Рейтинг Путина обвалился до уровня 2013 года

Электоральный рейтинг президента Владимира Путина упал до 47% и практически сравнялся с показателями 2013 года, сообщает фонд "Общественное мнение", проанализировав результаты исследования, проведенного 28-29 июля 2018 года.

Социологи отмечают, что только за одну только неделю с 22 по 29 июля рейтинг главы государства снизился на 2%. Безусловно президенту верят 25% опрошенных, тогда как ещё неделю назад о своём доверии уверенно заявляли 27% наших сограждан.

Отрицательную динамику показывает и график оценки его работы во главе государства: с 66 до 63 процентов снизилось число тех, кто оценивает её хорошо. В тоже время с 23% до 24% увеличилось число тех, кто считает ее плохой.

Куда хуже дела у премьер-министра Дмитрия Медведева - 53% россиян его работу не одобряют. Иного мнения придерживаются только 26% наших сограждан. "Безусловно доверяют" главе правительства только 6% россиян, "безусловно не доверяют" – 38%.

Судя по результатам исследования, не лучше дела обстоят у партии "Единая Россия". Ее рейтинг за наделю упал с 35% до 33%, что является худшим результатом с 2007 года.