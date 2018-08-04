Собянин отключает мне горячую воду

Сегодня с сайта мэра Москвы Сергея Собянина мне пришло радостное, духоподъемное письмо, в котором как в капле воды отражается всемерная забота столичной мэрии и лично Сергея Семеновича о нас, простых москвичах!

Анатолий Юрьевич!

С мая по конец августа в Москве проводятся плановые отключения горячей воды в жилых домах.

По графику в Вашем доме горячую воду отключают:

с 06.08.2018 по 15.08.2018.

Вам понятно? Это чтобы я, вставши утром в понедельник в надежде помыться перед началом рабочего дня, не оказался бы в растерянности, голый под душевым рожком, из которого ну совсем ничего не льется! Или, не приведи господь, не облился бы ненароком холодной водой в отсутствие горячей, не случился бы со мной сердечный приступ или просто не расстроился бы.

Не расстраивайтесь, Анатолий Юрьевич, горячей воды не будет всего-то до 15-го числа!

А пока вы прямо сейчас можете начать практику закаливания под холодным душем, которая поможет сохранить бодрость и здоровье в предстоящий холодный период. Или ходить по утрам купаться в открытом водоеме, благо погода стоит жаркая и солнечная.

Еще можно посетить общественные бани и частные сауны, где вам окажут всяческие услуги, в том числе и такие, которых вы никогда не получите в своей душевой кабинке.

Вот какая забота о гражданах!

***

Вообще ежегодное отключение горячей воды - это великая загадка московской системы ЖКХ. Причем загадка, похоже, разрешимая - были ведь периоды, когда горячую воду не отключали, и ничего, мир не рухнул.

Но потом, похоже, все-таки пришлось отключать.

А почему нельзя обойтись без этого? Ну хотя бы перед выборами?

Нет ответа...