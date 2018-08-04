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Московский листок

Российского журналиста может убить каждый…

Опубликовано 04.08.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

джемаль вагнер
Российского журналиста может убить каждый&#8230;

Все-таки «черный август» сделал свое черное дело. 31 июля стало известно, что в далекой африканской людоедской стране от пуль неизвестных бандитов погибли наши журналисты Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Вечная им память…

Написали, будто они хотели снять фильм о роли и целях пребывания там ЧВК «Вагнера». Той самой, чьи бойцы отдают свои жизни в Сирии как «неучтенка» Минобороны.

И уже понятно, что весь август пройдет под знаком этой трагедии. Самые разные СМИ, порталы, соцсети, агентства пулеметными очередями выдают свои догадки. А мы не будем.

Как можно строить версии, обладая нулем информации? Понятно, что сразу пошли нужные кому-то вбросы. МИДу выгодно свалить всю вину на самих убитых. А кому-то невыгодно, чтобы ребята докопались до цели присутствия «Вагнера» в этой воюющей республике. А значит, вбрасываются версии-обманки.

Свистопляска будет продолжаться до похорон ребят. Потом их забудут, как забыли наших коллег, убитых в Донбассе летом 2014 г. Или превращенных «во фрагменты» в Ту-154, который шоумен Шойга 24 декабря 2016 г. послал в Сирию. Но 25 декабря была ханука, и дело замяли.

Следком, как водится, возбудил дело, но это ни о чем не говорит. На нем «висяков» больше, как на паршивой собаке блох. Взрыв в питерском метро 3 апреля 2017 г., кемеровская «Зимняя вишня» 25 марта с.г.

А еще взрыв 31 октября 2015 над Синайским полуостровом аэробуса «КогалымАвиа», возвращавшегося в Невскую столицу из Шарм-эль-Шейха. Президент Путин пообещал найти террористов из-под земли и жестоко их покарать. Ищет.

Когда я запросил лабутеновую танцовщицу Захарову, нужна ли была аккредитация нашим журналистам в Донбассе, из ее пресс-службы прислали анонимную отписку: не нужна.

Чисто вранье. Когда журналисты проходят аккредитацию для освещения локальных конфликтов в чужой стране, на них, во-первых, сразу распространяется действие международной Конвенции, приравнивающей их к мирным жителям. Во-вторых, как минимум, им советуют, куда не надо лезть.

Обласканные Путиным телебоссы Эрнст, Добродеев, Киселев посылали ребят в Донбасс нелегально. Без командировок, инструктажа, военной подготовки и экипировки. В надежде, как писали, сорвать куш от продажи «кровавых сюжетов» за бугор.

Думали, видать, что если «крымнаш», то и Донбасс вот-вот будет «наш». И тогда к чему правила поведения на войне в чужой стране?

На мой вопрос, чувствует ли Эрнст свою вину за гибель телеоператора А.Кляна, он не ответил («Зачем вы послали оператора Кляна в Донецк на верную смерть?», https://forum-msk.org/material/kompromat/11878610.html).

День, когда нацлидер выгонит этого зажравшегося барбоса с Первого канала, будет отмечаться в России как национальный праздник. Но это будет нескоро. Пока у него только три ордена за заслуги перед товарищем Путиным, то есть перед Отечеством, что у нас одно и то же. А у Хазанова четыре. Абидна.

Кто-то же меня сподобил написать в июне тревожную заметку «Сколько еще журналистов должны погибнуть «за дело Путина»? В ней фамилии 9 тележурналистов, нашедших смерть 25 декабря 2016 г. в шойгинской «карете прошлого».

В конце статьи я по просьбам ребят спрашивал его: «Где они похоронены, Сергей Кужугетович? По вашей же воле их послали в Сирию» (https://forum-msk.org/pda/material/news/14744396.html?pf=1 ).

Ответом Герой России журналистское сообщество не удостоил. Как и телебоссы Первого канала и НТВ.

Мораль. Для чиновников, в том числе и телевизионных, снимающий или пишущий спецкор всегда был и будет «приводными ремнем». Как назвал нас однажды всесоюзный кукурузовод.

Тогда, в 2014-м, после убийства наших ребят в Донбассе две фракции Госдумы вбросили законопроект о защите журналистов в «горячих точках». Да и то только потому, что всех четверых президент наградил орденом Мужества.

Требовалось всего ничего. Выделить какие-то копейки на обучение посылаемых на войну корреспондентов правилам безопасности, дополнительную страховку. Редакции обязывались снабжать их касками, бронежилетами, опознавательными знаками «Пресса/Press».

Но Минфин сказал, что нет денег, и все умылись. И сейчас не слышно, чтобы «маргариновый король» Володин пообещал принять закон в кратчайшие сроки. Или та же заботливая мама миллиардера Сережи Матвиенко.

Во времена СССР абсолютно каждый советский гражданин за рубежом был уверен в своей полной безопасности. Он знал: Родина, если что, в беде не бросит, выручит.

Он чувствовал за собой всю военно-политическую мощь и авторитет Советского Союза. Какие там аресты наших летчиков?

Сегодня наш человек за границей чувствует только вселенскую трусость Кремля и лично товарища, на которого животный страх наводит даже детско-юношеский променад «навальнят».



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