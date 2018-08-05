В олимпийско-путинском Сочи заметили тело только одной погибшей из девятнадцати за неделю

Тело ребенка нашли в море 5 августа в 11:30. Погибшая обнаружена в районе пляжа 73-й км, на удалении около 500 м от берега, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Хостинском районе Сочи 3 августа возле автобусной остановки в реке потоками воды унесло мужчину, женщину и двух детей. Женщина сумела выплыть, мужчина получил травмы, его также спасли.

На поиски детей привлекли более 400 человек: 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, около 40 росгвардейцев. Администрация города для поиска пропавших привлекла около 40 казаков и 50 волонтеров. На месте, где река впадает в море, дежурит четыре плавсредства и сотрудники ЮРПСО, ЛУВДТ и Морпорта.

В Сочи 4 августа нашли тело подростка, которого унесло течением реки.

Дядя мальчика и девочки, которых в Сочи унесло в реке сильным потоком воды, рассказал, как пытался их спасти.

Между тем, федеральные СМИ повествуют во первых строках не о бедствиях в Сочи, а об очередном, явно пиарном, а не рабочем (в условиях катастрофического падения рейтинга до уровня 2013-го года, докрымнашистского) визите Путина в Крым.

За одну неделю в Сочи погибло 19 человек, из них трое детей. Федералам информационного фронта плевать на эти потери!

10 сгорели заживо при пожаре в Адлере.

1 девушка сгорела заживо при пожаре на базе отдыха «Каньон», Лазаревский район.

1 ребёнок утонул в Лазаревском, провалившись в открытую ливнёвку. Умерла и бабушка, пытавшаяся спасти внука.

2 детей смыло при попытке перейти реку вброд в Хостинском районе.

3 человека погибло в ДТП и одна женщина от инсульта на городском пляже в Сочи.

Практически после каждого дождя подтапливаются городские территории, домовладения, автотранспорт. И только чиновники, эти гении человеческой мысли, остаются непотопляемыми. Потому что ответственности за возведение самостроев, качественную и безопасную работу городской инфраструктуры, фиктивные проверки соблюдения правил безопасности – нет. Материал по теме: Путин приказал праздновать присоединение Крыма к Российской империи