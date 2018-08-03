В России подорожали загранпаспорта, водительские права и регистрация ТС

В России с сегодняшнего дня повысились госпошлины на выдачу загранпаспортов, водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств.

В частности, с 3 августа лицам старше 14 лет за новый загранпаспорт нужно будет заплатить государству 5 тысяч рублей вместо прежних 3,5 тысяч, а гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, - 2,5 тысячи рублей вместо 1,5 тыс. руб.

Госпошлина за выдачу водительского удостоверения подорожала в 1,5 раза и теперь составляет 3000 рублей вместо прежних 2000 рублей.

Почти в два раза подорожала госпошлина за регистрацию транспортных средств - с 800 рублей до 1,5 тысячи рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что предполагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд руб.