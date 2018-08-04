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Московский листок

Собянин отключает мне горячую воду

Опубликовано 04.08.2018 в разделе комментариев 1

выборы собянин горячая вода
Собянин отключает мне горячую воду

Сегодня с сайта мэра Москвы Сергея Собянина мне пришло радостное, духоподъемное письмо, в котором как в капле воды отражается всемерная забота столичной мэрии и лично Сергея Семеновича о нас, простых москвичах!

Анатолий Юрьевич! 

С мая по конец августа в Москве проводятся плановые отключения горячей воды в жилых домах.

По графику в Вашем доме горячую воду отключают: 

с 06.08.2018 по 15.08.2018.

Вам понятно? Это чтобы я, вставши утром в понедельник в надежде помыться перед началом рабочего дня, не оказался бы в растерянности, голый под душевым рожком, из которого ну совсем ничего не льется! Или, не приведи господь, не облился бы ненароком холодной водой в отсутствие горячей, не случился бы со мной сердечный приступ  или просто не расстроился бы.

Не расстраивайтесь, Анатолий Юрьевич, горячей воды не будет всего-то до 15-го числа!

А пока вы прямо сейчас можете начать практику закаливания под холодным душем, которая поможет сохранить бодрость и здоровье в предстоящий холодный период. Или ходить по утрам купаться в открытом водоеме, благо погода стоит жаркая и солнечная.

Еще можно посетить общественные бани и частные сауны, где вам окажут всяческие услуги, в том числе и такие, которых вы никогда не получите в своей душевой кабинке.

Вот какая забота о гражданах!

***

Вообще ежегодное отключение горячей воды - это великая загадка московской системы ЖКХ. Причем загадка, похоже, разрешимая - были ведь периоды, когда горячую воду не отключали, и ничего, мир не рухнул.

Но потом, похоже, все-таки пришлось отключать.

А почему нельзя обойтись без этого? Ну хотя бы перед выборами?

Нет ответа...



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Всего комментариев к статье: 1
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Зачем о чижике?
В.Н. Еремеев написал 04.08.2018 11:15
И Промыслов горячую воду отключал, и Лужков. Традиция, однако, как заметил бы известный-в-хорошем-смысле другой оленевод. Наглому медведю ли ставить в вину, что он чижика съел? Неоригинально, мля. оригинальность Собянина по сравнению с тем же Лужковым в том, что тот не отбирал нагло, противозаконно у москвичей их личную собственность задаром. Под облыжным и бессовестным предлогом, что прежняя власть якобы давала разрешения построить те же гаражи за... взятки! Коммунисты, впрочем, утерлись по многолетней привычке. Какова моя мораль? А такова, что гостя, застигнуто за тырянием мелочи из карманов на вешалке в прихожей, нельзя считать порядочным человеком, сколько бы он бабок ни своровал в менее пошлых гешефтах.
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Я б в е б а ло толяну гниде красзадой.
Крон Принц Виктор Анисимович Че написал 04.08.2018 11:07
Ответ есть. Красно жопые отцы основатели Ленин, Сталин, Молотов, Троцкий были очень порядочные люди и заложили в основу отношение к человеческой жизни, как к г о в н у. Посему отключение горячей воды является маленьким укольчиком, который советские люди даже не воспринимали. Греха таить нечего, могли б и убить.
ЖКХ не удалось реформировть, то есть то самое советское, то есть г о в н о, вам ли не знать доктор гов но советских наук, краевед и дебилоид всея Руси?
В новых домах не отключают, там автономный котел.
Ты бл либо Ленина похорони, либо трусы бл одень! Барашка.
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