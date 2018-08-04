Борьба зе Центральную Азию в полном разгаре

Убийство туристов из США и западных стран в Таджикистане 30 июля вновь всколыхнуло дискуссии и обсуждение о ситуации в странах бывшей советской Средней Азии за которую началась настоящая борьба мировых держав. В будущей скорой мировой схватке империалистических гигантов этот регион станет важным и как плацдарм для ведения агрессивных действий, и как возможная территория пролегания новых «фронтов».

Американский путь в Афганистан

Редактор известного российского оппозиционного ресурса ФОРУМ.мск Анатолий Баранов резонно отметил о событиях в Таджикистане: «Отдельный вопрос — кому пришло в голову вывести из Таджикистана российские погранвойска? А теперь граница с Афганистаном просто условность — никому еще не пришло в голову проехаться на велосипеде по афганским достопримечательностям? И американские и британские войска из Афганистана еще не собрались выводить? Нет? Странно…».

В Таджикистане убили интуристов. А чего их туда понесло?

И действительно, Таджикистан своеобразные ворота в Среднюю Азию и важный стратегический коридор в Афганистан. Уход значительного контингента российских войск и пограничников создал ситуацию вакуума, который стараются заполнить другие игроки и в первую очередь США и Китай. Именно между этими игроками сейчас и разворачивается соперничество и битва за влияние на страны региона, то есть на тот же Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Казахстан.

Китай старается инвестировать многомиллиардные средства в экономику Таджикистана и Казахстана, выдавая значительные кредиты правительствам, а США рассчитывает на обеспечение бесперебойного транспортного коридора для переброски военных грузов и войск в Афганистан. Эта страна становится неким конечным пунктом и своеобразной «лягушкой», которую надувают США вооружением, специальными частями, советниками якобы для борьбы с Талибаном, а на самом деле для сооружения трамплина в деле осуществления агрессии в отношении Ирана, Китая и даже России.

Причем это будет сопровождаться вовлечением бывших советских республик Центральной Азии в орбиту американских военных приготовлений фактически на стороне коалиции США, Саудовской Аравии и Израиля. Для этого Вашингтоном усиленно и проводится в жизнь программа стратегического партнерства «5+1», рассчитанная на привязку квазигосударств бывшей советской Средней Азии к военной колеснице Запада. Надо учитывать, что многие коррумпированные высшие чиновники данных государств, держат свои капиталы в Европе и США, а их экономика привязана через консалтинговые компании и советников к транснациональным корпорациям.

Ведь весь логистический маршрут, начиная через Каспий и порты Актау и Курык, территорию Казахстана, Узбекистана и Таджикистана становится линией опорных пунктов, когда транспортная структура может быть быстро буквально в одночасье превращена в полноценные военные базы. То есть Пентагон просто прикрывается необходимостью транспортного маршрута, в действительности осуществляя на деле планы по техническому обеспечению в недалеком будущем присутствия военных сил коалиции США и НАТО в Центральной Азии.

Россия же, ранее сделав ставку на работу с Кыргызстаном, несколько упустила из виду Таджикистан, а также длительное время не обращала внимание на действия Назарбаева, направленные на военно-политическое сближение с США. Такой добровольный уход РФ из Центральной Азии и стремление опереться на формальные структуры ОДКБ, когда на проверку «союзники» оказались более чем сомнительными и продажными, грозит в обозримой перспективе серьезной политической катастрофой.

Нынешнее нападение на западных туристов в Таджикистане, где были и граждане США, которое сразу же себе приписало ИГИЛ, может стать дополнительным основанием для «оказания помощи» со стороны американских военных сил правительству Таджикистана в деле борьбы с «террористами». Более того, сам регион через различные сценария может быть погружен в атмосферу управляемого хаоса с целью создания постоянных крупных очагов нестабильности на границах России и для подрыва любых транспортных торговых маршрутов Китая в ЕС.

Мы уже не говорим, что предоставление Назарбаевым американским военным каспийских портов Актау и Курык будет перерезать по Каспию транспортный маршрут Ирана с РФ, странами СНГ и ЕС. Помимо этого, будет открываться «северный фронт» против Тегерана, особенно в свете последних воинственных заявлений и возможности открытых боевых столкновений между коалицией США, Саудовской Аравии и Израиля c Ираном.

То есть, то что мы писали ранее, осуществляется с поразительной быстротой. И наша общая задача не допустить межнациональных конфликтов и превращения бывшей советской Средней Азии в театр боевых действий и регион управляемого хаоса.

Ключевая роль Узбекистана

Ислам Каримов играл такую же роль, что и Нурсултан Назарбаев в Центральной Азии и они оба охотно сотрудничали с США. Узбекистан со своей националистической государственной идеологией пошел в военном сотрудничестве даже дальше и раньше, чем Казахстан, а вот крючок, на котором держал Вашингтон коррумпированных диктаторов был один и тот же. Что и Назарбаев, Каримов и его дочь держали свои капиталы в банках США и ЕС, чем и были привязаны намертво к американцам.

Однако после смерти Ислама Каримова, произошло восхождение Шавката Мирзиеева, который отказался от политической преемственности и сменил внутренний и внешнеполитический курс страны, убрав родственников и ставленников умершего диктатора. Им были проведены мероприятия по смягчению режима, распущена дискредитировавшая себя репрессиями и пытками каримовская спеслужба СНБ, восстановлены некоторые снесенные ранее памятники советским воинам.

Но самое главное, страна получила значительные инвестиции на многие десятки миллиардов долларов, которые были направлены на развитие промышленности, инфраструктуры на создание новых отраслей и производств. С учетом большей емкости рынка, значительного населения и дешевой рабочей силы, сохранившейся отчасти советской промышленности, Узбекистан может уже в ближайшие годы вырваться вперед и в скорой перспективе стать настоящим экономическим лидером в Центральной Азии.

Фактически сейчас образуется новая ось государств вокруг Ташкента в лице Кыргызстана и Туркмении, а в перспективе возможно и Таджикистана, с которыми Шавкат Мирзиеев наладил взаимовыгодные отношения. Бишкек, после прошлогоднего конфликта и блокады со стороны Астаны, жизненно заинтересован в возникновении нового баланса сил и в развитии отношений с Ташкентом. И в этой ситуации взвешенная политика и здравая линия руководства Узбекистана может сыграть значительную роль в деле срыва планов США в Центральной Азии.

Дело в том, что Ташкент может повлиять на руководство Таджикистана и Туркмении с целью отказа от предоставления территории для транспортировки военных грузов в Афганистан. В этом случае вся затея с коридором рушится, даже если Назарбаев будет и дальше давать зеленый свет для логистических проектов Пентагона и НАТО. Поэтому-то Трампу и США необходимо как воздух так называемое стратегическое партнерство «5+1», чтобы сложить все пазлы единой компоновки.

Особенно это приобретет серьезную опасность для планов Вашингтона в регионе, если Узбекистан войдет в ОДКБ и ЕАЭС. Но даже сейчас запущенный проект строительства АЭС при участи российских компаний приобретает политическое значение, усиливает энергетическую независимость страны и превращает Ташкент в крупного поставщика электроэнергии в Центральной Азии. Особенно это выгодно смотрится на фоне отказа Астаны под влиянием Вашингтона от строительства Балхашской АЭС и превращением Казахстана в могильник отходов атомных электростанций США и Японии.

Правда Астана вместе с Вашингтоном может попытаться протянуть транспортный американский военный маршрут из портов Актау и Курык в Туркмению, а затем в Афганистан, но это окончательно покажет враждебную роль акорды и вызовет еще большую негативную реакцию со стороны Москвы, Пекина и Тегерана. Поэтому казахстанский режим сейчас лихорадит только от одной мысли об усилении Узбекистана в регионе и превращении в ближайшем будущем Ташкента в главный центр силы.

Именно из-за этого Назарбаевым и был перенесен областной центр Южного Казахстана из Шымкента в Туркестан, а область переименована в Туркестанскую, чтобы избежать территориальных претензий со стороны Ташкента и создать дополнительные административные единицы на границе с Узбекистаном. Однако новая «звезда востока», скорее всего, видоизменит политическую карту и расстановку сил в Центральной Азии в ближайшие десять лет.

Синофобия как новый инструмент давления Астаны на Пекин

Как шутят некоторые, Казахстан в своей многовекторности разрывается на три части. И действительно нынешняя правящая верхушка в Астане хранит свои капиталы и средства нацфонда в США, ЕС, в офшорных зонах Латинской Америки и ориентируется на Вашингтон, а берет кредиты и экономически привязывается к Китаю, ну а формальным союзником считается Россия по ОДКБ и ЕАЭС, которые сейчас подвергаются критике в провластных казахстанских СМИ.

Сейчас после обострения межимпериалистических противоречий у Назарбаева все меньше и меньше пространства для осуществления таких маневров. Но взяв курс на военно-политическое сближение с США, и ратифицировав соглашение о военном сотрудничестве, дающее право американским военным использовать казахстанские порты на Каспии, претерпели изменения и отношения как с традиционными союзниками.

Это проявилось и в информационном противостоянии Астаны российским СМИ, и в усилении национал-популистской государственной политики по сути русофобской по переименованию улиц, населенных пунктов и сносу памятников под прикрытием декоммунизации и борьбы с идеологически устаревшими наименованиями, и в создании сверху прозападной легальной «оппозиции» под названием «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»).

Но где-то через два месяца и риторика штатных русофобов несколько изменилась. Их всех скопом отправили бороться теперь уже с «китайской угрозой». Причем эта уже провластная синофобия носила и носит совершенно другой характер и существенно отличается от массовых протестов двухлетней давности. То есть с одной стороны продолжается активное сотрудничество казахстанского правительства с китайскими компаниями, создаются «новые совместные предприятия» в том числе в аграрном секторе по возведению на сотнях тысячах гектаров технических культур для китайской промышленности, и никто не отменял перенос производства в лице 51 предприятия.

Речь не идет и о прекращении осваивания и развития «шелкового пути», значительная часть которого пролегает через Казахстан и естественно администрация президента Назарбаева не говорит о консервации целых сухопутных портов на границе с Казахстаном. Наоборот из последней поездки Елбасы получил от Пекина кредитов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов.

Но в дипломатии образовались первые прорехи, носящие ярко выраженный пропагандистский характер. Так впервые МИД Казахстана впервые озаботился судьбой этнических казахов, проживающих в Китае, выразив недовольство по поводу дискриминационного отношения к ним и запрету на проведение религиозных обрядов. Эта тема также активно муссируется в местных государственных СМИ. Понятно, что такие действия направлены на внутренне пользование и для формирования соответствующей антикитайской волны среди казахского населения.

Примечательно также и то, что активной синофобией занялись сейчас именно те националисты, которые не принимали никакого участия в земельных митингах 2016 года против передачи властями трех с половиной миллионов гектаров китайским корпорациям и латифундистам и даже наоборот стремились увести протестное движение в другое русло, призывая принять и поддержать «земельную комиссию». Такие деятели как Мухтар Тайжан и Айдос Сарым договорились даже до того, что от Китая для Казахстана не исходит никакой угрозы.

И сейчас эти люди по приказу из акорды (администрации президента в Астане) перевернулись резко на 180 градусов и принялись осуждать Китай и настраивать казахские массы против этнических китайцев и трудовых мигрантов. Так в начале июля в Шымкенте на одном из строящихся объектов националистически настроенные активисты ночью выстроили китайских рабочих и попросили покинуть территорию страны. Все это записывалось на видео и естественно, что ни КНБ, ни МВД не только не нашли этих молодчиков, но даже не завели уголовные дела по этому поводу, как и по поводу многочисленных призывов к этническим чисткам.

Это и понятно, так как действовали «штатные» молодчики, а своих не сажают. И это делается, как и создаются как грибы националистически организации и ресурсы, на фоне репрессий в отношении активистов различных правозащитных организаций, оппозиционных групп, несвязанных с властью, закрыты последние независимые СМИ, а социальные сети периодически блокируются.

То есть в противовес протестным группам и настроениям, власти выстраивают целую сеть искусственных националистических организаций, которые должны формировать радикальную ультраправую молодежную среду для своих целей, которую можно повернуть против кого угодно, как против китайских рабочих, так и против русских и русскоязычных, так и против тех граждан Казахстана, кто будет выражать свое недовольство политикой режима.

Что же касается провластной синофобии, то она преследует те же цели, что и националистическое движение «Антигептил» в 2013-14 годах, требовавшее закрытия Байконура и российских военных полигонов. Это очередной инструмент давления в руках Астаны, только уже не в отношении Москвы, а в отношении Пекина по вопросам выплаты или невыплаты кредитов, предоставления земель, строительства новых объектов и размеров будущих субсидий и инвестиций.

Назарбаев берет за живое Китай, понимая, что он уже не сможет свернуть свой «шелковый путь», и требует для себя и своей семьи новые преференции. Это испытанная многолетняя политика, когда режим рассматривает страну как коммерческую контору, а ее богатства, земли, как выгодный объект торга. Попутно Елбасы выполняет и приказы своих новых хозяев из Вашингтона. Правда вся эта многомиллиардная игра может в один момент закончиться, как она скоропостижно закончилась у Ислама Каримова…

Наши же требования и действия не изменились.

— Это пропаганда национализации под контролем трудовых коллективов всей крупной промышленности, энергетики, транспорта и всех добывающих предприятий;

— Расторжение или пересмотр кабальных контрактов по недропользованию с западными компаниями, которые 25 лет не платят природную ренту и нанесли вред экологии страны;

— Проведение антивоенной пропаганды по недопущению строительства американских военных баз в Казахстане и предоставления Пентагону портов Актау и Курык на Каспии и прекращения транспортировки военных грузов в Афганистан для ведения войны с народом этой страны;

— Ликвидация военной американской лаборатории по изучению опасных патогенов в Алматы и закрытие могильника ядерных отходов и центра низкообогащенного урана в Восточном Казахстане на базе Ульбинского металлургического завода, созданного на средства США, ЕС и Саудовской Аравии!