Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Рейтинг Путина обвалился до уровня 2013 года

Опубликовано 03.08.2018 в разделе комментариев 1

Рейтинг Путина обвалился до уровня 2013 года

Электоральный рейтинг президента Владимира Путина упал до 47% и практически сравнялся с показателями 2013 года, сообщает фонд "Общественное мнение", проанализировав результаты исследования, проведенного 28-29 июля 2018 года.

Социологи отмечают, что только за одну только неделю с 22 по 29 июля рейтинг главы государства снизился на 2%. Безусловно президенту верят 25% опрошенных, тогда как ещё неделю назад о своём доверии уверенно заявляли 27% наших сограждан.

Отрицательную динамику показывает и график оценки его работы во главе государства: с 66 до 63 процентов снизилось число тех, кто оценивает её хорошо. В тоже время с 23% до 24% увеличилось число тех, кто считает ее плохой.

Куда хуже дела у премьер-министра Дмитрия Медведева - 53% россиян его работу не одобряют. Иного мнения придерживаются только 26% наших сограждан. "Безусловно доверяют" главе правительства только 6% россиян, "безусловно не доверяют" – 38%.

Судя по результатам исследования, не лучше дела обстоят у партии "Единая Россия". Ее рейтинг за наделю упал с 35% до 33%, что является худшим результатом с 2007 года.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
3авидонов Никорин написал 03.08.2018 13:12
В 2013 годе рейтинг сожителя Кабаевой был неимоверно высок, так что ни нада ля-ля.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Митинг против произвола управляющих компаний
Митинг против произвола управляющих компаний
03.08.2018
Смерть журналиста в туапсинской полиции
Смерть журналиста в туапсинской полиции
02.08.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Минфин РФ пустит рекордные 383,2 млрд рублей на покупку валюты (0)
Рейтинг Путина обвалился до уровня 2013 года (1)
В России подорожали загранпаспорта, водительские права и регистрация ТС (1)
Вывоз еды из России подскочил на 29% за год (3)
Махинации на сотни миллионов рублей выявлены при строительстве оружейных заводов в Венесуэле (0)
Москвичи выбирают одиночество (5)
Митинг против произвола управляющих компаний (2)
Киев "национализировал" Илью Муромца (22)
Тебя в ПНИ, квартиру нам. Или о гуманизации психиатрической помощи (3)
ЦИК и КПРФ "перекрыли кислород" Навальному? (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: К предполагаемому усилению американских санкций
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков, М.Калашников, АПН Северо-Запад: панорама "сокрушительных успехов"
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Орхан на "Эхе"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Биться за правду - святое дело!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss