В выборном штабе Воробьева - "триппер головного мозга"

В жизни каждого мужчины может наступить момент, когда ему нужно показаться венерологу. Вот и я вчера впервые побывал у него.

То есть у нее. Высокая такая блондинка с томным взором, устремленным к созвездию Водолея… Кожник.

Ну, не надо так ржать. То есть как раз можно. Мы же договорились: по выходным на портале должно быть больше улыбок и смешков.

В общем, сказала мне надысь фельдшерица в бассейне: «Что-то мне не нравится ваш ноготь на пальце ноги. Темный он какой-то».

Объясняю: споткнулся недавно, гуляючи по парку, и этой ногой с размаху пнул в пенек. Вот ноготь и потемнел. Вздыхает томно: «Все равно вам надо показаться в КВД, чтобы мы могли исключить грибок».

Надо так надо. Дорогу знаю. Написал в свое время в «Правде» маленький клеветончик, как этот наш кожно-венерологический диспансер после ремонта… батюшка побрызгал святой водичкой.

Может, я бы не стал писать. Но утром на редколлегии наш главный Геннадий Селезнев (царствие ему небесное) спрашивает:

- Саша, у вас есть в номер что-нибудь веселенькое?

- Да вот, - отвечаю, - у нас в Красногорске изобрели новый метод лечения триппера с помощью кадила и молитвы (смех в зале).

- Пишите. А вы, Вадим - кивнул он дежурному ответсеку - зацепите этот триппер на первой полосе.

Все поняли? Это сейчас они до Байконура, до «Протонов» и самой «Сатаны» добрались. А тогда начинали с лечения сифилитиков и гонорейных.

Пришел в КВД. Записался на прием. Взял огромную «простыню», как с этими делами бороться. А шрифт… Такого Советском Союзе не было. Через электронный микроскоп разбирать надо.

Вышел на улицу. Нашел скамеечку у подъезда, сижу, изучаю. Оказывается, ничего страшного. Но и запускать нельзя. Все как в политике. А то запустили тут одного…

Осматриваюсь. Что бросилось в глаза? На информационном щите у дверей, кроме всяких объявлений, уже знакомый портрет кандидата на пост губернатора области А.Воробьева. Без контактных телефонов и предвыборных обещаний. А где другие конкуренты? Их нет. Почему? Ведь равенство кандидатов - главное условие всех выборов.

Выходит из дверей житель дома. Спрашиваю его: «Почему у вас тут на щите один Воробьев? А его соперники - что, померли?»

Отвечает: «А вы меня не узнаете»? Не узнал.

- Мы с вами в горсовете на сессиях почти рядом сидели. Вы же корреспондентом были. Часто выступали. Писали про наши дела. Вот и запомнились.

- Так когда это было? Еще до нашествия Наполеона.

- Вот до нашествия Наполеона и сидели. Пока нас Ельцин не разогнал.

Разговорились. Собеседник работал на Красногорском механическом заводе инженером. Сейчас на заслуженном. Связей с депутатами нашего созыва и ветеранской общественностью не потерял.

КМЗ всегда проходил по оборонному ведомству. Лазеры и все такое. Для меня это отличные зеркальные фотоаппараты «Зенит». Я таким начал снимать еще в студенческие годы. И, если верить рекламе, его оптика и сегодня на космос работает.

Словом, там элита инженерно-конструкторской и оборонно-космической мысли. Грамотные мальчонки.

- Так почему Воробьев-то везде один? - переспрашиваю. - На подъездах, на щитах и столбах - везде один он висит.

Георгий Владимирович (назовем его так) пожимает плечами:

- Это мы с вами в горсовет продирались. От членов КПСС требовали выйти из партии. У нас были пачки наказов избирателей и настоящие конкуренты. А эти выборы… Думаю, обычный договорняк. Наиболее реальным соперникам Воробьева, как и Собянина, рекомендовано не высовываться. На него не нападать, портреты свои нигде не вывешивать. А то с дистанции снимут.

- А что по явке?

- Указивка прошла по бюджетным организациям - придти и проголосовать за Андрей Юрьича. Иначе чего-нибудь не дадут или срежут. Моя дочь в детсаду работает. Им разнарядку дали: от вас должны придти т проголосовать 200 родителей. А как их заставишь?

- Погодите. И КПРФ тоже в доле.., то есть в сговоре?

- Говорят, за «примерное поведение» кандидата от КПРФ отвечает заместитель Зюганова товарищ Кашин. Он же курирует Подмосковье. Да вы биографию начальницы Мособлизбиркома почитайте.

Читаю. До 31 мая председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина работала заместителем губернатора области А.Воробьева. В 1995 г. окончила Институт молодёжи, г.Москва (ВКШ при ЦК ВЛКСМ). В 2011 г окончила Калининградский пограничный институт ФСБ по специальности «юрист».

Надежный товарищ.

P.S. А на лечение ногтя, если грибок подтвердится, потребуется 10 тыс. руб. Про другое уже постеснялся спрашивать.