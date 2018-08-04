В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, 17 человек погибли

В Красноярском крае в субботу утром потерпел крушение Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр", погибли 15 вахтовиков и 3 члена экипажа. Катастрофа произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции "Ванкор".

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб ЧС, вертолет разбился на 7-й минуте полета задев лопастями внешнюю подвеску другого вертолета, поднявшегося в воздух ранее. "Вертолет, перевозивший на внешней лебедке трубы для нефтегазовой промышленности, взлетел на несколько минут раньше и пролетал мимо взлетавшего Ми-8 с пассажирами. После того как пассажирский вертолет набрал высоту, дистанция между вертолетами оказалась минимальной и Ми-8 задел лопастями трубы", - рассказал источник. Известно, что обе машины принадлежат компании UTair. Ми-8 упал в безлюдном месте, был полностью разрушен и загорелся. При крушении погибли 18 человек. Это работники «РН-Ванкор» и подрядных организаций. Во втором вертолете никто не пострадал.

На сайте СК сообщили, что по факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности управления воздушным транспортом, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц (ч.3 ст.263 УК РФ).