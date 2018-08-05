Православным блогерам пришла инструкция Синода нести благую весть, остерегаясь хайпов и троллей

В документе, который опубликовал Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации, указывается, что РПЦ не раз указывала на необходимость благовестия в Сети. Блогеры, по словам авторов инструкции, становятся лидерами мнений в своей среде, а видеоблоги позволяют общаться «лицом к лицу». «Видеоблогинг можно рассматривать как прямое продолжение пастырской деятельности священника», — указывается в документе. При этом автор оговаривается, что «не каждый священник берется за миссию посредством видеоблогинга в силу разных обстоятельств и личных талантов, дарованных Богом».

При этом указывается, что священники, проповедующие в видеоблогах, «оказываются зачастую в агрессивной среде», поскольку «критика подлинных и мнимых проблем Церкви стала одним из легких способов завоевать популярность аудитории».

РПЦ при этом предостерегла священников от тщеславия, которое может выразиться в погоне за рейтингом, применении манипулятивных практик, среди которых называются хайп, кликбейт, троллинг. Желание же понравиться аудитории может привести к тому, что автор «впадет в нечестность и лукавство».

РПЦ также подчеркнула, что монетизация видеоблога не является греховным явлением, поскольку «трудящийся достоин пропитания», но коммерциализация проекта не должна превращаться в самоцель.

Священникам также предложили общаться с аудиторией на ее языке, как это делал Христос, произносивший проповеди с использованием элементов фольклора. «Оперирование библейскими цитатами, особенно в среде, где Священное Писание не является авторитетным источником, не будет иметь должного эффекта, поэтому нужно учиться обосновывать свое мнение на примере субкультурных особенностей зрителей», — указывают авторы. При этом нельзя бравировать идеологическими штампами, употреблять оскорбительные клички и ярлыки. Все это будет иметь серьезные духовные последствия, поскольку «за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда», указано в документе.

- Очаровательный документ Постэпохи, - смеётся редактр ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - наряду с недавним документом казачества, который я выкопал на тех самых просторах хайпов и троллингов, но мне-то можно. Безбожникам вообще как-то проще в богопротивной Сети шарить, козни Диавола миновать, а может, и самим даже пособляти Лукавому. Вообще, проповедь в нынешнем информационно пресыщенном обществе - дело весьма трудное, и тут, как ни странно, порог рацио, а не тролли и хайпы, будет решать, кого слушать, а кого троллить. Но такое познаётся не по инструкциям, а в собственной практике. Впрочем, и период глубочайшей реакции тут немного поможет попам-блогерам, - отсутствие реальной политики улиц, ведёт как раз в такие "подвалы" Сети, агрессивные среды комунитей, где и ютится до определённого времени борьба общественных идей. Попы тут заранее проиграли, но пожелаем им не огорчаться - благая весть о бытии божьем у них уже есть, а это практически победа (диагноз - но это только если ашпиды-большевики снова победят).

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