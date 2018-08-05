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Московский листок

По принципу "нахерачить чего-нибудь этакое"

Опубликовано 05.08.2018 автором в разделе комментариев 0

москва архитектура кумин ренрвация

3 августа в Москве состоялась презентация первого проекта движения «АрхЛаб» — творческая переработка городского пространства в рамках Новокузнецкой улицы, призванная вернуть улицу на ментальную карту москвичей. Авторы уверены, что эти изменения произведут новый социальный эффект, побудив людей к дальнейшему самостоятельному формированию комфортной среды...

Мы решили обратиться к эксперту, чтобы прояснить, как видит архитектурные и строительные проблемы города кандидат в мэры Кумин - лучше понять это до выборов, а не после, когда во времена Лужкова возникло так называемое "ресинское барокко", все эти башенки на домиках, а Собянин украсил городское пространство широченными тротуарами и качелями, "зелеными девушками" и сугубо военным термином "рокада" - пока лишь неясно, с каким врагом намерена воевать столичная администрация.

"Рокада - временная дорога, идущая вдоль линии фронта для переброски войск и техники".

Но слово красивое. "Мне нравится слово". Но Фима Собак знала еще слово "гомосексуализм".

Однако, оказалось, что получить комментарий реальных архитекторов в Москве практически невозможно. Реальных - это тех, кто и сейчас работает в профессии. Ответ стандартен и прост: "Мне завтра защищать проект перед Кузнецовым, а я сегодня на ФОРУМе.мск его буду критиковать?"

"Сергей Олегович Кузнецов (25 июля 1977, Москва, СССР) — российский архитектор, главный архитектор Москвы с 21 августа 2012 года".

В общем, объяснить все как есть согласились, но имени просили не называть... "Кстати, Кузнецов реально талантливый архитектор и прекрасный художник - его акварели превосходны. Но авторитарный стиль руководства... Он реально все убивает. Есть талантливый Кузнецов, а вокруг безликие подражатели и жополизы".

С другой стороны, а может ли при авторитарном режиме, с полуфеодальными отношениями любое руководство в любой сфере не быть авторитарным? Другое просто не будет воспринято. У нас ведь не только Путин диктатор, у нас каждый губернатор тоже "цезарь", глава района "триумфатор", и так вплоть до бригадира дворников-таджиков... Естественно, в таком огромном городе, как Москва, руководство в области архитектуры в принципе может существовать только на авторитарных началах. То есть если мы хотим что-то изменить в обасти архитектуры и граостроительства, как и в любой другой отрасли, надо начинать прежде всего с отношений подчиненности, соподчиненности, принятия решений и участия в них самых широких слоев заинтересованного населения. 

Вадим Кумин: "У нас почему-то вдруг решено, что все, что ни делается в Москве, должно служить интересам прибыли. Отсюда мы видим уродливые архитектурные формы, откровенное пренебрежение к архитектурным решениям. Или мы видим то, что называется, попытки «подкрасить» то, что было построено в советское время. Подстроить, газончик подложить, грубо говоря, облагородить то, что было сделано нашими предками очень и очень неплохо. И тогда точно не стоял вопрос о прибыли, поэтому пространства эти широкие, удобные, направлены были прежде всего на то, чтобы жители чувствовали себя комфортно, а Москва была красивой. Сейчас у людей в голове прибыль, это, идет от власти, которая сама задает такие условия, когда архитектура отходит на второй план".

- Пока Москва росла в пределах МКАД, у нас существовали некоторые градостроительные нормы, которые как-то ограничивали алчность застройщика. Например, нормы по инсоляции - сначала было 2,5 часа прямого солнечного освещения, потом снизили до 2 часов. Именно не норма по освещенности, а возможность попадания в квартиру прямых солнечных лучей. Это было связано и с нормами по туберкулезу, и с прочим. Это в том числе не позволяло натыкать домов вплотную друг к другу, застраивая каждый клочок земли. Поймите, Москва - это не средневековый европейский город, здесь земли в принципе много, особенно после расширения за счет "Новой Москвы".

- Я вообще не понимаю, почему в Москве нужно строить жилье выше 6-7 этажей? Но сейчас формально ограничено 14 этажами, а реально тянут и 25 этажей, и больше. Зачем? У нас население сокращается, а этажность и плотность застройки - растет! Людям, конечно, жить в таких "человейниках" неудобно, некомфортно. Люди испытывают психологический дискомфорт, больше болеют, раньше умирают. 

- Вообще глядя на современную жилую застройку, все эти ЗИЛ-арты, сохраняется ощущение студенческой конкурсной работы. Студенты чертят проекты, которые обречены остаться только в бумаге, там нет ни строительного обоснования, ни привязки к рельной местности, не говоря уже об экономике и прочем. А тут складывается впечатление, что на это на все плюнули, и вытащили ворох студенческих работ в реальное строительство. Красиво, интересно, но удивительно бестолково. Особенно это касается проектов под реновацию - там какой-то "манхеттенский стиль": огромное, дорогое и совершенно непродуманное для жизни людей. По принципу "нахерачить чего-нибудь этакое".

- Самый простой пример - строительство на первых этажах зданий магазинчиков, кафе и прочего нежилого фонда. Есть даже постановление по этой теме, там в том числе учитывается и антитеррористическая готовность - чтобы здание было все время освещено по периметру. Но главное людям удобно - ведь все ларьки и ларечки, где люди вечером покупали хлеб, сосиски и сигареты, зачистили. А вместо - что? За куском сыра поезжай за МКАД в мега-центр? Так вот, в некоторых районах так и строят сейчас - например, в Новом Тушино, которое за МКАД. А вот в старом Тушино, даже в тех же самых проектах домов, которые возвели на месте пятиэтажек, и на первом этаже живут люди, никаких торговых точек. Так и в Коломенском, и в Марьино... Да почти везде. А как люди будут там жить? А людей никто и не спрашивает, "профессионалы" решили - живите как можете...



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По принципу "нахерачить чего-нибудь этакое"
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