа во дворе дома №18 по улице Малая Филевская (Западный административный округ Москвы) и собравший более 300 человек.

Выступавшие на митинге жители отметили, что в домах, расположенных по адресам: ул. Малая Филевская, д.18, ул. Кастанаевская, д.50 к.1, ул. Герасима Курина, д. 42, ул. Молодогвардейская, д.24, ул. Партизанская, д.22, ул. Ельниская, д.6 были оформлены протоколы фиктивных общих собраний собственников помещений, на которых якобы была выбрана управляющая компания ООО «Комсервис». Граждане справедливо требуют вмешательства в ситуацию правоохранительных органов, проверки документации компании, ревизии использования немалых финансовых средств, которые жители жомов платят ежемесячно и не знают, куда уходят деньги.