Эрдоган показал Путину, какими должны быть настоящие контрсанкции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ответ на санкции США турецкие власти заморозят активы американских министров юстиции и внутренних дел на территории Турции, если таковые есть на территории страны. Об этом сообщают газета Milliet и агентство Anadolu.

«Действия США, в частности в связи с делом пастора Бронсона, не соответствуют духу стратегического партнерства с Турцией», — цитирует Эрдогана Anadolu. Он также добавил, что «те, кто считает, что Турция отступит перед угрозами и абсурдными решениями о санкциях, не знают эту страну и народ».

Вашингтон ввел санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции 1 августа. Счета и собственность турецких министров в США по условиям санкций должны быть арестованы. Кроме того, ограничительные меры подразумевают запрет американским гражданам и организациям на осуществление каких-либо транзакций, связанных с министрами.

Поводом к введению ограничительных мер против высокопоставленных правительственных деятелей Турции стало задержание в Анкаре ряда граждан США, работавших в американской дипмиссии в Турции.

От редакции: Интересно, в чём разница российких контрсанкций и турецких - наши-то вроде как давно уже ввели, а эффекта никакого. Знаете, почему? Да потому что на персональные санкции наша провинциальная олигархия никогда не отважится. Что-то там неуверенно Путин проговорил насчёт запрета на инвестиции в российские проекты - вот такая "симметрия"! В Турции же с древних янычарских времён принцип - зуб за зуб. Может, и архаично, зато не двусмысленно. И не надо спасать "дерипаску священную" всякими хитростями и подковёрной дипломатией на биржах вместе с "Русалом" и пролетариатом, который стал заложником порочной путинской системы, карманными душами олигархата - в Турции автоматически, сразу становятся персонами нон-грата ряд политических деятелей США. Может, поэтому Путинская Россия поставляет у Турцию газ, цинк, прокат, а назад получает мандарины и помидоры? И никогда не будет наоборот, пока не сменится в РФ правящий класс.

Д.Ч.