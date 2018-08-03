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Московский листок

В России подорожали загранпаспорта, водительские права и регистрация ТС

Опубликовано 03.08.2018 в разделе комментариев 1

В России подорожали загранпаспорта, водительские права и регистрация ТС

В России с сегодняшнего дня повысились госпошлины на выдачу загранпаспортов, водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств.

В частности, с 3 августа лицам старше 14 лет за новый загранпаспорт нужно будет заплатить государству 5 тысяч рублей вместо прежних 3,5 тысяч, а гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, - 2,5 тысячи рублей вместо 1,5 тыс. руб.

Госпошлина за выдачу водительского удостоверения подорожала в 1,5 раза и теперь составляет 3000 рублей вместо прежних 2000 рублей.

Почти в два раза подорожала госпошлина за регистрацию транспортных средств - с 800 рублей до 1,5 тысячи рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что предполагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд руб.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
булгахтер написал 03.08.2018 13:06
Вот крохоборы! Дерут деньги со всего, что можно, но олигархов трогать не смеют. Ведь последние - приказчики Кремля.
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