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Московский листок

Наступление ВСУ на ДНР всё-таки будет, по всей видимости

Опубликовано 05.08.2018 в разделе комментариев 2

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Наступление ВСУ на ДНР всё-таки будет, по всей видимости

Украинские военные за минувшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня. Данные опубликованы в ежедневной сводке Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). "За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны Вооруженных сил Украины составило семь раз", — сообщается в документе. В нем уточняется, что общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 60 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 96 единиц.

Украинские военные использовали крупнокалиберное стрелковое оружие, минометы и гранатометы, что является нарушением Минских соглашений и договоренностей о перемирии. 

Снаряды были выпущены по Горловскому, Донецкому и Мариупольскому направлениям. В зону обстрела попали Горловка (в том числе шахта им. Гагарина), Ясиноватая, Спартак, Александровка, Безыменное. 

Жертв среди мирного населения и повреждений жилищ на данный момент не зафиксировано.

С 1 июля 2018 года, согласно достигнутой Минской контактной группой договоренности, действует так называемое "хлебное перемирие" — режим прекращения огня, который позволит аграриям вырастить и собрать урожай. Однако обстрелы территории самопровозглашенной республики продолжаются.

Ещё 20 мая на станцию Константиновка прибыл украинский эшелон с вооружением, запрещенным минскими договоренностями, сообщил замруководителя оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. 

По его словам, переброску 12 противотанковых пушек «Рапира» и более 20 автомобилей заметили местные жители. После разгрузки силовики ВСУ отправили технику в населенный пункт Лозоватское, находящийся в 20 километрах от линии соприкосновения. 

Власти ДНР обратилось к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием расследовать факт размещения запрещенных вооружений.  

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Всего комментариев к статье: 2
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Ну
? ?? написал 05.08.2018 13:02
Не интересно , а почему не пигут сколько раз дырляндия открывала огонь?
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(без названия)
3авидоно Никорин написал 05.08.2018 12:59
Что-то надо делать с этим гнойником созданным путинской РФ, но шибко хорошо гнойник снабжается с РФ оружием, оккупантами, продовольствием, деньгами.
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