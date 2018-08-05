Американский актер Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Речь идёт об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов и так далее", — говорится в сообщении.

Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Актер объяснил свое желание стать гражданином РФ тем, что "очень хотел бы несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России, с людьми, которые его здесь любят и ждут".

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МИД России за неимением реальных успехов во внешней политике, давно уже идет по пути создания шоу - от бесподобной Маши Захаровой "на лабутенах нах", до самого министра Лаврова с его бессмертным "дебилы, бля..."

В этом ключе надо рассматривать и назначение Сигала, и вообще все эти истории с предоставлением гражданства разным публичным персонам.

При этом отечественные публичые персоны, наоборот, при первом же удобном случае "вострят лыжи" за рубеж, в особенности если персоны с деньгами. Без денег обычно, помыкавшись на чужих хлебах, просятся назад. И тоже получают должности или кормления на правах иностранцев.

С непубличными персонами хуже - даже, будучи этническими русскими, и действительно намереваясь жить в России, получить российское гражданство удается далеко не всем желающим. И уж тем более, получив заветный паспорт, рассчитывать на какую-либо дополнительную помощь государства людям не приходится.

А Стивен Сигал уже полтора года русский. С ним все ясно, ему можно и в МИД...

А.Б.