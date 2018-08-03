Медведев назначил Мутко главным по казачеству

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил вице-премьера Виталия Мутко председателем комиссии по казачеству. Об этом говорится в указе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.
"Включить в состав комиссии… Мутко В. Л. — заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель комиссии)", - говорится в документе.
В комиссию также вошли первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры Андрей Малышев. Прежний председатель комиссии Игорь Баринов останется в ней в качестве заместителя Мутко.
Напомним, в прошлом правительстве Мутко курировал спорт, в новом кабинете министров стал вице-премьером по строительству.
11 написал 03.08.2018 14:37
Калькулятор написал 03.08.2018 13:58
и отчитываться о проделанной работе элементарно - вот благодарности казаков в письменном виде
МАРАЗМ В СТРАНЕ КРЕПЧАЕТ! написал 03.08.2018 13:45
Примус написал 03.08.2018 13:38