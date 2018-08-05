Керимова-то отпустили, но русская мафия бессмертна, хоть её иногда арестовывают

Полиция Испании провела в курортном городе Марбелье задержание трех криминальных авторитетов из так называемой русской мафии, которые обсуждали убийство представителя конкурирующего мафиозного клана. Как сообщает газета Sur, одного из задержанных испанские правоохранители считают третьим человеком в иерархии «русской мафии».

По данным полиции, двое участников преступных переговоров являются выходцами из Грузии, во время задержания у них были найдены поддельные польские и украинские документы.

Всем задержанным предъявили обвинения в подготовке убийства, а также подделке документов и участии в преступном сообществе.

В начале мая в Барселоне был задержан один из самых разыскиваемых британских преступников Джейми Акур. Правоохранители связывают его с масштабными поставками наркотиков. Кроме того, Акура подозревали в убийстве человека.

Напомним, в феврале Национальная судебная коллегия Испании приступила к рассмотрению громкого дела "русской мафии", расследование которого продолжалось 9,5 лет. На скамье подсудимых 18 человек, большинство из которых - граждане РФ, пишет испанская газета El Mundo.

Фигурантов дела обвиняют в связях с "одной из крупнейших российских мафиозных организаций в мире - Тамбовско-Малышевской ОПГ". По данным прокуратуры, данная группировка действовала в Испании с 1996 года. Выходцы из России, "близкие к окружению [президента РФ Владимира] Путина", отмывали на территории королевства крупные суммы денег, полученные преступным путем.

От редакции: Смотрите-ка, а ведь "лихие 90-е" вовсе и не кончались с путинской стабильностью-то! И мафия не только не пошла по этапу, она по-прежнему комфортно чувствует себя там же, где имеются виллы у половины правительства Медведева и московского арт-бомонда. Ну, да... этак в сиесту приятно неспешно обсудить, как должен умереть "крёстный отец" враждебной мафии, пока за соседним столиком соседи по вилле решают проблемы "Литературной газеты" или театра "Геликон-опера", московские инвест-проекты, сопутствующие реновации - кого "мочкануть", куда "инвестнуть"...

А причём тут Керимов, кстати? Его же Франция задерживала... И так же легко отпустила, когда прощупала всё "отмытое" бабло - а, может, что-то и к пальцам прилипло, просто недосохло. Ну, и на выходе криминальная изнанка не только экономических высот путиномики, но и самой внутренней политики - вот она. Какой её считать? А ля 90-е? Нет, она посерьёзнее стала. Настолько серьёзнее, что недавно мелькнувшая в эфире фраза фэсба "Кого Игорь Иванович укажет, того и убьём, кем бы ни был и где бы ни находился" - действует даже на этих авторитетов за столиками испанских ресторанчиков, потому что "Крёстный отец" любимый фильм не только Путина и его друзей-силовигархов, но и "пацанов", что в феврале предстали перед испанским судом над "кинутыми" друзьями одного бывео друга президента. А ведь могут и заговорить, "раскумариться"...

Д.Ч.

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