Покушение на Николаса Мадуро не обошлось без поддержки Колумбии и США

Момент покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, где видно реакцию главы государства на случившееся, был выложен на Youtube канале Ruptly. На записи видно, что сразу после взрыва Мадуро попытался продолжить речь перед военнослужащими национальной армии, однако ему помешали охранники, которые немедленно стали прикрывать президента специальными щитами.

Заслонять Мадуро стали и военные, которые стояли рядом с ним на трибуне. Спустя короткое время охрана вместе с президентом стала медленно отходить от микрофона.

Само выступление Мадуро транслировало венесуэльское телевидение. Однако после хлопка камера переключилась на солдат, которые слушали речь президента. Спустя примерно десять секунд видно, как они все побежали по улице, после чего телеканал включил свою заставку.

Попытка покушения произошла на церемонии празднования 81-летия создания Национальной боливарианской гвардии. По официальной версии, в сторону трибуны, на которой находился Мадуро, были запущены беспилотники со взрывчаткой, которые в итоге удалось сбить.

Президент Венесуэлы обвинил в случившемся правые группировки и правительство Колумбии, которое якобы их поддерживает. В Боготе эти заявления назвали бессмысленными и необоснованными.

От редакции: Отважный лидер Мадуро - хотел продолжить выступление, когда было ясно что это покушение. Кстати, вот эти самые куски брони в чёрной обшивке я хорошо помню - они достались товарищу Мадуро в наследство от Чавеса. Команданте когда приезжал в Москву, всегда они сопровождали его в руках охраны - и вот, оказывается, когда пригодились. Кому-то это казалось бредовым атавизмом - но вот, выходит, команданте даже после смерти защищает своего преемника, ведь сам он военный и идея такой, казалось бы, банальной защиты, пришла именно в его универсальную голову. И только на встречу с нами в Институте философии РАН в 2004-м команданте приходил без чёрных бронещитов - знал, что там только товарищи, там работал фейсконтроль, строгий и неспешный. В лицо каждого из нас, вытянувшихся по лестнице, вглядывался невысокий офицер его охраны - без зла, дружелюбно, но проницательно.

Характерно, что откровенную дезу для отвода глаз охотно распространяют сейчас не американские или колумбийские СМИ, пытаясь высмеять Мадуро, а именно российские либеральные радиоканалы - мол, за покушение приняли взрыв бытового газа в ближайшем доме. Как вы полагаете, можно отличить взрыв газа В ДОМЕ от взрыва в воздухе над территорией, где проводится митинг? "Без лоха жизнь плоха" - по такому принципу с 1991-го года продолжают многие искренние поклонники капитализма, Пиночета и дядюшки Сэма в России. Мадуро же - молодец. Во-превых "фланелевые солдаты" сами уже взяли на себя ответственность, во-вторых их поддержка из Колумбии и США была хорошо известна и до этого инцидента, так что тут доказывать ничего не нужно. Империалистический хищник и отторгнутые от нефти и газа в Венесуэле буржуи, как когда-то в Майями готовили покушения на Фиделя и Джона Кеннеди, теперь объявили вендетту Мадуро и всей Боливарианской республике. Они истекают слюной по утраченным богатствам, отсиживаясь пока в Колумбии и США. Но шансов у них мало - вот от этого осознания они и бесятся в своих СМИ, а наши лоховатые либералы лишь воспроизвоят этот явно классовый конфликт с противоположной, по идее, не только Венесуэле, но и России, стороны...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

Новость по теме:

Лидер Венесуэлы призвал армию быть готовой к интервенции американской военщины