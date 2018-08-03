Медведев назначил Мутко главным по казачеству

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил вице-премьера Виталия Мутко председателем комиссии по казачеству. Об этом говорится в указе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации.

"Включить в состав комиссии… Мутко В. Л. — заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель комиссии)", - говорится в документе.

В комиссию также вошли первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры Андрей Малышев. Прежний председатель комиссии Игорь Баринов останется в ней в качестве заместителя Мутко.

Напомним, в прошлом правительстве Мутко курировал спорт, в новом кабинете министров стал вице-премьером по строительству.