Ядрово вздуло временный купол, удерживающий вонь - марш на Москву зреет...

На полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, где идет дегазация, вздулась синтетическая мембрана, которой покрыто тело свалки. Местные жители сообщают, что пленка местами лопнула, и город накрыло сильным зловонием. Власти утверждают, что разрывов нет, как и превышения концентраций вредных веществ.

1 августа на странице "Волоколамск. Подслушано" в соцсети "ВКонтакте" опубликовали фотографию вздувшейся на свалке мембраны.

Фотографии и видео также опубликованы в группе "Ядрово. Задыхаемся". Пользователи выразили опасение, что купол взорвется, писали о неприятных запахах и тошноте как у людей, так и у домашних питомцев.

Волоколамский Telegram-канал "На Ламе" опубликовал видео дырок в мембране, отметив, что они были сделаны "кем-то специально".

"Общественность считает, что дырки сделаны полигонщиками с целью стравливания избытка газа. Однако некоторые представители власти и сотрудники полигона считают, что это сделано некими активистами с целью провокации", - пишет паблик.

О прорывах в пленке и распространившемся запахе рассказал и местный активист Андрей Жданов. "Там не только вздулась [пленка], там и прорывы были. Вчера и сегодня весь город задыхался здесь опять, до тошноты у всех. Запах был как зимой, начиная с 12 ночи и до полседьмого утра", - рассказал он РБК.

Мэр Волоколамска Петр Лазарев подтвердил эту информацию, отметив, что покрытие раздувается уже не в первый раз. "Такое ощущение, что на полигоне не знают, что сделать, как избавиться от запаха. По-прежнему люди взбудоражены, но никто толком объяснить не может, что дальше", - сказал чиновник.

После появления первых сообщений о вздутии мембраны глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил Росприроднадзору проверить ситуацию на полигоне. Он также заявил журналистам, что намерен посетить "Ядрово", передает РИА "Новости".

"Я, конечно, хотел бы это сделать и убежден, что активисты меня обязательно попросят и скажут, чтобы мы туда съездили и посмотрели, - сказал Кобылкин при посещении другой проблемной свалки Подмосковья, "Кучино". - Проблемы на этих свалках разные, хочется посмотреть как можно больше того, что уже сделано, поучаствовать в этих процессах".

- Нет, ну вы представляете этих идиотов? - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - Они трубили на всю Россию, что за огромные миллионы из подмосковного бюджета на свалке давно работают специалисты из Голландии, бурят какие-то скважины и просят экологов и местных активистов им не мешать - ну, и где итоги работы опытных специалистов?! Это вот этот серебристый пакетик, который они надели на свалку - всё, что смогли за сотни миллионов голландцы придумать? Просто к сентябрьским выборам гиперпиар для Воробьёва, который давно всех успокоил, мол, проблема решена принципиально - так не решена! Из одного пакетика мусор достали - в общий, большой переложили. Просто накрыть временным саркафагом (а мы-то шутили - мол, сделайте, как в Чернобыле, - ну так, мы помогли "голландским специалистам" бесплатно) это не решение проблемы, это её временное сокрытие от глаз людских, причём без понимания самой химической обстановки на свалке, - типичный поступок временщиков... В общем, капитализм продолжает вонять, и его лица, единороссы, от Собянина до Воробьёва, от Медведева до Путина, - все причастны к идиотизации мусорного кризиса, иначе этот позор и не назвать. Кто там нагромоздил конкретно эту свалку - Чайка, Чемезов? Конечно, надо тут не просто восставать и митинги проводить, а всю виновную в таком варварском складировании мусора собянинскую и воробьёвскую братию брать за шкирки и из комфортных кабинетов засовывать под этот "купол", чтоб там разбирали, сортировали мусор, за утилизацию которого каждый москвич платит немало по квитанциям, а его деньги банально воруют, причём ещё и с вредом для здоровья жителей Подмосковья!

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