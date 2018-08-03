Стоимость башни "Газпрома" в Санкт Петербурге сравнялась с годовой прибылью компании

Объем финансирования "Лахта центра" - новой штаб-квартиры компании "Газпром" в Санкт-Петербурге - на конец 2017 года достиг отметки в 100 млрд рублей и сравнялся с чистой прибылью головной компании ПАО "Газпром" за минувший год (100,3 млрд рублей). Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", источником финансирования 462-метрового небоскреба являются только займы оператору проекта АО "МФК Лахта центр", сумма которых на конец 2017 года составила 99,543 млрд рублей.

Строительство "Лахта Центра" началось в октябре 2012 года, завершение работ планировалось завершить в 2018 году. После сдачи объекта небоскреб станет самым высоким достроенным зданием Европы. В реализации проекта участвует около 600 российских и иностранных компаний и более 20 тыс. человек из 18 стран.

Официально расходы на "Лахту" "Газпромом" ни разу не озвучивались. По данным агентства "Интерфакс", на конец 2017 года в основные средства было оформлено активов на 82 млрд рублей. Еще 26 млрд рублей было оформлено как прочие внеоборотные активы. Всего сумма активов АО "МФК Лахта центр" по итогам 2017 года выросла до 118 млрд рублей с 73 млрд рублей годом ранее.

Заемное финансирование проектная компания начала отражать с 2012 года (тогда это были сотни миллионов рублей), в 2013 году финансирование вышло на уровень миллиардов рублей, а с 2014 года - десятков миллиардов. С 2016 года займы оформляются как долгосрочные. В 2017 году "Лахта" получила 38 млрд рублей займов, в 2016 году - 35 млрд рублей. При этом пока заемные средства не возвращались и проценты по ним не выплачивались. Строка "проценты к уплате" в балансе компании остается пустой.