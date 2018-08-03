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Московский листок

Вывоз еды из России подскочил на 29% за год

Опубликовано 03.08.2018 в разделе комментариев 3

Вывоз еды из России подскочил на 29% за год

Экспорт российской сельскохозяйственной продукции с января по май 2018 года вырос на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные. В стоимостном выражении объем экспорта достиг $9,5 млрд.

Основными экспортируемыми продуктами, как и годом ранее, стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, а также продукция масложировой отрасли, отметили в министерстве.

В частности, экспорт пшеницы в отчетном периоде вырос в 1,7 раза, до 17,1 млн тонн на сумму $3,1 млрд. В том числе закупки этого злака со стороны Турции возросли в 2,4 раза, Латвии - в 3,4 раза, Вьетнама - более чем в 19 раз. Объем экспорта соевого масла увеличился на 7,3%, до 242 тыс. тонн, рапсового масла - на 42%, до 135,7 тыс. тонн, соевых бобов - в 2,5 раза, до 509 тыс. тонн.

Продолжает расти экспорт российских шоколадных кондитерских изделий. За первые пять месяцев было вывезено 78 тыс. т шоколада, что 30,1% больше показателя аналогичного периода 2017 года. Лидерами по импорту шоколадных кондитерских изделий российского производства являются Казахстан, на долю которого пришлось 20,6% экспорта РФ, Белоруссия - 10,9%, Китай - 11,4%.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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А мы что жрем?Доктор Мясников сказал,что нечто опасное для здоровья.
ГОСТ СССР написал 03.08.2018 12:08
Россиянам предлагают вместо еды Канцерогенный мусор-боевые химические отравляющие вещества.Отсюда колоссальный рост онкозаболеваний.
НАС ТУПО ТРАВЯТ.
НАРОДОЗАМЕЩЕНИЕ.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(15) написал 03.08.2018 11:35
"Не доедим, но вывезем!"
( © царский министр финансов И.А. Вышнеградский)
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ожидаемо...
kerg написал 03.08.2018 11:24
с седой происходит та же ерунда что и с нефтью - выгодней пулять за бугор за валюту, чем нищим россиянам за обесценивающиеся рубли.
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