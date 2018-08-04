Как наместник Кремля жулика приютил

Выходные, товарищи. Вы ударно трудились целую неделю и по всем советским законам имеете право на легкое и развлекательное чтение.

Для этого, например, в центральных газетах Союза были созданы отделы фельетонов, коим вменялось в обязанность по субботам в иронично-поучительной форме бичевать текущие недостатки. Республиканские и областные газеты заводили у себя всякие юмористические сусеки.

Из чего исходила партия? Из ленинского указания о том, что «гласность есть меч, который сам исцеляет наносимые им раны» (ПСС, т.23, стр.53). Трудновато конечно для коллективного Володина, но так. А сейчас?

С чего начнет новая власть? Не с народного трибунала над «главным кремлевским мафиози Песковым». А с реабилитации невинно осужденных за лайки, посты-репосты, твиты, СМС-ки и приравненные к ним «чувства верующих».

Темницы рухнут, и свобода их примет радостно у входа. Все они будут объявлены жертвами политических репрессий. И это именно жертвы. Что касается Пескова, то он с третьей женой Нафкой моментально слиняет на свою американскую хазу на Манхэттене. Сейчас там у них явка ЦРУ, как утверждают инсайдеры.

Не явка? А что? Объясните, Дмитрий Сергеевич, широкой публике: зачем вам квартира во все еще Соединенных Штатах? И почему при всех санкциях на нее никто не посягает?

Подмосковье, как известно, у любой власти под руками. Вы будете смеяться, но из резиденции в Ново-Огарево вам не попасть в Кремль, если подмосковная ГИБДД перекроет дороги.

И вот, к примеру, спросит новая власть губернатора Подмосковья Андрюшу Воробьева: «Как вы, любезный друг, умудрились заработать в 2016 г. 98 млн. рублей, если президент только 9 млн. руб. заработал? Вы что - вкалывали в 10 раз больше его? В общем, колитесь».

Спросят, конечно, сколько сотен миллионов народных денег он перегнал на строительство и реставрацию «церковных святынь». За что 28 июля 2018 г. получил цацку от патриарха Кирилла, в прошлом «второразрядного агента КГБ Михайлова».

Разумеется, спросят, какие завязки у него были с главой красногорского района Рассказовым, если после гигантского коррупционного скандала он взял его к себе «советником на общественных началах»?

Один только пример делишек красногорского князька. Году этак в 2004-м он отчитался за выделение 45 млн. руб. Архангельской средней школе им.А.Н.Косыгина. На строительство пристройки под «продленку», ибо сегодня школа переполнена сверх всякой меры.

Добывают «гастеры» с юга всякими правдами и неправдами регистрацию и приводят сюда своих ребятишек. Директриса, ясен пень, отказать не может.

Однако шли годы, но никакой пристройки не появилось. И тогда родительская общественность начала бить тревогу. До губернатора Б.Громова дошли, до Госдумы, до самого генерального нашего прокурора Ю.Чайки.

Просили: куда делись те 45 млн. руб. на нашу школу? Где они, если их не разворовала гоп-компания Рассказова? А если списали такие же «бабки» на 10 школ района? Но Чайка их искать не стал, поэтому думай, что хочешь.

Вот если бы тогда он решился перетрясти рассказовскую лавочку - не случилось бы этой большой беды...

19 октября 2015 г. Красногорский район прогремел на всю страну. Доведенный до бешенства поборами местный предприниматель Амиран Георгадзе схватил свой карабин «Сайга» и пошел убивать Рассказова. В кабинете не нашел. В сердцах застрелил его заместителя Ю.Караулова и еще троих человек.

Самого буяна прикончили в лесу, представив общественности дело так, будто он сам застрелился на чьей-то даче. Ага, и после выстрела себе в рот руку с пистолетиком аккуратно засунул в правый карман штанов.

«Разбудят ли Кремль выстрелы «красногорского мстителя»? - задалась тогда вопросом депутат четырех созывов Госдумы известный политик Нина Останина (https://kprf.ru/activity/anticorruption/147822.html).

Не разбудили. И первая примета: наместник Воробьев приютил у себя экс-главу района Рассказова - косвенного виновника гибели своего заместителя и еще троих бедолаг. Фактически спас его от суда.

Не верьте, если скажут, что 9 сентября явка на губернаторских выборах будет больше 25%, а любимец Шойги получит большинство голосов.

Явка будет гораздо меньшей. Красногорский народ, например, «единоросса» Андрюшу тихо презирает. Волоколамский не меньше.

Александр Головенко