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Московский листок

Анатолий Баранов: На Украине удивительно жирные генералы и столь же удивительно тощие солдаты

Опубликовано 04.08.2018 в разделе комментариев 0

украина война киев
Анатолий Баранов: На Украине удивительно жирные генералы и столь же удивительно тощие солдаты

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

Оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год предусматривал помощь Киеву в размере 350 миллионов долларов. В июле в Пентагоне заявили, что уже выделили 200 миллионов долларов. Кроме того, в 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.

Стоит, однако, отметить, что техника и вооружение, поставляемые США часто оказываются попросту списанными и с истекшими сроками эксплуатации. Так ВСУ получили более двухсот бронеавтомобилей «Хамви» производства 1980-х — начала 1990-х, которые постоянно выходили из строя. Даже у пресловутых ПТРК «Джавелин», которыми Киев много лет пугал Донецк и Луганск, поставленных весной этого года, оказалось, что закончился заводской срок эксплуатации, но был продлен специальным решением перед отправкой на Украину.

— Что это, политическая игра или попытка избавиться от некондиционного товара? И насколько американская военная помощь реально сегодня влияет на укрепление ВСУ и ситуацию в зоне боевых действий в Донбассе?  

— Конечно, на такую сумму можно укрепить обороноспособность только в банановой республике, — уверен главный редактор ФОРУМ. МСК Анатолий Баранов. - Для Украины это смешно. Но если рассматривать «сбройные силы» как возможность подкормиться для определенных категорий граждан, то можно считать это гумпомощью. Однако кому? На Украине удивительно жирные генералы и столь же удивительно тощие солдаты…

— С 2014-го года финансовая помощь Украине — постоянная статья расходов в оборонном бюджете США. Эти вложения окупаются?

— США поставляют военную помощь а-ля натюрель. Б.у. униформу, списанные вооружения и военную технику. Это не накладно, утилизовать дороже.

—Обама долго не решался поставлять Украине летальное оружие, те же пресловутые «Джавелины», но на это решился Трамп. Это политическая игра или в чистом виде возможность заработать для ВПК?

— Серьезным заработком это назвать трудно, тем более для Трампа. Скорее экономия на утилизации. Ну и политика — вот мы помогаем украинцам бороться за свободу. От кого? Неважно, американским оружием можно только бороться за свободу.



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