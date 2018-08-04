Национальный Лидер окончательно порадовал дорогих россиян повышением НДС

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" был принят Госдумой 24 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля. Как сообщалось, согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год, передает "Интерфакс".

Документ также устанавливает на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и 10% - свыше установленной предельной величины.

Добавим, общие сборы по НДС в следующем году должны вырасти на 1,1 трлн рублей. Еще 500 млрд рублей (в дополнение к 600 млрд, которые будут получены за счет увеличения ставки) Минфин намерен изъять из экономики за счет мер по "улучшению собираемости". Они включают проверки бизнеса и доначисление налогов со штрафами и пенями, которые зачастую приводят к банкротству попавшей под прицел ФНС организации.

Еще 1,1 трлн рублей правительство намерено собрать за счет налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предполагает обнуление экспортной пошлины на нефть с одновременным повышением акцизов на топливо, пишет "Росбалт".

Результат этого "маневра" в действии российская экономика увидела весной 2018 года, когда цены на бензин чуть больше чем за месяц подскочили почти на 10%. Остановить их рост удалось лишь после того, как акцизы, повышенные с января, были снижены, а запланированное на июль второе повышение - отменено.

Однако на январь 2019 года намечен очередной рост акцизов. "Хотя все эти меры обеспечивают гарантии балансировке бюджета, они также накладывают дополнительное бремя на реальный сектор, которое ставит под угрозу позитивные прогнозы кабинета министров относительно экономического роста", - подчеркивает главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова.

Дополнительные деньги потратят на армию и неизвестно ещё на что

Новые сборы пойдут на финансирование дополнительных расходов бюджета - 1,6 трлн рублей в следующем году и 1,7 трлн рублей - в 2020-м. Однако на майский указ президента РФ Владимира Путина, требующий начать инфраструктурные стройки, побороть бедность и ускорить экономику до темпов выше мировых, уйдет меньше половины от этих ассигнований (43%).

15%, или 750 млрд рублей будет направлено на дополнительное финансирование армии и оборонно-промышленного комплекса. Системы здравоохранения и образования получат лишь 3% и 4% соответственно.

При этом финансирование программы поддержки экономики сократится на 7%.

Более трети (38%) всех дополнительных расходов будут осуществляться не через традиционные бюджетные каналы, а с помощью специально созданных структур. При этом 28% суммы попадает в категорию "прочее", которая в принципе не позволяет определить направление расходов.

В общей сложности, резюмирует Орлова, комбинация специальных расходов на майские указы и расходов по не конкретизированным статьям составит 70% дополнительных трат бюджета в ближайшие три года, что указывает на высокий уровень непрозрачности бюджетных планов и высокую вероятность их изменений.

Повышение НДС уже обернулось падением рейтинга Путина

Электоральный рейтинг президента Владимира Путина упал до 47% и практически сравнялся с показателями 2013 года, сообщает фонд "Общественное мнение", проанализировав результаты исследования, проведенного 28-29 июля 2018 года.

Социологи отмечают, что только за одну только неделю с 22 по 29 июля рейтинг главы государства снизился на 2%. Безусловно президенту верят 25% опрошенных, тогда как ещё неделю назад о своём доверии уверенно заявляли 27% наших сограждан.

Отрицательную динамику показывает и график оценки его работы во главе государства: с 66 до 63 процентов снизилось число тех, кто оценивает её хорошо. В тоже время с 23% до 24% увеличилось число тех, кто считает ее плохой.

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