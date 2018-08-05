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Московский листок

Ю.Крупнов: как власть будет выходить из пенсионного провала?

Опубликовано 05.08.2018 в разделе комментариев 0

В студии Максима Калашникова – глава Института демографии, мирового и регионального развития, член Федерального совета Партии Дела Юрий Крупнов. Итак, с пенсионной «реформой» власть глубоко села в лужу. Что ей придется делать?



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