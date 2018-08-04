Навальный снова разочаровал власть и её избирателей - он опять ничего не украл

Даже самый мелкий чиновничек, самый ничтожный депутат обязаны публиковать декларации о доходах и имуществе, мол, какие подержанные автомобили приобретены, какими копейками пополнены жиденькие счета.

На миг только отвернись государево око, как наш человек уже что-то стащил. Ладно, когда всё было колхозное и ничьё, тащи - не хочу. Но сейчас-то священное право частной собственности! Железные дороги, электростанции, предприятия по добыче полезных ископаемых - подлец гайку свинтил, а капитаны бизнеса дивидендов не досчитались. Страх божий. Последние мерзавцы норовят шаловливые ручонки в бюджет засунуть, будто не понимают, что пилить его - не их прерогатива, тощего бюджета не хватает для капитанов государственности.

Правящая элита РФ по себе знает об инстинктивной тяге к добру (в том старорусском патриотическом значении слова, когда им определялись имущество и капитал). Со здравомыслием прижимистого деревенского кулака она полагает стремление украсть коренным свойством человеческой природы. Потому без обиняков причисляет к ворам всех, особенно нажимая на сей постулат в отношении политической оппозиции. "Мы то наворовались", - как бы произносит она с лукавой усмешкой, - "эти же окончательно всё разворуют".

Из всей оппозиции партии власти наиболее противен Навальный - она даже имени этого вымолвить не может. Алексей Навальный и фонд борьбы с коррупцией без конца публикуют картины великодержавной имперской роскоши, в которой утопают министры, депутаты, обслуживающие их пресс-секретари и журналисты федеральных телеканалов. Последним такое не очень нравится. Они хотели бы большего внимания к их профессиональным свершениям, большего пиетета перед достижениями управленческой мысли в виде очередного побора, повышения налогов и пошлин, повышения пенсионного возраста. Потому на вопрос "Кто такой Навальный?" доверчивое наше население получает ответ, который по опыту трёх десятилетий постсоветской эпохи ожидаем, понятен, естественен: "Данный персонаж - вор".

Вся государственная система работает на то, чтобы по сусекам наскрести факты в доказательство утверждения. В поте лица ручные СМИ, следствие, прокуратура, суд годами ищут, что и сколько украл Навальный. Электорат с вожделением ждёт результатов, чтобы иметь повод воскликнуть: "Правильно мы за него не голосовали!". На днях повар в нашем райцентре украл тонну мяса - об этом пишут в том числе федеральные СМИ. Тонна мяса - 300-400 тыс.руб. Преступник, конечно. Вероятно, ел от пуза - вековая мечта часто голодавшего народа, но на украденные деньги повар даже полуразвалившуюся халупу приобрести бы не смог, не то что виллу.

В случае с Навальным мяса власти показалось недостаточно. Тут нужны мегатонны, а у нас в связи с развалом сельского хозяйства столько не производят. Да повар, может, голосовал за Путина и, глядя на ротенбергов с вексельбергами, патетически вопрошал: "Тварь я дрожащая или право имею?!". Будет знать, что тварь. Для Навального масштаб посчитали мелким, нужны были миллионы, какой-нибудь губернатор с либеральными взглядами, какая-нибудь заграничная компания. Потому надыбали из-под земли "Кировлес" и "Ив Роше". Это сейчас понятно, что условные сроки назначались обвиняемому не случайно. Условными оказались его дела, условными были суды. По обоим процессам Россия теперь вынуждена выплатить Алексею Навальному миллионы рублей компенсации за незаконное преследование - установлено, что было нарушено право обвиняемых на справедливое разбирательство.

Миллионы, пускай небольшие, страна выплатит из бюджета. Не профнепригодные следователи и не судьи, не политические заказчики преследований, мы с вами. Так будет впредь, пока среднестатистический налогоплательщик не соизволит заинтересоваться политикой.

...Вопреки мировоззрению правящей элиты и избирателей "Единой России" их главные оппоненты оказались не воры. Словно с другой планеты. Безусловно, это ошеломительно. Кто-то поступает не так, как поступаешь ты и все окружающие вокруг тебя. Не оттого ли имя Навального для официальных персон и официальных СМИ под неофициальным запретом?

Впрочем, чего отчаиваться? По крупному изловить не удалось, можно попробовать на мелочи. Неужели он хотя бы ягодку малины с кустика, торчащего из-за чужой изгороди да не сорвёт? Неужели пару листов для ксерокса да не прикарманит? Ну, русский человек он, в конце концов, или нет?! Честная оппозиция - это опасно. Это подрывает самые основы нашего государства. Оппозиция - это мелкие жулики, хотя бы. Сфотографируйте Навального с малиной и ксероксными листами. Ваши избиратели будут рады, и пошатнувшийся мир опять придёт в равновесие.