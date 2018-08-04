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Московский листок

Путин приказал праздновать присоединение Крыма к Российской империи

Опубликовано 04.08.2018 в разделе комментариев 0

украина путин крым
Путин приказал праздновать присоединение Крыма к Российской империи

Президент Путин подписал закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи в 1783 году. Авторы законопроекта утверждают, что новая памятная дата «подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе российского государства». 

Законопроект, предлагающий установить 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, члены Совета федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму 25 июня. Законопроект одобрила правительственная комиссия. Единственной рекомендацией комиссии было указать источники финансирования празднования памятного дня. В июле законопроект прошел обе палаты парламента.

***

Конституционный принцип равенства субъектов Федерации должен привести к немедленному установлению дней принятия в состав России Урала и Сибири, Приморья и Камчатки, республик Кавказа и Поволжья - и вплоть до присоединения к Московскому княжеству Твери, Владимира, Рязани... Тут уже, конечно, не только Совет федерации задаст вопрос, из какого бюджета брать средства для всех этих празднований. Но с другой стороны можно удлинить  пенсионный возраст, скажем, до 70 лет у мужчик и 65 у женщин, и тогда денег хватит.

С другой стороны, Тамань отнюдь не субъект Фдерации, и непонятно, почему надо праздновать ее присоединение наравне с Кубанью и Крымом? Тогда нужно отдельно отмечать и присоединение к Москве Можайска с Волоколамском, не говоря о Дмитрове.

Не вполне ясно, что скрывается под "Кубанью"? Если весь современный Краснодарский край, то побережье, где Сочи, Туапсе и Адлер, то они были включены в состав империи существенно позже, как и Красная поляна (урочище Кбаада), где еще в 1864 году произошла последняя битва Кавказской войны. Да и вообще в указе от 1783 года была указана только правобережная Кубань, поскольку остальная оставалась еще во власти черкесских племен.

Но особенно хороши были бы дни присоединения к Российской империи Аляски, Финляндии, Польши, а также Украины, Грузии, Туркестана и пр. А также дни их отсоединения... С Крымом же нужно отмечать день присоединения, день отсоединения и день присоединения обратно.

А.Б. 



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