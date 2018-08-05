В студии Максима Калашникова – глава Института демографии, мирового и регионального развития, член Федерального совета Партии Дела Юрий Крупнов. Итак, с пенсионной «реформой» власть глубоко села в лужу. Что ей придется делать?
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Кто владеет информацией,
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Ю.Крупнов: как власть будет выходить из пенсионного провала?
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