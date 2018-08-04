Миллионер Володин невольно позвал будущих пенсионеров к Госдуме 21 августа

Госдума 21 августа проведет парламентские слушания по правительственному законопроекту о пенсионной реформе перед рассмотрением этого документа нижней палатой парламента во втором чтении. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам 3 августа.

"Принятие такого решения вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению", - цитирует его ТАСС.

"24 сентября мы установили датой окончания сбора поправок, - пояснил Володин. - С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах. Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии".

Ранее он говорил, что после окончания сбора поправок "мы их проанализируем, изучим, возможно, придем к каким-то решениям, которые будут позволять находить в обществе консенсус". При этом Вододин заявил, протестные митинги против задуманной властями пенсионной реформы не помогут в решении таких сложных вопросов.

Правительственный законопроект, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. По задумке, для мужчин повышение растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году.

Согласно документу, реформа начнется с января 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин будет установлен на уровне 65 лет, а для женщин - 63 лет. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Такое решение правительства вызвало категорическое неприятие в обществе. По данным соцопросам, до 90% россиян против повышению пенсионного возраста в стране и более трети готовы публично протестовать. В столице и регионах уже состоялись акции протеста, организованные профсоюзами и представителями оппозиции, и планируются новые.

Протестные митинги против задуманной властями пенсионной реформы не помогут в решении таких сложных вопросов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в преддверии новых массовых акций в столице, запланированных 28 и 29 июля.

"На митингах эти вопросы не решишь", - цитирует ТАСС его высказывания в ответ на реплику лидера КПРФ Геннадия Зюганова о предстоящей акции коммунистов против правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста в России, принятого Госдумой в первом чтении.

"Когда речь идет об обсуждении вопросов совершенствования пенсионного законодательства, нам обязательно нужно обсуждать эти вопросы", - подчеркнул председатель нижней палаты парламента, напомнив, на обсуждение законопроекта о пенсионной реформе отведено два месяца.

"У нас до 24 сентября принимаются поправки, мы эти поправки проанализируем, изучим, возможно, придем к каким-то решениям, которые будут позволять находить в обществе консенсус", - добавил Володин.

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