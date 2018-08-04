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Московский листок

Развод Петросяна стал анекдотом с аншлагом: нажитое непосильным трудом под угрозой

Опубликовано 04.08.2018 в разделе комментариев 1

тв семья весело бомонд
Развод Петросяна стал анекдотом с аншлагом: нажитое непосильным трудом под угрозой

Адвокат 72-летнего юмориста, народного артиста РСФСР Евгения Петросяна заявил, что это клиент предложил своей супруге, 65-летней заслуженной артистке России Елене Степаненко, подавшей на развод и на раздел совместно нажитого за 30 лет имущества, поделить все поровну. 

Как заявил ТАСС адвокат Сергей Жорин, это совместно нажитое имущество оценивается в 1,5 млрд рублей. По словам юриста, Елена Степаненко в своем иске просила Хамовнический суд Москвы расторгнуть брак с Петросяном и взыскать с него более 80% стоимости имущества, то есть большую часть капитала Петросяна. 

"Мы не теряем надежды найти компромисс, чтобы все поделить поровну. При этом Евгений Ваганович предложил Степаненко самой выбрать, что она хочет оставить себе. Всю эту историю можно завершить за один день - поровну поделить антиквариат, а на квартиры подписать мировое соглашение", - заявил юрист агентству ТАСС. 

"В иске она указывает, что хочет весь антиквариат, все культурные ценности, все картины и большинство квартир, и чуть-чуть оставить Петросяну", - сказал Жорин. Он уточнил, что "официальной оценки суда еще не было". 

Как выяснилось, Петросян и Степаненко не живут вместе уже 15 лет, но их творческий союз сохраняется. "Де-факто они уже давно не являются мужем и женой. Фактически, семейной жизни и ведение совместного хозяйства уже не существует у них около 15 лет, но они вместе как творческие личности", - сказал адвокат. По его словам, Петросян надеется, что у них останутся хорошие отношения. "Мы делаем для этого абсолютно все, так как этот конфликт может пагубно повлиять на творчество обоих артистов", - заключил адвокат. 

Рассмотрение иска Степаненко к Петросяну о разделе совместно нажитого имущества назначено в Хамовническом суде Москвы на 6 августа в 10:50 мск. В суде интересы Степаненко будет представлять адвокат Елена Забралова. 

Как сообщало ранее агентство "Москва", исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества было подано Еленой Степаненко и зарегистрировано в Хамовническом суде столицы еще месяц назад - 4 июля. Однако известно об этом стало только сейчас. 

Накануне Петросян заявлял, что ему ничего не известно об этом иске супруги, и называл произошедшее недоразумением. 

Супруги состоят в браке в течение 32 лет. Петросян и Степаненко познакомились в 1979 году, а поженились спустя шесть лет после этого. 

Напомним, брак со Степененко уже четвертый у Петросяна. Его первой женой была актриса из знатной семьи балерины Викторины Кригер. Вторая жена - дочка оперного певца Ивана Козловского, Анна, которая была старше Петросяна на семь лет. Третья жена - Людмила, искусствовед из Ленинграда.

У Петросяна одна дочь от первого брака - американский дизайнер Викторина Петросянц, эмигрировавшая в США более 20 лет назад. Там у нее родились два сына - Андрей и Марк. У Викторины свой бизнес - производство "эксклюзивных элитных дизайнерских игрушек" из стекла, которые выдуваются вручную.

От редакции: Ну, и выдуваемое вручную - на российском ТВ только, - имеет примерно те же уровни доходов. Только кремлёвские дизайнеры порой подправляют, куда лучше не шутить, в какую сторону. Помимо того, что Петросян давно стал у зрителей синонимом слова "лопата" в плане юмора, так теперь ещё и дела брачно-разводные грозят подправить имидж... Что ж за лето такое? То Грудинин разводится - едва ли не громче, чем звучал предыдущий "развод", "развод" ибирателя, когда он избирался в президенты, то вот теперь этот скандальчик. Конечно, не нам ставить под вопрос источники дохода известного артиста - Путин-ТВ платит любимцам прилично, - однако всё равно есть какой-то осадочек элитного алкоголя в этом во всём. Так и вспоминается георй Этуша из "Ивана Васильевича"... Только теперь и вовсе, то есть снова не смешно.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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Кацман написал 04.08.2018 17:19
Гоям - не понять.
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