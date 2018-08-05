Присяжным заседателям в деле Юшкова

В Интернете просит помощи очередная жертва фашисткой сволочи России:

«Уважаемые лингвисты, я ваш недавний коллега по высшей школе, до прошлого года доцент географического факультета ПГНИУ, то есть пермского госуниверситета, кандидат географических наук Роман Авенирович Юшков. Ныне отстранённый от преподавания по приговору суда по 282-й экстремистской статье за публикацию журналистского текста по межнациональной проблематике.

Я вынужден писать вам публично, потому что мне остро требуется лингвистическая экспертиза для моего начинающегося суда. Мне предъявлено обвинение в том, что я якобы «отрицаю факты, установленные приговором нюрнбергского трибунала» (статья 354.1 УК РФ, а заодно и 282-я), а именно отрицаю факт 6 миллионов жертв холокоста евреев во время Второй Мировой». https://ss69100.livejournal.com/4026221.html

Тошно об этом говорить, но повторю то, что обязан повторить, - в нашей России нет судей, как таковых. Вместо них есть назначенные путиным реально тупые и бессовестные лица, которые за деньги своей зарплаты родного невиновного отца осудят на смерть и ещё и лично зарежут. Их таких 20 лет подбирают в «суды» России.

И что бы, и кто бы, и какие бы заключения в суд ни давал какой угодно эксперт или свидетель, эти уроды в мантиях и не поймут, о чём это, и слушать не будут. И перенесут в приговор только то, что напишет обвинение.

К примеру, в приговоре «судьи» Тверского суда Криворучко по делу ИГПР ЗОВ 40 страниц, почти 25 тысяч слов, и ни слова о доводах, которые настойчиво и постоянно приводили суду обвиняемые. А что касается доводов адвокатов, то в приговоре не только нет ни слова из их выступлений, но и они сами в тексте приговора не упомянуты. Так какой смысл было проводить суд, какой смысл был давать выступать подсудимым и адвокатам? Только один - что бы сделать вид, что судья, прокурор и следователь заслуженно получают зарплату.

И вот как этих безнаказанных тварей можно в чём-то убедить?

Но это же, разумеется, не значит, что нужно отказаться от помощи Юшкову, не так ли? Тем более, что ему повезло(?), и его дело ввиду вменяемой ему статьи 354.1 УК РФ будет слушаться судом присяжных. А это даёт надежды.

Поэтому давайте о том, что именно присяжным по делу Юшкова необходимо объяснить.

1.

Присяжным надо напомнить, что в России в 2008 году организованная преступность окончательно победила и заставила власть упразднить в МВД УБОПы - Управления по борьбе с организованной преступностью. А кадры этого управления, были направлены на одновременно создаваемое управление по борьбе с пресловутым экстремизмом. (До этого никакого пресловутого экстремизма ни в СССР, ни в России и близко не было). И присяжные должны понимать, что если эти работники МВД не будут регулярно поставлять в суды неких экстремистов, вся вина которых в том, что они что-то сказали, то этих сотрудников уволят ввиду отсутствия для них работы.

Вот поэтому в списке экстремистских материалов Минюста уже 4,5 тысячи информационных материалов, включая работы классиков отечественной литературы, вот почему Юшков и является тем, кто должен отсидеть в тюрьме, чтобы объяснить зарплату, которая выплачена борцам со свободой слова в России.

2.

А в области свободы слова сложилась ситуация чрезвычайно позорящая и власть, и граждан России, чего ни власть, ни граждане не замечают.

К примеру, в своей программной книге «Майн кампф» Гитлер обосновал немцам необходимость нападения на Россию и порабощения граждан России:

«Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на всей немецкой иностранной политике довоенного времени. Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы и определенно указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе.

Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены...».

Эта книга Гитлера - программа порабощения России, - разумеется, была переведена на русский язык, как только Гитлер пришёл к власти в Германии, и была издана в СССР ещё в 30-е годы. Эта книга сегодня свободно продаётся не только в США, но и в Германии и Израиле, мало этого, эта книга изучается в университете Иерусалима.

Но книга «Майн кампф» запрещена в России. Как этот понять?

Нигде в мире не запрещается отрицать факты, установленные Нюрнбергским трибуналом, а Юшкова за это судят.

С точки зрения власти в России получается, что американцы, немцы или евреи это нормальные люди, а русские это какие-то такие тупые обезьяны, которые прочитав написанный уже чуть ли ни сто лет назад план своего порабощения нацистами, сразу же станут нацистами. Зачем? Чтобы поработить самих себя?

Юшкова обвиняют в том, что он, русский, оправдывает нацизм. А зачем это ему? Что бы по планам нацистов самому стать рабом?

Сразу же возникает вопрос, насколько это удушение свободы слова в России законно?

3.

Считается, что Россия это как бы демократическая страна, в которой действует принятая народом Конституция. Это значит, что ни один закон не может исполняться, если он противоречит Конституции. Статья 1 Уголовного кодекса и Статья 1 Уголовного процессуального кодекса утверждают, что эти кодексы основаны на Конституции. А статья 29 Конституции РФ установила:

«1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».

Как видите, эта статья Конституции гарантирует свободу слова - гарантирует право на любые высказывания, гарантирует право на любые утверждения и отрицания любых обстоятельств. Как видите, Конституция не запрещает ни экстремизм (экстремизм - крайние меры в политике), ни, повторю, отрицание каких-либо фактов.

Конституция запрещает только агитацию и пропаганду перечисленных в ней деяний. Но ключевым являются пропаганда или агитация!

Следовательно, какие бы деяния не запрещал Уголовный кодекс в статьях, касающихся свободы слова, но чтобы быть преступлением, целью этих деяний должны быть агитация или пропаганда деятельности, запрещённой в статье 29 Конституции.

Поэтому должен последовать вопрос присяжным, выслушавшим обвинение Юшкову, - обвиняют ли Юшкова в том единственном, что запрещено Конституцией, - в агитации и пропаганде?

Нет, в его обвинении и слов таких нет. Его обвиняют в том, что он позволил себе «свободу мысли и слова» (часть 1 статьи 29 Конституции), и этим обвинением Юшкова «вынуждают к отказу от своего мнения» (часть 3 статьи 29 Конституции).

4.

Что важно понять адвокату Юшкова.

Лингвисты в деле Юшкова абсолютно ни при чём. Раз речь идёт о приговоре как таковом и о содержании приговора Нюрнбергского трибунала, то единственными экспертами в этом вопросе являются юристы - в данном случае следователь, прокурор и судья, в грязных лапах которых и очутился Юшков. И если они сами обратились к лингвисту, чтобы лингвист им что-то растолковал, то это доказывает их юридическую ничтожность.

Юшкову от этого не легче, но зато он лучше будет понимать, что с ним происходит. А ему самому нужно не лингвиста искать, а адвоката или в эксперты приглашать юриста, скажем, юриста с учёным званием или преподавательской должностью - профессора. Заключение такого эксперта не только подчеркнёт идиотство суда и обвинения, но и произведёт впечатление на присяжных.

И с самого начала необходимо заявить прокурору отвод за то, что тот пользуется толкованием лингвиста судебного приговора, чем показывает собственную юридическую несостоятельность - незаконно занимает свою должность.

5.

Статья 354.1 УК РФ ввела наказание за: «Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси…».

В принципах судов, руководствующихся принципом презумпции невиновности, в уголовном процессе подлежит доказыванию факт события преступления, вменяемого подсудимому (скажем, часть 1.1 статьи 73 УПК РФ).

Но что значит «событие преступления» для Международного военного трибунала? Международному военному трибуналу в Нюрнберге не ставилась задача установить такое событие преступления, как количество погибших евреев. Мало этого, Трибунал и не имел права устанавливать этот факт (о чём ниже), поскольку статья 6 Устава МВТ требовала от судей наказать главных военных преступников за: a) преступления против мира; b) военные преступления; c) преступления против человечности, - без градации этих преступлений по степени тяжести - на тяжёлые или легкие.

А преступление против человечности доказывалось убийством из расистских побуждений и 10 евреев, и 6 миллионов евреев, и если бы нацисты евреев вообще не убивали, а ограничились убийством только русских, то это всё равно было бы преступлением против человечности. Важно было, повторю, что евреи уничтожались из расистских соображений, а сколько именно их было уничтожено - для суда не имело значения, поскольку Устав МВТ, повторю, не вводил градацию этого преступления на лёгкое и тяжёлое, посему точное число убитых не требовалось устанавливать.

И в результате Международный военный трибунал установил вину 19 подсудимых полностью или частично в преступлении против мира, военных преступлениях и в преступлениях против человечности, а троих подсудимых оправдал.

И Юшкову следует потребовать от суда, чтобы суд в свою очередь предложил прокурору на глазах присяжных объяснить, когда и как Юшков отрицал эти установленные МВТ факты - когда отрицал виновность осуждённых главных военных преступников европейских стран оси или отрицал невиновность оправданных? Где доказательства того, что Юшков отрицал те факты, которые обязан был установить, и установил МВТ?

6.

Ещё тонкость, присущая только Международному военному трибуналу.

Для скорости рассмотрения дела, МВТ обязан был вести процесс исходя из принципа презумпции виновности, - прокуроры на этом суде не обязаны были доказывать вину подсудимых, это подсудимые обязаны были доказать свою невиновность. Но раз прокуроры не доказывали обстоятельства конкретной виновности подсудимых, соответственно, МВТ, в таких случаях, не устанавливал обстоятельства, использованные им для установления вины подсудимых. В том числе МВТ не устанавливал и конкретное число уничтоженных граждан любых национальностей.

Это требование к суду было закреплено статьёй 21 «Устава Международного Военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси» гласило: «Трибунал не будет требовать доказательств общеизвестных фактов и будет считать их доказанными. Трибунал также будет ПРИНИМАТЬ БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ официальные правительственные документы и доклады Объединенных Наций, включая акты и документы комитетов, созданных в различных союзных странах для расследования военных преступлений, протоколы и приговоры военных или других трибуналов каждой из Объединенных Наций».

Таким образом, даже если бы кто-то из прокуроров представил суду документ своей страны с утверждением в этом документе, что нацистами было убито 6 миллионов евреев, то МВТ не имел права сам устанавливать этот факт. МВТ не имел права требовать доказательств этого факта и сам устанавливать его, поскольку статья 21 Устава МВТ запрещала судьям это делать.

Но, правда, ни один из обвинителей никакого документа своей страны с числом 6 миллионов убитых евреев, суду не представил и подсудимых в таком количестве евреев, убитых нацистами, не обвинил.

Поэтому Юшкову надо просить суд предложить прокурору зачитать из приговора Нюрнбергского трибунала, где в его тексте сказано, что Трибунал установил факт того, что нацисты уничтожили именно 6 миллионов евреев?

7.

В Приговоре Международного военного суда, специально выделен раздел, устанавливающий преследование евреев, то есть раздел, специально посвящённый выяснению количества убитых нацистами евреев. Этот раздел заканчивается словами: «Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито шесть миллионов евреев, из которых четыре миллиона было убито в пунктах для истребления людей». И это единственное указание на 6 миллионов убитых евреев в этом специализированном разделе приговора МВТ.

Но Адольф Эйхман не был членом Нюрнбергского Трибунала, поэтому ссылка не Эйхмана - это не ссылка на то, что это Трибунал в приговоре установил что было убито 6 миллионов евреев. Повторю, Эйхман это не Трибунал и, кстати, Эйхман в то время скрывался и никаких показаний МВТ не давал. То есть Трибунал записал его слова вообще из показаний третьих лиц.

А в 1961 году Эйхмана всё же судили, а Израиль именно за 6 миллионов евреев получил денежную компенсацию от ФРГ. Поэтому число в 6 миллионов убитых евреев для Израиля было очень важным. Тем не менее, на суде в Израиле Эйхман никак не подтвердил, что нацисты убили 6 миллионов евреев, о чём, как видите, от его имени помянуто в приговоре Нюрнбергского трибунала.

Но разве Юшков отрицает то, что Трибуналу поступили слухи о том, что Эйхман, якобы, сообщил о шести миллионах убитых евреев?

Таким образом, присяжные должны увидеть, в чём именно обвиняют Юшкова. Юшкова обвиняют не в отрицании фактов, установленных Международным военным трибуналом, а в отрицании приведенных в приговоре слухов о показании нацистского преступника, причём, таких слухов, которые этот преступник не подтвердил в последовавшем через 15 лет суде в Израиле.

8.

Утверждать, что МВТ установил число уничтоженных евреев в 6 миллионов человек, это не просто лгать о том, что Трибунал установил это число, это дискредитировать Международный военный трибунал обоснованным подозрением в том, что этот суд был бесчестным. Почему?

Как видите, в слухах, идущих якобы от Эйхмана, указывается, что «четыре миллиона было убито в пунктах для истребления людей». Эти 4 миллиона евреев, якобы уничтожены в системе концентрационных лагерей Освенцима. Однако в настоящее время государственное управление статистики Польши утверждает (как следует из статьи «Освенцим» в Википедии), что в Освенциме погибло не 4 миллиона евреев, а 960 тысяч. Таким образом, с учётом подсчёта государственного управления статистики Польши, число в 6 миллионов уничтоженных евреев уже является не фактом, а ложью, то есть указанное в приговоре от имени Эйхмана число в 6 миллионов следует сократить до 3 миллионов.

9.

Но и число 960 тысяч евреев, убитых в Освенциме тоже основано не на фактах. Дело в том, что Освенцим освободили советские войска, и архивы этого лагеря не были уничтожены, а хранились в Центральном государственном особом архиве СССР. В перестройку в этот архив допустили журналистку «Известий» Э. Максимову и она в статье «Пять дней в особом архиве» («Известия», № 49, 1990) успела сообщить следующее: «Но дожили мы, слава богу, до гласности. Прошлым летом были извлечены из недр архива, правда, с превеликим трудом освенцимские Книги смерти с фамилиями семидесяти тысяч узников из двадцати четырех стран, погибших в лагере уничтожения». То есть, число в 4 миллиона только евреев, погибших в Освенциме, практически обнулилась до смертности населения мирного города с населением, равным населению лагерей Освенцима, а указанное в приговоре от имени Эйхмана число в 6 миллионов следует сократить до 2 миллионов.

Таким образом, является циничной ложью само утверждение о том, что число умерщвлённых евреев в 6 миллионов человек является фактом, тем более фактом, «установленным приговором нюрнбергского трибунала». Это утверждение, во-первых, никак не следует из приговора МВТ и, во-вторых, компрометирует Нюрнбергский трибунал, поскольку такое утверждение обвиняет этот Суд либо в недобросовестности, либо в лживости.

10.

Аналогия к этому делу.

Дело о массовом убийстве немцами в 1941 году в Катынском лесу близ Смоленска польских офицеров-военнопленных было включено в качестве эпизода в Обвинительное заключение Международного военного трибунала в Нюрнберге, этот эпизод обвинения обеспечивали доказательствами советский и американский прокуроры. Персонально в этом преступлении обвинялись подсудимые Герман Геринг и Альфред Йодль.

Катынский эпизод был подробно, с вызовом свидетелей от обеих сторон, рассмотрен Международным военным трибуналом в Нюрнберге на своих заседаниях 1 и 2 июля 1946 года.

Не сумев доказать невиновность подзащитных в Катынском преступлении, защита просила Трибунал продлить слушание по этому эпизоду и разрешить ей представить дополнительные доказательства, но Трибунал счел обстоятельства Катынского расстрела юридически полностью установленными и отказал защите в её просьбе. В итоге Трибунал окончательно и без права пересмотра признал Германа Геринга и Альфреда Йодля виновными в массовом убийстве в Катынском лесу близ Смоленска в сентябре1941 г. 11.000 пленных польских офицеров и приговорил обоих обвиняемых к смертной казни через повешение.

То есть, прокурор СССР выдвинул такое обвинение и подтвердив его Актом комиссии СССР, расследовавшей подробности убийства немцами этих пленных польских офицеров. Прокурор от США на доводы защиты Геринга и Йодля представил дополнительные доказательства. И МВТ суд это дело рассмотрел. То есть, данный конкретный факт убийства и количества убитых был судом установлен.

Но 26 ноября 2010 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла Постановление №4504-5 ГД «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О Катынской трагедии и ее жертвах»», в котором лживо утверждалось: «Опубликованные материалы, многие годы хранившиеся в секретных архивах, не только раскрывают масштабы этой страшной трагедии, но и свидетельствуют, что Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей». Подобные суждения неоднократно высказывались также путиным и Медведевым.

С позиции дела, инкриминируемого Юшкову, Дума в этом постановлении совершила преступление, предусмотренное статьёй 354.1 УК РФ. (На самом деле Думу нельзя было обвинить в этом, поскольку она ввела в Уголовный кодекс статью 354.1 позже, но если рассматривать обвинение Юшкову, то факт совпадения деяний налицо).

Мало этого, решением от 14 февраля 2012 года по гражданскому делу №2/400-12 Тверской районный суд города Москвы, установил: «Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия - Джугашвили) в период 1917-1953 г.г. был советским политическим, государственным, военным и партийным деятелем. Он также был одним из руководителей СССР и в период Катынской трагедии, в сентябре 1941 года. Указанные обстоятельства судом признаются общеизвестными и в силу статьи 61 ГПК РФ и не нуждаются в доказывании». В сентябре 1941 года Смоленск был под немецкой оккупацией, следовательно, судом установлено, что поляков расстреляли не по приказу Сталина, а по приказу Гитлера. Позицию Тверского суда поддержал и Верховный суд.

Однако эта клевета по Катынскому делу для Думы не имела последствий, поскольку Тверской суд с благословения Верховного суда решил, что: «Заявление было подготовлено и принято большинством голосов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в котором содержалась субъективная оценка подписавшихся о деятельности Сталина И.В. и их личное восприятие его влияния, по их мнению, негативного, на ситуацию, связанную с Катынской трагедией и ее жертвах.

Данное мнение, основано на личной оценке депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации документов и материалов, «хранившихся в закрытом архиве Политбюро ЦК КПСС», о чем имеется упоминание в данном Заявлении».

То есть суды указали, что депутаты выражали своё убеждение в вине Сталина и находятся под защитой статьи 29 Конституции РФ.

11.

Ещё важный довод, на который плюют сегодняшние правоохранители, но который может быть понятен присяжным.

Статья 1 Уголовно-процессуального кодекса установила:

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора».

Статья 15 Конституции России требует этого же.

Соответственно, суды, прокуратура и следователи обязаны соблюдать Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый ООН 16.12.1966 года и принятый Россией к исполнению.

Комитет по правам человека ООН на заседании Комитета в Женеве 11−29 июля 2011 года принял «Замечания общего порядка №34» (документ CCPR/C/GC/34). (К примеру, здесь http://mspa7520.ru/zamechaniya-obschego-poryadka---) Этот документ дает толкование статьям 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах, обязательное, как сказано выше, для власти и судов России, и которое полностью соответствует сатье 29 Конституции РФ.

В частности, Комитет по правам человека ООН разъяснил:

«9. Пункт 1 статьи 19 требует защищать право беспрепятственно придерживаться своих мнений. В отношении этого права Пакт не допускает каких-либо исключений или ограничений. Свобода придерживаться своих мнений включает в себя право поменять свое мнение в любое время и по любым причинам, если какое-либо лицо при этом делает свободный выбор. Ни одно лицо не может подвергаться ущемлению предусмотренных Пактом прав на основе своих действительных, подразумеваемых или предполагаемых мнений. Защищены мнения по любым вопросам, в том числе по политическим, научным, историческим, моральным или религиозным вопросам. Криминализация существования у лица своего собственного мнения не совместима с пунктом 1. Преследование, запугивание или стигматизация лица, в том числе арест, содержание под стражей, судебное разбирательство или лишение свободы за мнения, которых оно может придерживаться, является нарушением пункта 1 статьи 19.

49. Законы, предусматривающие меры наказания за выражение мнений об исторических фактах, являются несовместимыми с предусмотренными Пактом обязательствами государств-участников уважать свободу мнений и право на их свободное выражение. В Пакте не предусмотрено широкого запрета на выражение ошибочных мнений или неверной интерпретации событий, происшедших в прошлом. Ограничения на свободу мнений не должны навязываться ни при каких условиях, а ограничения в отношении права на свободное выражение мнений не должны выходить за рамки требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 19 или статьей 20».

И сам приговор Нюрнбергского трибунала, и число погибших евреев - это уже глубокая история прошлого века. Судить за обсуждение исторических фактов, это втоптать в грязь статью 29 Конституции РФ, но и грубо попрать статьи 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах.

***

Среди правоохранителей умных и честных людей не осталось, будем надеяться, что в число присяжных такие люди попадут.

И будем надеяться, что этих присяжных не запугают.