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Московский листок

Убийца бывшего полковника Буданова скончался в колонии

Опубликовано 03.08.2018 в разделе комментариев 1

Убийца бывшего полковника Буданова скончался в колонии

В омской колонии скончался Юсуп Темирханов, осужденный в 2011 году на 15 лет за убийство бывшего полковника Юрия Буданова. "Он умер в медицинской части колонии от остановки сердца. У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно", - цитирует РИА новости адвоката Розу Магомедову.

Напомним, бывший полковник запаса Вооруженных сил РФ Юрий Буданов был застрелен в 2011 году в центре Москвы, на Комсомольском проспекте. По версии следствия, убийцей являлся Юсуп Темерханов, который хотел таким образом отомстить за смерть своего отца, погибшего в 2000 году от рук неизвестных российских военнослужащих. Выбор на Буданова пал, так как последний был фигурантом одного из самых громких судебных процессов о преступлениях российских военнослужащих в Чечне.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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сдохло свиножывотное
это написал 03.08.2018 13:38
прекрасно
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