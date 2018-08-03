Минфин РФ пустит рекордные 383,2 млрд рублей на покупку валюты

Минфин РФ продолжает наращивать объем операций по скупке иностранной валюты на внутреннем рынке. Как говорится в сообщение ведомства, с 7 августа по 6 сентября на валютные интервенции будет направлено рекордные 383,2 млрд рублей. При этом, ежедневный объем покупки в этот период будет эквивалентен 16,7 млрд рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в период с 7 июня по 5 июля, когда на покупку валюты было направлено 379,7 млрд рублей.

Отмечается, что такой объем закупки связан с полученными за июль 2018 года дополнительными нефтегазовыми доходами. По бюджетному правилу они тратятся на закупку валюты для резервов. Доллары, евро и фунты стерлингов закупаются в пропорции 45:45:10.

Сами сделки по покупке иностранной валюты будет проводить Банк России на Московской бирже, затем средства будут зачисляться на счета Федерального казначейства.