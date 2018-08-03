Москвичи выбирают одиночество

Половина продаж жилья в Москве с начала года пришлась на студии до 30 квадратных метров и однокомнатные квартиры. Доля двухкомнатных квартир составила 33%. По информации компании, застройщики уже меняют планировку в новых проектах, чтобы удовлетворить спрос на жилье небольшой площади.

Казалось бы, понятно - более дешевый товар расходится лучше, чем дорогой. Но квартира - не совсем обычный товар, это не картошка и не дамкая сумочка, этот товар покупают на годы, а то и раз на всю жизнь. И товар этот напрмую связан с тем образом жизни, под который он и приобретается.

Кто покупает студию? Как правило, тот, кто собирается жить один. Для семьи студия не подходит. Да и однокомнатная квартира подойдет для двоих только, если нет детей.

Это значит, что половина тех, кто покупает сегодня жилье в Москве, заводить семью и рожать детей не собираются. И то, что "семейным" москвичам крупногабаритное жилье просто не по карману, не меняет общей картины - да, значит, еще и рынок вмешивается в процесс, и семья москвичу в большинстве случаев тоже не по карману, как и большая квартира...

С другой стороны, все это укладывается в "собянинскую" концепцию Москвы как города-рекреации, "города-курорта". Какие семьи на курорте? Только курортные романы... Даже семейные люди ведут себя на курорте как неженатые.

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А теперь посмотрим на новые кварталы по программе реновации. Там вообще семейные отношения как-то предусмотрены? Типичные многоэтажные гетто с плотной застройкой и минимумом социальной инфраструктуры. Если есть детские сады, то очередь в них подходит как раз к моменту, когда ребенку уже пора в школу. Школы, которые учат неизвесто чему и неясно, для чего - работы все равно нет и не предвидится. Учат отдыхать?

Да и зачем современным москвичу или москвичке семья?

Этот вопрос задают себе многие, и отвечают тоже - незачем! Свободные отношения куда привлекательней для жизни-отдыха. Да и экономически выгодней, расходов меньше. Это не говоря о том, сколько же в Москве протитуток! Я никогда не задумывался, в старое, хоть и не всегда доброе время, этот род занятий был совсем не массовым, а теперь такое впечатление, что эта профессия по массовости уже вышла в лидеры! А это, конечно, тоже не на пользу институту семьи и брака. В любом случае "девочка по вызову" обойдется дешевле, чем семья, и при этом не надо ничему соответствовать, ни за что конкурировать - плати и пользуйся...

Вот только смертность в Москве уже снова заметно превышает рождаемость. Но ведь пока ты не умер, тебя это мало волнует...

Собянину и Ко нужен билет на планету Транай