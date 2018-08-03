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Московский листок

Махинации на сотни миллионов рублей выявлены при строительстве оружейных заводов в Венесуэле

Опубликовано 03.08.2018 в разделе комментариев 0

Махинации на сотни миллионов рублей выявлены при строительстве оружейных заводов в Венесуэле

Главное управление МВД по Московской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО "Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина" (входит в госкорпорацию Ростех) Николая Масляева. Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, Масляева подозревают в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы) в ходе исполнения многомиллиардного контракта по строительству оружейных заводов в Венесуэле.

По оценке нынешнего руководства КБАЛ, ущерб по этому делу может превысить 150 млн рублей. При этом близкий к руководству предприятия собеседник издания не исключил, что "ущерб от действий прежнего руководства КБАЛ в рамках контракта может вырасти и до 700-800 млн рублей". Решение обратиться в правоохранительные органы ранее принял совет директоров предприятия после проведения ревизии.

Контракт на строительство двух заводов по производству автоматов АК-103 и патронов к ним был подписан в июле 2006 года. Его сумма составила $474 млн. "Русские намерены построить завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов, так что мы сможем защитить каждую улицу, каждый холм, каждый угол", - комментировал этот проект Чавес. Контракты подписывали Акционерная компания военной промышленности Венесуэлы (CAVIM) и «Рособоронэкспорт», российский государственный посредник по импорту технологий военного назначения. Как установило следствие, «Рособоронэкспорт» должен был получить комиссию около 1–2% за сопровождение сделки, а остальные деньги по договорам распределялись между ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848» (строительная компания Сергея Попельнюхова, в 2003–2005 годах сенатора от Белгородской области), которая претендовала на 50% от всей суммы, а также ОАО «Концерн «Ижмаш» (теперь «Калашников») и КБАЛ.

Сначала планировалось запустить производство к 2009 году, но сейчас сроки перенесены уже на 2019-й.

Первый авансовый платеж с венесуэльской стороны поступил в апреле 2007 года. Далее с интервалами в полгода средства равными долями поступали в «Рособоронэкспорт».

В отчетности КБАЛ отражено, что в 2009 году аванс, полученный АО от CAVIM, превышал 1,7 млрд, а в 2015-м - 2,9 млрд руб.

Активное строительство началось только в конце 2009 года. Позднее начало работ российская сторона объясняла задержкой передачи строительной площадки со стороны CAVIM. Но к концу 2012 года, когда 98% обещанных венесуэльцами денег уже были выплачены, а Уго Чавес находился в тяжелом состоянии после операции, строительство объекта почти встало.

«Рособоронэкспорте» инициировали проверку Федеральной службы по гособоронзаказу. К весне 2013 г. выяснилось, что «СУ-848» выполнила 50% строительно-монтажных работ, из которых по актам были приняты только 9%. Сметную стоимость невыполненных работ «Рособоронэкспорт» оценил в 6,7 млрд руб., которые надо было завершить за счет российской стороны.

Решением правительства России в сентябре 2015 года «СУ-848» была заменена на ЗАО «Кислородмонтаж». Затем подрядчики менялись еще несколько раз.

Ревизию исполнения венесуэльского контракта весной 2014 года провел и департамент аудита «Ростеха».

По материалам проверки ФСБ в 2015 году следственный департамент МВД возбудил дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). В феврале 2017 года Лефортовский суд Москвы признал Сергея Попельнюхова как гендиректора «СУ-848» виновным в выводе через фирмы-однодневки более 1 млрд руб. из средств, выделенных на строительство в Венесуэле.

Ключевые показания по делу дала бывший финансовый директор «СУ-848» Ирина Помещикова, которая пошла на сотрудничество со следствием и была осуждена в особом порядке. Согласно ее показаниям, в одной из схем вывода денег участвовала Екатеринбургская епархия Русской православной церкви, с которой был заключен, а затем расторгнут договор подряда.

В 2017 году суд приговорил Попельнюхова к семи годам лишения свободы. В 2015 году из дела Попельнюхова были выделены материалы в отношении руководства КБАЛ. Следствие предъявило Масляеву обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) по одному эпизоду вывода средств, выделенных на оборудование для патронного завода. В 2017 году Масляев был осужден на четыре года лишения свободы. По словам собеседника издания, знакомого с ходом расследования, сразу после окончания отбывания первого срока Масляев будет взят под стражу по новому делу.

 



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