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Московский листок

Медведев назначил Мутко главным по казачеству

Опубликовано 03.08.2018 в разделе комментариев 4

Медведев назначил Мутко главным по казачеству

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил вице-премьера Виталия Мутко председателем комиссии по казачеству. Об этом говорится в указе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить в состав комиссии… Мутко В. Л. — заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель комиссии)", - говорится в документе.

В комиссию также вошли первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры Андрей Малышев. Прежний председатель комиссии Игорь Баринов останется в ней в качестве заместителя Мутко.

Напомним, в прошлом правительстве Мутко курировал спорт, в новом кабинете министров стал вице-премьером по строительству.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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рулил спортом -опозорил россию
11 написал 03.08.2018 14:37
если про допинг так никто его в горло не пихал. а по футболу так никогда рф не блистала. так что мутко тут не при чем
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интересно девки пляшут
Калькулятор написал 03.08.2018 13:58
классная работа - рыбалка, охота, песни и пляски, харч, баня,..
и отчитываться о проделанной работе элементарно - вот благодарности казаков в письменном виде
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главный по клоунам.....да,назначить его главным по даунам-морда у него подходящая
МАРАЗМ В СТРАНЕ КРЕПЧАЕТ! написал 03.08.2018 13:45
Апофеоз государственного идиотизма и паранойи.
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Ну это ж мутко
Примус написал 03.08.2018 13:38
Рулил спортом - опозорил всю Россию, теперь рулит строительством, в котором ни уха ни рыла не соображает. Теперь еще главный по ряженым клоунам, но почему-то без колпака с бубенчиками. В общем правительство "мутков и сынков" -отжигает!
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