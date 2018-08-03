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Московский листок

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказал о пытках в СИЗО и колониях

Опубликовано 03.08.2018 в разделе комментариев 0

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказал о пытках в СИЗО и колониях

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий 12-летний в рыбинской исправительной колонии №2, направил в редакцию издания 76.ru письмо, в котором рассказал о повсеместных пытках и издевательствах заключённых в следственных изоляторах и колониях.

"Пытки, издевательства, насилие палачей ярославского УФСИН показали в сети интернет. Но эти пытки ежедневно происходят во всех лагерях и СИЗО Ярославской области, а также по всей России. Об этом много раз говорили и писали, но Следственный комитет и прокуратура отвечали: «Ничего не выявлено», «Нет оснований не доверять сотрудникам ФСИН» и так далее", - пишет Урлашов.

По его словам, в рыбинском СИЗО-2 «Софийка», а также в исправительных колониях № 2 и 12 «Шексна» пытки и избиения стали обычным делом.

"Бьют жёстко дубинками, кулаками, ногами. Заставляют сидеть на корточках по 4–8 часов вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Об этом хорошо известно не только зекам, но и многим общественным организациям, прокуратуре, Следственному комитету, различным полномочным представителям и депутатам. Не мог об этом не знать и губернатор", - отметил экм-мэр Ярославля.

По словам Урлашова, ещё в 2016 году в ярославском СИЗО № 1 «Коровники» были созданы пресс-хаты по пыткам, где ежедневно выбивали показания у подследственных и заставляли их подписывать «признательные показания». При этом он отметил, что там не только били людей, но и насиловали.

"Я много сидел и знаю, что «погоны» любят не только истязать, но и записывать это на видео, чтобы в умат пьяными наслаждаться этими записями и понтить друг перед другом, — говорится в письме бывшего градоначальника. Они их коллекционируют", - говорится в письме.

Официальный представитель экс-мэра Ярославля Светлана Ефимова заявила, что ничего не знает о существовании письма. В пресс-службе регионального управления ФСИН заявили, что жалоб на пытки со стороны осуждённого экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова не поступало.

"Сведения о подготовке и направлении осуждённым Урлашовым в СМИ каких-либо писем о неправомерных действиях сотрудников учреждения своего подтверждения не нашли. Никаких заявлений и жалоб от осужденного также не поступало", - цитирует сообщение пресс-службы Интерфакс.

 



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